Szerdán vitázhat a parlament klímaügyben, ha a Fidesz is hajlandó elmenni az ülésre

Jövő szerdán tartja az Országgyűlés ellenzéki kezdeményezésre összehívott rendkívüli ülését, amelyen határozatképesség esetén egy klímaügyi határozati javaslatot vitatnának meg.

Kövér László házelnök napirendi javaslata szerint - amelyet pénteken tettek közzé az Országgyűlés honlapján - a rendkívüli ülés 10 órakor kezdődik napirend előtti felszólalásokkal, és ha ezek után határozatképes lesz a Ház, akkor az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések elhangzását követően megvitathatják az éghajlatváltozási veszélyhelyzetből fakadó, halasztást nem tűrő feladatokról szóló, ellenzéki határozati javaslatot.

Az LMP augusztus végén jelentette be, hogy kezdeményezi a parlament rendkívüli ülésének összehívását, amelyen tájékoztatást vár a kormánytól Magyarország klímaügyi vállalásairól.

A rendkívüli ülés összehívását az LMP-s képviselők mellett támogatták a Párbeszéd-, a DK-, a Jobbik-frakció tagjai, valamint MSZP-s és független képviselők is.

Az ülés megtartását a szeptember 23-i ENSZ-klímacsúcs miatt tartják fontosnak az ellenzéki képviselők, akik szeretnék megvitatni a kormány klímacsúccsal kapcsolatos álláspontját, valamint azt, hogy Magyarország milyen kötelezettségeket vállal 2030-ig a klímaváltozás megfékezése és az alkalmazkodási feladatok terén.

A Fidesz általában nem szokott részt venni az ellenzék által összehívott rendkívüli üléseken, így azok rendre határozatképtelenek. Most sem várható, hogy a kormánypárti tagok megjelennek majd szerdán a padsorok között. Főleg hogy a téma elég kellemetlen is számukra, hiszen olyan dologról beszélünk, ahol bár próbálkozások vannak rá, nagyon nehéz ellenségképet képezni, azonban a többi párttal való egy platformra kerülést is elkerülnék. Nincs is meg a teljes egység párton belül, míg egyesek görögdinnyéről és bozótosról beszélnek, addig Áder épp a mai nap folyamán büszkélkedett el vele, hogy Magyarországon 2030-ra az előállított áram több mint 90 százaléka szén-dioxid-mentes lehet.