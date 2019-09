Négy év börtönre súlyosbították a korábbi fideszes képviselő büntetését

A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítéletében Mengyi Roland hatodrendű vádlott ügyében súlyosbította az elsőfokú ítéletet, háromról négy év letöltendő börtönre - írja a Hírösvény nyomán a 24.hu. A jogerős ítélet a Voldemort nagyúrként elhíresült, volt fideszes országgyűlési képviselőt

bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás kísérlete és befolyással üzérkedés miatt ítélte el.

Az ügyben a többi hat vádlottal kapcsolatban is döntés született: az első-, másod-, és harmadrendű vádlottak esetében nem módosították az elsőfokú ítéletet. Az első kettő felfüggesztett szabadságvesztést, a harmadik letöltendő szabadságvesztést és pénzbüntetést kapott.

Az ötöd-és hetedrendű vádlottak az ügyészi fellebbezés miatt felfüggesztett 10, illetve 6 hónap börtönbüntetést kaptak. A negyedrendű vádlott esetében egy másik bűncselekmény már jogerős ítélete miatt megszüntették az eljárást.

A vád szerint Mengyi Roland, fideszes országgyűlési képviselő 2015-ben segített egy alapvetően szociális szövetkezetek részére kiírt, több százmilliós uniós pályázat lenyúlásában. Mengyi 5 plusz 5 milliót kért azért, hogy a nekik fizető vállalkozók nyerjék a pályázatot. Majd az elnyert összeg 50, illetve 90 százalékának visszajuttatása is felmerült igényként. Az arányok végül, mint kiderült nem volt egyértelműen világos mindenki számára, ebből a szempontból egymásnak ellentmondó nyilatkozatok születtek.

Az elsőfokú ítélet szerint a megszerezhető 500 millió forint pályázati pénzből legkevesebb 75 millió forint költségvetési támogatást kíséreltek meg jogtalanul megszerezni, melyből az elkövetésben résztvevő mindhárom elkövetői csoport egyenként 25 millió forintban részesült volna.

A másodfokú bíróság álláspontja szerint viszont

a vádlottak szándéka az összesen közel 500 millió forint összegű támogatás teljes összegének jogosulatlan megszerzésére irányult.

A pályázó vádlottaknak ráadásul egy jóval nagyobb összegű pályázat elnyerését is célul tűzték ki, egymás között folyamatosan arról egyeztettek, azért éri meg ilyen előnytelen feltételekkel belemenni a visszaosztásokba, mert ez csak egy belépő, ha megcsinálják, akkor a következőnél nagyobb összeget is kaphatnak, egy nagyobb, 5-8 milliárdos pályázathoz is hozzáférhetnek majd.

"Várjuk ki, bevonul-e Mengyi a börtönbe"

Mengyi ítéletére a Jobbik szóvivője, Szilágyi György közleményben reagált.

Az ellenzéki honatya szerint "az eset egyedi, hiszen az elmúlt kilenc évben a kormánypárt soraiból nem nagyon vontak felelősségre korrupciós ügyben senkit, mivel a cseppet sem független ügyészség a hatalom szolgálatában vagy falazott, vagy nem vizsgált ki alaposan számos korrupciógyanús ügyet".

Hangsúlyozta, a Jobbik úgy véli:

"Mengyi Rolandot azért áldozták be, mert megszeghette a Fidesz belső, íratlan korrupciós "szabályait", és nem úgy lopott, ahogy elvárták tőle."

Az ellenzéki párt bízik abban, hogy Mengyi Rolandnak ténylegesen le kell töltenie büntetését,

"vagyis hamarosan valóban bevonul a börtönbe, s nem jár úgy, mint a volt balmazújvárosi fideszes polgármester, akinek korábbi jogerős bírósági ítélet ellenére – magas állami közbenjárásra – a mai napig nem kellett besétálnia a büntetés-végrehajtási intézetbe".

Szilágyi hozzátette: abban is reménykednek, hogy "államfői kegyelemben sem részesül, mint Farkas Flórián kormánypárti képviselő, aki visszaesőként köztörvényes bűncselekményei büntetését úszta meg korábban az elnöki kegyelemnek köszönhetően, s a mai napig közpénzmilliárdok közelében mozoghat".