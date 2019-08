Bencsik András egy labdán mutatta meg: nem kell jajveszékelni, nem is akkora nagy a brazil esőerdő

Brit tudósok kutatásaival vetekedő szakértelemmel magyarázta el Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője a HírTV Sajtóklub című műsorában, hogy nem is kell annyira aggódni az Amazonas-medencében pusztító erdőtüzek miatt.



A 444.hu szúrta ki, hogy az említett műsorban Bencsik egy focilabdán szemléltette, mekkora - „nem is akkora nagy” - területet tesz ki az Amazonas-medence a bolygónkon.

A fideszes-békemenetes zsurnaliszta elmondta: a Google Maps-en megnézte, hogy „vizuálisan mekkora területről van szó”. Bencsik szerint egy kis „cikkely” a brazil esőerdő, amit be is satírozott a focilabdán. Ugyanakkor még ehhez képest is csak egy „kicsiny része az, ami most ég”, hozzátette: „egyébként fájdalmasan kiirtják ezt a részt”, „de azért akad még pár négyzetkilométer a Földön, ami nem tartozik Brazíliához”.

Majd ebből levonva a tanulságot kijelentette:

„Talán nem kellene ilyen rémülten jajveszékelni.”

Aztán arról beszélt: „egy rohadt nagy demagógiáról van szó”, amikor például Orbánt és Bolsonarót „patás ördögnek próbálják lefesteni”.

A labdát ismét kézbe véve kifejtette:

„még ha az egész brazil esőerdő égne, tehát ennek a labdának egy szelete égne, még elég sok van ahhoz, nem azt mondom, hogy nem gond, de még elég sok van ahhoz, hogy rendet lehetne csinálni.”

Érdemes figyelni a Sajtóklub többi szereplőjének mimikáját, leginkább Huth Gergely és Szentesi Zöldi László arcán látható, hogy ők is érzik:

messzire teleportált az értelem és a józan ész.

A 3. perctől kezdődik Bencsik okfejtése:

Kósa Lajos szerint sincs nagy baj, csak egy bozóttűzről van szó. A fideszes képviselő a Kossuth Rádió hétfő reggeli műsorában úgy fogalmazott: