Jobban teljesít: idén 22 százalékkal több külföldi vendégmunkások érkezik hazánkba

Terjedelmes riportban számol be a Magyarországra érkezett vendégmunkások helyzetéről az egyik legpatinásabb amerikai pénzügyi lap, a The Wall Street Journal (WSJ), a riportot a 444 szemlézte. A cikk címe is beszédes: A bevándorlást hangosan ellenző Magyarország szélesre tárja kapuit a még több külföldi munkás előtt .