Bana Tibor: A fideszes városvezetők és képviselők csak a központi akarat szolgalelkű végrehajtói

Milyen kihívásokkal néz szembe a Jobbik az októberi önkormányzati választások kapcsán? Miért érdemes a fideszes fenyegetések ellenére az ellenzéki erő jelöltjeire szavazni? Október 13. után tényleg betagozódik a nemzeti formáció a baloldalba, ahogy azt a fideszes suttogópropaganda híreszteli? Bana Tiborral, a párt alelnökével ezekről a kérdésekről is beszélgettünk a Vas megyei Szentgotthárdon.

Ha az ember általában Vas megyére gondol, akkor az a rengeteg ingázó jut eszébe, akik Ausztriában dolgoznak, de Magyarországon élnek. Újabban azonban a nyugati végeken is egyre gyakoribb jelenség az elvándorlás. Miért kelnek útra egyre többen a régióból?

Itt Szentgotthárdon kiemelt jelentősége van ennek a kérdésnek, mivel a város lakosságának nagyjából fele naponta Ausztriába ingázik dolgozni.

"A túlnyomó többség a magasabb fizetések és a jobb munkakörülmények miatt választja ezt a lehetőséget."

A másik ok viszont már az egész országra jellemző: a hazánkban jelenleg uralkodó légkör miatt sajnos egyre több fiatal és középkorú honfitársunk dönt úgy, hogy inkább nyugaton próbálnak boldogulni. Akár a szakmájukban, de nagyon sok esetben nem a végzettségüknek megfelelő munkát keresve, hiszen általában még úgy is sokkal jobban járnak anyagilag és kevesebb stresszt élnek meg, mint ha itthon maradnak.

"Nagyon fontos, hogy ezen változtassunk, a Jobbik régóta hangoztatja, hogy a magyar béreket fokozatosan közelíteni kell a nyugat-európai színvonalhoz."

A jelenleg az alacsony forintárfolyammal is spekuláló Orbán-kormánynak érdeke, hogy a magyar fizetések minél alacsonyabban maradjanak. Erre még egy lapáttal rátett a rabszolgatörvény, ami elsősorban a bérből élők lehetőségeit korlátozza. Ezekre a csapdahelyzetekre kell helyi és országos megoldásokat találnunk.

Milyen következményei vannak a térség életére ennek a folyamatnak?

A megye és szűkebben véve a körmendi választókerület némileg szerencsésebb helyzetben van, mert Ausztria és Szlovénia közelsége miatt azért sokan még mindig inkább választják az ingázást, mint a végleges távozást.

"Ám talán mindennél beszédesebb az a személyes élményem, hogy a 15 éves gimnáziumi osztálytalálkozómra készülve látom, hogy a volt osztálytársaim többsége már vagy Budapesten vagy nyugaton dolgozik és él."

Már az is egyre ritkább, hogy fiatalként valaki a megyeszékhelyen, Szombathelyen helyezkedik el, pedig ott még úgy-ahogy álláslehetőség is akad.

Az is komoly problémát jelent, hogy már nemcsak a felsőfokú végzettségűek, de a szakmunkások is fokozatosan nagyobb számban kelnek útra. Így Vas megyében is egyre nehezebb szakembert találni, aki pedig itthon marad, az egyre drágábban nyújtja a különféle szolgáltatásokat.

"Általában is jellemző sajnos, hogy az árak már nagyon is közelítenek az osztrák színvonalhoz, míg a bérek és a nyugdíjak messze elmaradnak attól."

Külön szomorú, hogy már a vendéglátóiparban is inkább nyugaton keresi a boldogulást a magyar munkaerő, mert ott sokkal több lehetőség várja őket.

Míg mondjuk az élelmiszer- vagy benzinárakban nincs nagy eltérés, Magyarországon a szolgáltatások sokkal olcsóbbak, mint Ausztriában, így nem csoda, hogy Szentgotthárdon például napközben több osztrákot látni, mint magyart. Ők mind fodrászhoz vagy fogorvoshoz járnak ide, mert számukra itt jóval megfizethetőbb.

Ha már a növekvő áraknál tartunk, az egyik legérzékenyebb terület ebből a szempontból jelenleg a lakáspiac. A térség lakói mennyit érzékelnek az egyre jobban elszabaduló ingatlanárakból?

Ez Vas megyében is nagyon komoly problémát jelent.

"Mind az ingatlan-, mind az albérletárak szinte a fővárosi szinten mozognak, ami főleg a fiatalok számára jelent kihívást."

Ők ezért is alapítanak nehezebben családot és vágnak bele az önálló életükbe, hiszen ez nagyon korlátozza a lehetőségeiket.

