Tömegesen jelenthettek be idegeneket Soroksárra, az ellenzék nyomravezetői díjat ajánl fel a csalás leleplezőjének

Tömegesen telepíthettek be idegeneket Soroksárra, hogy így befolyásolják a vasárnapi választások eredményét, ám az ellenzék meg fogja akadályozni a csalást – szögezte le Kunhalmi Ágnessel tartott közös sajtótájékoztatóján Bereczki Miklós.

Litresits András, a Nemzeti Választási Bizottság szocialista tagja elmondta:a XXIII. kerületben a budapesti átlaghoz képest több mint kétszer annyi ember kérte, hogy adatait a jelölteknek ne adhassák ki kampánycélra.

Ez mintegy 1000 embert jelent a 18 ezer szavazóval bíró városrészben.

Bereczki Miklós, ellenzéki polgármester-jelölt hangsúlyozta:

„ennyi voks bőven elég arra, hogy érdemben befolyásolja a soroksári választások eredményét.”

Emlékeztetett: öt évvel ezelőtt 1200 embert jelentettek be egy helyi panzióba, vélhetően akkor is csalási szándékkal. Bereczki szerint komoly jelek mutatna arra, hogy idén ismét megismétlődhet a jelenség. Az ellenzéki polgármesterjelölt szerint könnyen lehet, hogy „azok, akik bűncselekményt szeretnének elkövetni”, adataik titkosításával próbálnak meg rejtőzködni.

„Mi azonban meg fogjuk akadályozni a csalást, hogy Soroksáron a soroksáriak dönthessenek városuk jövőjéről.”

szögezte le Bereczki, hozzátéve: ez a választás nem csak az elkövetkező öt évre, de „lehet, hogy egy generációnyi időre” meghatározza a kerület sorsát. A voksolás tisztaságának megőrzése érdekében a soroksári ellenzék

250 ezer forint nyomravezetői díjat ajánl fel mindenkinek, aki a kerületben készülő választási bűncselekményről bíróság előtt is helytálló bizonyítékkal szolgál.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP választmányi elnöke hangsúlyozta: a Fidesznél már hagyomány, hogy tisztességtelen, törvénytelen módszerekkel igyekeznek befolyásolni a választásokat.

„Hogy történt-e csalás, az csak a bíróság mondhatja ki, de az elmúlt időszak tükrében bátran mondhatjuk, hogy igény, az volna rá”

- szögezte le. Emlékeztetett: az ukrán határ menti településekre már a tavalyi országgyűlési választások előtt is tömegesen jelentettek be olyan embereket, akik valójában soha nem éltek ott. A politikus szerint szintén hasonló befolyásolási kísérlet az is, amikor a helyi jegyzők azzal riogatják a szavazatszámlálónak jelentkező ellenzéki aktivistákat, hogy a voksok összesítése akár másnap reggelig is eltarthat.

Hozzátette: a csalások megakadályozása érdekében alternatív szavazatszámláló rendszert hoztak létre, amely az ellenzéki delegáltak által leadott jegyzőkönyv másolatok alapján fog működni.

Kunhalmi Ágnes Borkai Zsolt pünkösdi orgiája kapcsán megjegyezte: a győri polgármester-

„nem csak a vallásos embereket, nem csak saját választóit, de az olimpiai gondolatot és az egész nemzetet elárulta méltatlan viselkedésével.”

A politikus szerint ezért Borkainak azonnal, még a vasárnapi választások előtt távoznia kell a közéletből.