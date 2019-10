Alig fürdőruhás, dekoratív hölgyek társaságában pihente ki fáradalmait a győri "családapa, olimpikon, polgármester"

Borkai Zsolt lengén öltözött fiatal nők társaságát élvezi egy blogon megjelent fényképeken. Az anonim szerző állítása szerint ügyvédként évek óta intézi különböző fideszes potentátok illegális ügyei, és magát a győri polgármestert is több bűncselekmény elkövetésével vádolja meg.

Állítása szerint a „legrázósabb” ügyek intézését rá bízzák. Azt írja, sok milliós kamu tanulmányok, pénzmosási ügyeletek, fiktív számlák, rendelésre hozott törvénymódosítások lezsírozása is a portfóliójába tartozik.

„Amit mások a filmekben láttak, vagy könyvekben olvastak, annak én aktív részese voltam.”

- írja az ügyvéd, ám csak egy konkrét esetet részletez.

Azt állítja, hogy egy, korábban a HVG által is részletesen körüljárt, Borkai Zsolthoz köthető ingatlanügyletben is közreműködött. Egy ehhez kapcsolódó külföldi utazás alkalmával egy mulatozással egybekötött yacht kiránduláson is részt vettek, amelyet ő részletesen dokumentált.

„ízelítőnek mutatok pár képet a diszkrétebb fajtából”

- írja a szerző, és valóban mellékel is négy képet, amelyeken a magát a "családapa, olimpikon, polgármester" hármas jelzővel jellemző városvezető látható meglehetősen lengén öltözött dekoratív hölgyek társaságát élvezve.

Borkai Zsolt pénteken szűkszavú közleményben reagált a vádakra, amelyekben azt írja: „ A személyemmel kapcsolatban megjelent hazugságokat az ellenzéki kampánycirkusz részének tekintem, amellyel a győri ellenzék alkalmatlanságáról akarják elterelni a figyelmet."