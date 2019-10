Akár hatmillió forintos végkielégítést is kaphat Szombathely távozó polgármestere

Mint ismert, Puskás Tivadar kilenc év után távozik Szombathely polgármesteri székéből. A távozó településvezetők a törvényi rendelkezések szerint háromhavi illetményüknek megfelelő végkielégítésre jogosultak - írja a Nyugat.hu.

Mivel Puskás Tivadar illetménye (szintén a törvény alapján) havi bruttó 997 200 forint, így a távozó polgármestert legalább 2 991 600 forint végkielégítés illeti meg.

Emellett azonban a törvény azt is tartalmazza, hogy a közgyűlés plusz háromhavi illetménynek megfelelő összeget is megszavazhat. Amennyiben az új testület valóban így dönt, akkor Puskás akár 5 983 200 forintot is kaphat távozásakor.

Ez persze nemcsak a szombathelyi polgármesterre igaz. A lap emlékeztet, hogy a vasárnapi választás után hét olyan megyejogú város van, ahol távozik a polgármester: Dunaújváros, Eger, Érd, Tatabánya, Pécs, Miskolc és Szombathely.