Nagyon időt akarhat nyerni a Fidesz, a IX. kerületi eredmény után megtámadták az I. és a VIII. kerületit is

Több kerületben sem akar belenyugodni a vereségbe a Fidesz. Ferencváros után a Várnegyedben és Józsefvárosban is megtámadták az eredményt. A fő cél az időhúzás lehet.

A IX. kerületben a jegyző nem engedte a vasárnap győztes Baranyi Krisztinának, hogy átvegye hivatalát, mert a Munkáspárt jelöltje hirtelen olyan csalásokat fedezett fel, és panaszolt be, amelyekre egyébként korábban maga Baranyi hívta fel a figyelmet.

A Mérce azt írja,

hasonló trükkel próbálkozhat a Fidesz az I. és a VIII. kerületben is.

A Várnegyedben V. Naszályi Márta, Józsefvárosban Pikó András győzte le Nagy Gábor Tamás és Sára Botond korábbi kormánypárti polgármestert. Most azonban mindkét leváltott kerületvezető újraszámlálást követel.

V. Naszályi Márta a portálnak elmondta, a bukott polgármester személyesen jelezte neki, hogy kifogást nyújtanak be az eredménnyel szemben. Hivatalos értesítést azonban még erről nem kapott. V. Naszályi 121 szavazattal győzte le a volt fideszes polgármestert. És összesen 241 érvénytelen szavazat született.

A Mércének nyilatkozott Udvarhelyi Tessza, Pikó András kampányfőnöke is, ő is megerősítette, hogy a kerületben a választás eredményét megtámadták, ám részletekről egyelőre ő sem tudott beszámolni.

Pikó 269 szavazattal szerzett többet, mint Sára Botond. Érvénytelen szavazat összesen 332 volt. A Mérce úgy értesült, hogy Józsefvárosban az ellenzéki által megnyert választókerületek eredményeivel szemben is kifogást nyújtottak be.

.

Pikó András a baloldali portálnak elmondta, ha Fővárosi Választási Bizottság a legvégső határidőkig nyújtja az eljárást, akkor az alakuló ülést november közepéig-végéig is kitolhatják.

Baranyi Krisztina a Facebookon saját győzelmének megtámadásáról azt írta: