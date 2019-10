Steinmetz Ádám Borkairól: "Ne kapjon életjáradékot aki ilyen életvitelt folytat"

Borkai Zsolt kérjen bocsánatot, de ne csak a feleségétől, hanem a sportolóktól is - mondja Steinmetz Ádám, olimpiai bajnok vízilabdázó. A Jobbik képviselője szerint "aki sokak példaképe, nem folytathat olyan életmódot, mint a győri polgármester". Azt is hozzátette, hogy a Fideszből azóta kilépett városvezető esetében indokolt lenne a kiemelt életjáradék felülvizsgálata is.