Az orosházi MSZP virtuális pártokkal gyengítené a Fidesz legerősebb kihívóját

A bűnszervezetben elkövetett csalással megvádolt fideszes politikus, Simonka György választókerületének központjában, Orosházán most már biztos, hogy egy újabb feladattal bővült a Szabó Ervin polgármesterjelölt mögötti ellenzéki összefogás (Közösen Orosháza Városáért Lokálpatrióta Mozgalom, DK, Jobbik, Momentum, Mindenki Magyarországért Mozgalom - MMM), ugyanis el kell magyarázniuk a választópolgároknak, ha megosztják az ellenzéki szavazatokat, akkor a Fidesz megtartja a várost.

Orosháza megőrzése a Fidesz számára kulcsfontosságú: ha Simonka György ellen beigazolódnak a vádak, akkor a dél-békési választókerületben időközi választást kell kiírni, és nagyon nem mindegy, melyik politikai erőnek van/lesz lehetősége rálátni a térség legnagyobb városának ügyeire.

Ebben a helyzetben tehát mindenképpen furcsa, hogy augusztus közepén Fetser János szocialista önkormányzati képviselő is bejelentette, indul a polgármesteri posztért, megosztva ezzel az ellenzéki szavazatokat, és a plakátjain feltüntette, hogy az LMP, a Párbeszéd, a Szolidaritás és a Liberálisok is támogatják őt.





Az MSZP Országos Elnöksége még nem döntött(?) Lapunk érdeklődésére a Párbeszéd nemrég elismerte, országos elnökségi döntés született Fetser János támogatásáról, igaz, az okát nem akarták elárulni. Az az LMP "területi szerve" pedig arról tájékoztatott minket, hogy Fetser Jánosban látják azt, aki a települési környezetvédelmi fenntarthatósági programot prioritásként tudja kezelni. Érdekes, egyedül az MSZP országos elnöksége nem állt ki politikusa mellett. Ez azzal magyarázható, hogy a szocialisták korábban leszögezték, nem fordulhat elő az, hogy az MSZP különállásán, külön indulásán múljon egy egész településen az önkormányzati választások sikere (pedig Békés megyében Orosháza mellett Gyulán, Békéscsabán és Szarvason is kiugrott az MSZP a helyi megállapodásokból).

A helyzetet tovább bonyolította Tóth Sándor, a Párbeszéd dél-alföldi koordinátora. Csütörtökön levélben közölte az Alfahírrel, hogy Szabó Ervin anélkül jelentette be, hogy ő az ellenzéki polgármesterjelölt, hogy azt a Párbeszéd megyei vezetésével megbeszélte volna.

"Mi azt a tájékoztatást kaptuk az MSZP orosházi szervezetétől, hogy ők nem tudnak megegyezni Szabó Ervin hozzáállása miatt, ezért kérik az általuk létrehozott szövetség támogatását részünkről. Más megkeresés nem érkezett, így csatlakoztunk. Tehát a Párbeszéd semmiféle ellenzéki megállapodást nem borított fel, mivel nem is jött kérés a Jobbiktól erre"

- írta Tóth Sándor.

A párbeszédes koordinátort azonban többen is cáfolták.

DK: a leghatározottabban kitartanak

A DK tárgyalódelegációjának vezetője, Papp Róbert érdeklődésünkre elmondta, egyöntetű volt az ellenzéki kiállás Szabó Ervin mögött tavasszal, senkinek semmi kifogása nem volt a jobbikos politikus személye ellen. Emlékeztetett, a március 14-ei koszorúzáson az orosházi ellenzéki pártok "a legnagyobb egyetértésben" közösen koszorúztak Márki-Zay Péterrel (MMM). Mint mondta, azóta is zajlottak tárgyalások a felek között, és érezte a kompromisszumkészséget is az egyeztetéseken.

Papp Róbert egyébként sajnálatát fejezte ki, hogy általuk nem ismert okokból Fetser János egy másik utat választott, ettől függetlenül őt jó politikusnak gondolják, és tiszteletben tartják a döntését.

Leszögezte, a DK a leghatározottabban kitart a szövetség mellett;

"a cél ismert, nekünk Orosháza az első" - fogalmazott.

Felvetettük, ha minden így marad, lesz egy új feladata a szövetségüknek, hiszen el kell magyarázniuk az ellenzéki választóknak, nem oszthatóak meg az ellenzéki szavazatok csak azon az áron, ha marad a Fidesz és Dávid Zoltán.

Papp Róbert szerint emiatt intenzívebb lesz a kampány, aminek előkészítése, tervezése már zajlik. Szavazatmaximalizálásra kell törekednünk - magyarázta.

Momentum: ez az igazi ellenzéki összefogás Orosházán

Így látja ezt Sebők Éva, Momentum tárgyalódelegációjának vezetője is.

"Egyetlen egy utat látok járhatónak, személyesen kell beszélni minden egyes választóval, és egyértelműsíteni kell, hogy az igazi ellenzéki összefogás Orosházán a DK-Jobbik-Momentum szövetség"

- fogalmazott portálunknak.

A Momentum politikusa ugyanakkor hangsúlyozta, a Fetser János mögött felsorolt szervezetek közül egyedül az MSZP-nek van a városban általa is ismert aktív tagsága. Az LMP-nek volt, de átigazolt a Momentumhoz.

Sebők Éva felháborodásának adott hangot, mert Fetser Jánosék ilyen későn találták ki, hogy mégsem akarják támogatni Szabó Ervint, miközben addig nem merült fel semmilyen aggály, valós indok a részükről. Megerősítette azt is, számtalan egyeztetés zajlott március óta, amelyen Fetser János is részt vett.

Jobbik: a Fidesz mindent megpróbál

Stummer János, a Jobbik kampányfőnöke kérdésünkre leszögezte, pártja továbbra is meg van győződve arról, hogy Szabó Ervin a legalkalmasabb polgármesterjelölt, és minden politikai támogatást megadnak neki. Az országgyűlési képviselő arra hívta fel a többi ellenzéki pártot is, hogy a legesélyesebb kihívó mögé sorakozzanak fel. Bármilyen egyéb eltérítő szándék is mutatkozik bárki részéről - tette hozzá.

"Nem vagyunk meglepődve, hogy a Fidesz mindent megpróbál. Sejtjük, és tudjuk, hogy ellenzéki győzelem esetén csontvázak sokaságai esnének ki bizonyos orosházi szekrényekből"

- fogalmazott Stummer János.