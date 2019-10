Fideszes polgármester: az ellenzéki politikus kapjon valamit egy pályázaton, vagy valami, csak álljon le

Újabb hangfelvétel került nyilvánosságra az egriugyek.hu-n arról, ahogy vezető fideszes politikusok beszélgetnek a NER módszereiről és megvesztegetési lehetőségeiről.

A felvétel egy korábban bemutatott részében Oroján Sándor, az egri Fidesz-szervezet ügyvezető alelnöke többek között arról beszélt, hogy

Az újabb részletben már arról beszélgetnek, hogy a Tiszafüreden a Fidesszel ellenséges viszonyba kerülő egykori jegyző, Spisák György ellenzéki tevékenységét hogyan lehetne megakadályozni.

Az egriugyek.hu szerint Ujvári Imre tiszafüredi polgármester taglalhatta azt még tavaly, hogy hogyan lehetne kamupályázaton keresztül adott pénzzel lefizetni Spisákot cserébe azért, hogy ne politizáljon velük szemben.

Spisák György azonban nem adta el magát, így most az önkormányzati választáson a tiszafüredi ellenzék polgármesterjelöltje lett.

„Ujvári megpróbált rákényszeríteni arra, hogy lépjek vissza. Nem tettem és nem is fogok. Kitartok. Kitartok a családomért, a barátaimért, az ismerősökért és ismeretlen emberekért, a Tiszafüreidekért. Amit a családommal és velem megcsináltak, azt bárkivel meg merik és meg is fogják csinálni ha szükségét érzik. Nincs semmi ami vagy aki meggátolhatná őket ebben. Én kitartok. Vasárnap ott leszek a szavazólapon. Most van itt az esély és most van itt az idő, hogy közösen elzavarjuk ezt a bűnöző bandát.”