"Ez is mindent mutat, csak azt nem, hogy fejlődő pályán van az ország és hasít a gazdaság, ahogy azt a fideszes médiából naponta halljuk. Reméljük, hogy az önkormányzati választások megmutatják, hogy ezt már egyre kevesebben hiszik el."

A felsorolt problémákat mennyire tudja majd enyhíteni, hogyha a Jobbik jelöltjei minél több helyen jutnak városvezetői vagy képviselői pozícióba?

A jobbikos polgármesterek, képviselők – de nyugodtan mondhatom, hogy mi, országgyűlési képviselők is – az ország minden táján kiállnak a helyi érdekek mellett és lokálpatrióta szellemben politizálnak. Példaként említhetem, hogy amikor Körmendre és Szentgotthárdra migránstábort telepített a Fidesz, akkor egyedül a Jobbik tiltakozott határozottan a lépés ellen. A kormánypárti városvezetés viszont mindkét esetben szó nélkül tűrte, sőt helyeselte is a közösségekre kényszerített helyzetet.

"A Jobbik esetében viszont nem a pártszempontok, hanem a helyi érdekek az elsődlegesek."

Ezért is nagyon fontos, hogy akár jobbikos színekben, akár valamilyen összefogás eredményeként minél több tettre kész Jobbik-tag tölthessen be önkormányzati pozíciókat és állhasson ki a helyi közösségek érdekeiért. Szerencsére a megyében, de országosan is nagyon sok helyen sikerült alkalmas és elhivatott képviselőjelölteket rajthoz állítanunk, akik akár az önkormányzatokban, akár a megyei közgyűlésekben már bizonyították, hogy tűzön-vízen át kiállnak a magyar emberekért és nem csalódik az, aki bizalmat szavaz nekik.

A térségben a Jobbik még az EP-választáson is jobb eredményeket tudott elérni, mint az országos átlag ­ Szentgotthárdon például 18 százalékot szereztünk ­, így bízom benne, hogy október 13-án is eredményesen fogunk szerepelni.

A Fidesz előszeretettel fenyegeti azzal a településeket, hogyha ellenzéki vagy független vezetést választanak, akkor Budapesten elzárják a pénzcsapokat és a helyiek öt évre elfelejthetik a fejlesztési pénzeket. Ez mennyire reális veszély?

Egyrészt elképesztőnek tartom, hogy a XXI. században, egy úgynevezett demokráciában ilyen kijelentésekkel lehet riogatni a magyarokat. Persze ez a hozzáállás egyáltalán nem meglepő Orbán Viktortól és a Fidesztől.

Másrészt országos szinten, akár nagyobb városok, megyeszékhelyek – Pécs vagy Szombathely – esetében is azt láthatjuk, hogy semmiféle pozitívummal nem jár, ha kormánypárti a polgármester.

"A fideszes városvezetők és képviselők csak a központi akarat szolgalelkű végrehajtói. Nem mernek vagy nem akarnak ellentmondani annak, nem fogalmaznak meg önálló véleményt és gyakran elengedik a helyiek kezét."

A Jobbik szerint viszont ezt a hozzáállást felül kell írnia a helyi érdekeknek.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a hatalom több nemtelen eszközt is bevet a mostani kampányban, hiszen sok helyen korábbi ellenzéki jelölteket állítanak csatasorba narancs színekben vagy álcivil, álfüggetlen jelölteket indítanak rá az ellenzékre.

A Jobbik Szentgotthárdon, de szerte az országban is összefogásra kényszerül a többi ellenzéki formációval, ha helyi szinten le akarja váltani a Fideszt. Mennyire tudja a párt megőrizni a saját karakterét az együttműködésben, pláne úgy, hogy a Fidesz gőzerővel igyekszik azt a látszatot kelteni, mintha vészesen balra tolódna a párt?

Egyfelől meg kell érteni a választók akaratát, akikben túlnyomó arányban igény mutatkozik az ellenzéki együttműködésre, hiba volna ezt figyelmen kívül hagyni. Az esetek többségében egyébként jól működő konstrukciókról beszélhetünk, helyben aktív, köztiszteletben álló csapatokkal, ami biztató arra nézve, hogy az önkormányzati választás valóban komoly változást hozzon - akár Vas megyében, akár országosan.

"Másrészt a Jobbik jelenlegi és jövőbeli vezetésének is nagy felelőssége az, hogy karakteres és modern jobbközép-jobboldali arculatot adjon a pártnak, amivel képesek leszünk megszólítani a választók széles rétegeit."

Csakis így fogunk tudni sikeresen nekivágni a 2022-es országgyűlési választásnak, amire már most el kell kezdenünk készülni. Ehhez azonban konkrét témákra is szükség van.

Mik azok a konkrét témák, amikben a Jobbik meg tudja magát különböztetni a párt által sokszor áljobboldalinak titulált Fidesztől?

