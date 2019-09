Sneider: A Kúria döntése a beismerése annak, hogy Magyarország a Balkánhoz tartozik

A Jobbik elnöke csalódott, hogy az önkormányzati pénzekkel kapcsolatban a Kúria döntése gyakorlatilag szabad utat adott a fideszes zsarolásnak. Sneider Tamás szerint ez azt jelenti, hogy hazánk nem Nyugat-Európához, hanem a Balkánhoz tartozik. 2006-ban az MSZP-s Lamperth Mónika kijelentése után a Fidesz még a miniszter asszony lemondását követelte.

Megdöbbentőnek nevezte Sneider Tamás Jobbik-elnök a Kúria azon döntését, mely szerint keveredhet a párt- és a kormánykommunikáció. Mint arról tegnap beszámoltunk, a legfőbb bírói fórum döntése szerint nincs semmi kivetnivaló abban, hogy

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter gyakorlatilag megzsarolta a budapesti polgárokat

azzal, hogy ha a választók megbuktatják Tarlós Istvánt, akkor érvényét veszti az Orbán Viktorral kötött 1000 milliárd forintos városfejlesztési megállapodás. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt a kijelentését azzal a logikai bravúrral indokolta, hogy az – egyébként az adófizetők pénzéről szóló – alkut Tarlós és Orbán magánemberként kötötte.

Más témában tartott keddi sajtótájékoztatóján a Jobbik elnöke ezzel kapcsolatban csalódottságának adott hangot, ugyanis – mint mondta – ő maga sokat volt Nyugat-Európában, ismeri az ottani önkormányzati rendszereket. Szerinte az a helyzet, ami Magyarországon kialakult, hogy megfenyegethetnek önkormányzatokat azzal, hogy nem kapnak támogatási pénzeket, ha nem kormányközeli vezetésűek lesznek, az

beismerése annak, hogy Magyarország a Balkánhoz tartozik.

Úgy véli, a Kúria döntése is ezt támasztja alá, hogy nem Nyugat-Európához tartozunk, mert csak a Balkánon képzelhető el ilyen kijelentés. Mint fogalmazott,

ha Nyugat-Európában egyetlenegy ilyen politikus ilyet kijelentene, annak azonnal le kellene mondania.

Nálunk ez viszont a politikai kultúra részévé vált – mondta –, ami számára az utóbbi évek-évtizedek legnagyobb csalódása.

2006, amikor a Fidesz még ennek ellenkezőjét mondta...

Magyarországon nem először nyilvánult meg kormánypolitikus a fejlesztési pénzek és az ellenzéki vezetésű önkormányzatokkal kapcsolatban. Miután a Fidesz 2006 október elején „szétnyerte” magát az önkormányzati választáson, Lamperth Mónika akkori önkormányzati és területfejlesztési miniszter egy kiszivárgott hangfelvételen ezt mondta zárt ajtók mögött MSZP-s berkekben:

Higgyétek el, hogy tudjuk a dolgunkat. Én olyan javaslatot fogok a frakciókkal való egyeztetés után a kormány elé terjeszteni, ami a kormánypárti politikusoknak és a szocialista politikusoknak erős lehetőséget és mandátumot ad a regionális területfejlesztési tanácsban. (Nyugodtan megtapsolhatod, taps, köszönöm.) Bízzatok bennem, tisztességes javaslatot teszünk le az asztalra és fogunk erről egyeztetni frakció-keretben is, ha kell, választmány-keretben is. Gábor, fölajánlom, hogy a választmány-keretben is tudunk erről egyeztetni, és olyan módosítás lesz, ami áthúzza azt az újságokban címlapon megjelent állítást, hogy majd innentől megnézhetjük magunkat, mert a Fidesz fogja osztani a pénzt.

Akkor a Fidesz szóvivője, Szijjártó Péter úgy értékelte az MSZP-s politikus megnyilvánulását, hogy

a szocialisták támadást intéztek az alkotmányos rend és az önkormányzatok ellen,

a Fidesz EP-képviselői pedig közleményükben lemondásra szólították fel Lamperthet, mert szerintük