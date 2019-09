Simonka egyelőre fellélegezhet: elstartolt az ellenzéki szövetség Orosházán, de az MSZP még mindig nem támogatja őket

Szabó Ervin, a Közösen Orosháza Városáért!, a Jobbik, a DK, a Momentum, valamint a Mindenki Magyarországért Mozgalom által jelölt és támogatott polgármesterjelölt bejelentette, a valódi ellenzéki összefogás mind a 10 jelöltje leadta a kellő számú ajánlást, így elkezdődhet a kampány érdemi része, október 14-én pedig a változás Orosháza életében.

A részletes programbemutatóra később kerül sor, ugyanakkor a jobbikos politikus izgalmasnak nevezte azt, amelynek megalkotásában részt vettek az ellenzéki pártok és a civil szervezetek is, így az színes lesz, érinti majd a környezetvédelmet, a kkv-k, illetve a fiatalok támogatását, valamint szociális kérdésekkel is foglalkozik.

"Amitől végre jó lesz Orosházán élni"

- tette hozzá az ellenzéki polgármesterjelölt.

A városi sajtó is kérdezte Szabó Ervint Fetser Jánossal kapcsolatban. Ahogy arról beszámoltunk, a szocialista önkormányzati képviselő augusztus közepén bejelentette, elindul ő is a polgármesteri pozícióért, valamint az egyéni körzetekben is indít jelölteket.

Az Alfahírnek a tárgyalásokra rálátók arról nyilatkoztak, hogy a márciusi közös ellenzéki bejelentés óta Fetser János nem fogalmazott meg semmilyen aggályt sem a szövetséggel szemben, holott az egyeztetéseken részt vett. Egyelőre az is rejtély, hogy az MSZP országos vezetése mit szól ahhoz, hogy egyik politikusok indulásával megosztaná az ellenzéki szavazótábort, méghozzá egy olyan településen, ahol az együttműködés sikerrel kecsegtet.

Van egy másik olvasata is a történetnek: a dél-békési Orosháza Simonka György választókerületének a központja. Mint ismert, a fideszes politikus ellen bűnszervezetben elkövetett csalás miatt emeltek vádat, így a hatalom számára egyáltalán nem mindegy, hogy a város marad-e kormánypárt kezén.

Az MSZP-t a hét elején ismét megkerestük Fetser Jánossal kapcsolatban, azonban a párt továbbra sem tudta megválaszolni, hogy támogatják-e a politikust, így egyelőre nem jelenthető ki az egyértelműen, hogy a szegfű-logó valóban jogosan szerepel Fetser kiadványain. (Egyébként Fetser legutóbbi ajánlata arról szólt, visszalép, ha megkap a 10-ből 4 olyan körzetet, amelyben az ellenzék kimondottan esélyes).

Szabó Ervin mindenesetre a bejelentés után úgy fogalmazott, hogy 5 éven keresztül ültek egymás mellett a képviselő-testületben, tiszteli Fetser János munkáját, aki szintén igyekezett a feltárni a rendszer visszásságait, a városvezetés mutyijait, valamint a szakmai hibáit.

Ezt az időszakot közösen harcoltuk végig

- fogalmazott Szabó Ervin, majd hozzátette: Fetser János nem kívánt részt venni az összefogásban, amely viszont adott, és megszólítani minden olyan orosházi választót, aki változást szeretne a településen.