Erről a kérdésről nemrég a Bibó István Népfőiskolai Alapítvány által szervezett Marcali Dispután is szó volt, amelyen én is részt vettem.

"Mindenekelőtt nagyon fontos kimondani, hogy a Fidesz elárulta a jobbközép értelmiséget, aminek következtében sok olyan szaktekintély fordult el tőlük, akik korábban nyíltan támogatták a kormány társadalom- vagy gazdaságpolitikáját. Fontos, hogy ezek az emberek a Jobbikban találják meg saját képviseletüket."

Orbánék olyan fordulatot vettek, ami se nem jobboldali, se nem konzervatív. Ehelyett a kádári reflexekre próbálnak rájátszani és különféle gyűlöletkampányokkal osztják meg a társadalmat, amellett, hogy folyamatosan a közmunkával, illetve különféle utalványokkal zsarolják az embereket és vásárolják a szavazatokat.

Ezzel szemben mi olyan kérdésekben tudunk határozott jobboldali megoldásokkal szolgálni, mint például a környezetvédelem ügye. A klímaváltozás és a környezetkárosítás külföldi vagy hazai példáin való primitív viccelődés helyett mi azt mondjuk, hogy felelősen gondolkodó értékőrzőkként kötelességünk tenni a káros folyamatok ellen.

"Ahogyan például annak idején mindent megtettünk az ellen, hogy szemétégető épüljön az ausztriai Rábakeresztúrra, közvetlenül a magyar határ közelébe."

Az elszakított területek magyarságának is tartozunk annyival, hogy a Fidesszel ellentétben ne a saját klientúrahálózatunkat vagy stadionokat építgessünk a köreikben, hanem ténylegesen támogassuk a megmaradásukat, anyanyelvük ápolását, használatát és politikai-gazdasági önrendelkezésüket.

Egy másik fontos téma: nem gondolom, hogy szociális kérdésekkel ne foglalkozhatna értő és érzékeny módon egy jobboldali párt.

Az összefogásra visszatérve: az is gyakori kormánypárti jóslat a Jobbikkal kapcsolatban, hogy október 13. után a párt majd keblére öleli Gyurcsány Ferencet és szépen betagozódik a baloldalba. Ez a forgatókönyv?

"Természetesen nem."

Látni kell, hogy az önkormányzati választásokon nem Gyurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára indul, hanem helyi közéleti szereplők, akikkel ha helyi ügyekben egyet tudunk érteni és ez az adott település érdekeit szolgálja, akkor érdemi és kulturált viták mellett együtt lehet és kell működnünk.

Egyébként pont ez az a kölcsönösen konstruktív mentalitás, ami 2010 óta komoly hiánycikk az Országgyűlésben: eleinte még voltak időszakok, amikor jellemző volt, de az utóbbi években már bizottsági szinten sem tapasztalható.

Az pedig, hogy az utak, a járdák megújuljanak, fejlesztések történjenek, biztosítsuk az oktatás és az egészségügy működésének feltételeit vagy ne csak papíron létezzen közbiztonság, az helyi szinten nem pártpolitikai kérdés.

"Ugyanakkor fontos, hogy a jobbikosok – a helyi érdekeket szemük előtt tartva – továbbra is határozottan képviseljék a közösségünkre jellemző nemzeti értékelvűséget."

Ezek szerint önök nem félnek attól, hogy a Fidesz utáni világban valószínűleg hosszú ideig ciki lesz jobboldalinak lenni?

"Nem félünk. Éppen ellenkezőleg: meg kell mutatnunk, hogy a Fidesznek van jobboldali alternatívája. Ki kell tudnunk használni a jobbközép oldalon keletkezett űrt és meg kell mutatnunk, hogy vannak olyan új és értékes témák, amelyekkel a Jobbik képes megszólítani a szavazókat."

Ennek jegyében én nagyon fontosnak tartom a Jobbikon belüli fiatalítást, ahogy azt is, hogy minél több női tagunk jusson szerephez.

"Ha ezeket a lépéseket meg tudjuk tenni, akkor képesek leszünk megmutatni, hogy az EP-választási eredmény csak egy egyszeri fiaskó volt és ismét kihívó szerepbe tudunk erősödni."

A Fidesz ugyan mindenre ráaggatta és ezzel le is járatta a nemzeti, a jobboldali, a keresztény-keresztyén, a polgári és a konzervatív jelzőket, de látni kell: Orbánék régóta nem képviselik ezeket az értékeket.

"Tudatosítanunk kell a választókban, hogy a Fidesz autoriter berendezkedése nem egyenlő a jobboldalisággal, a konzervativizmussal és a keresztyénséggel."

Ha ez sikerül, akkor visszaadhatjuk a jobboldal becsületét, az emberek pedig láthatják majd, hogy létezik demokratikus jobboldali alternatíva.