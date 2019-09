Ha Ön System Of A Down-rajongó, ezt a dátumot vésse be a naptárába!

A brazil Ego Kill Talent lesz az előzenekara az 1994-ben alakult System Of A Downnak, mely a hazai rajongóközönség nagy-nagy örömére Magyarországra látogat. Az öt stúdióalbumuk közül három is rögtön az első helyen kezdett az amerikai Billboard albumlistán. A System Of A Downt 4 Grammy-díjra jelölték, a B.Y.O.B. daluk pedig 2006-ban el is nyerte a díjat a legjobb hard rock felvételként.

A System ezidáig több mint 40 millió lemezt adott el világszerte.

Az énekes, Tankian így jellemezte saját magukat:

Számomra a System Of A Down nem egy progresszív együttes. De nyilvánvalóan nem is egy tipikus pop projekt. Nagyon figyelünk a zenénkre, hogy biztosak lehessünk benne, ez nem olyasvalami, amit korábban már hallottak.

A basszusgitáros Odadjian hozzátette:

Össze lehet hasonlítani minket bárkivel, akivel csak akarnak. Nem érdekel bennünket. Az összehasonlításoknak és a címkéknek nincs hatása erre a zenekarra. A tény az tény: vagyunk, akik vagyunk, és mások is azok, akik.

És ha már eddig elolvasták a beharangozó írást, akkor íme a dátum és a helyszín:

2020. június 17., Budapest Aréna.

A budapesti koncertre jegyek, valamint limitált számban VIP csomagok október 4-én 10 órától kaphatók, de a regisztrált Live Nation tagoknak már október 3-án 10 órától elővásárlási lehetőségük lesz.