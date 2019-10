Összepakolt Tarlós István

A vasárnap vereséget szenvedő egykori főpolgármester, Tarlós István összepakolt s elbúcsúzott a Városházán - írja a Blikk.

Elsősorban saját könyveket dobozolt be, amelyeket otthonról azért hozott be korábban az irodájába, mert a lakásában már nem fértek el. Ezenkívül a falon lévő képeit, köztük egy II. János Pál pápát ábrázoló fotót is hazavisz.

A Blikk szerint utódjával, Karácsony Gergellyel a hét közepén egyeztet az átadásról. Ilyenkor a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatja a hivatalát átadó az utódját.