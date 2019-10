A Fidesz hosszú időre pária maradhat az Európai Néppártban

Eddig csak sárga lapokat kapott az Európai Néppárttól, de egyre többen mutatnának már egyértelmű piros lapot Orbán Viktornak.

Múlt héten az Euronews brüsszeli tudósítójának beszélt arról Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője, hogy továbbra is érvényes a Fidesz felfüggesztése a pártcsaládban, és ez így is marad, ha semmilyen fejlődés nem következik be Magyarországon.

„Az Európai Néppárt az értékek pártja, és mi megvédjük ezeket. Ezért fagyasztottuk be a Fidesz néppárti tagságát” - fogalmazott Manfred Weber.

A Fideszt még márciusban függesztették fel azután, hogy a májusi európai parlamenti választás előtt az Orbán-kormány elindította Brüsszelt bíráló „tájékoztató kampányát”, aminek plakátjaira Soros György társaságában került fel az Európai Bizottság néppárti elnöke, Jean-Claude Juncker. Ez persze csak az utolsó csepp volt a pohárban, az Európai Néppárton belül az is komoly kritikákat váltott ki, ahogy a magyar kormány folyamatosan leépítette a magyar jogállamiságot. Orbán Viktor uniós bürokratái azóta is azon dolgoznak, hogy jogértelmezési vitát kreáljanak a jogállamiság kérdéséből, és megpróbálják azt elbagatellizálni, illetve bevándorláspárti bosszúhadjáratként beállítani.

Európai kritikusai azonban átlátnak a szitán, a magyarországi önkormányzati választások ellenzéki sikerei pedig azt is megmutatták, hogy a migrációval való ködösítés politikája kezdi elveszteni a varázsát.

Mint a választási eredményekhez, úgy a Fidesz kitaszított helyzetéhez is alternatív értelmezést rendelt hozzá Orbán Viktor. Pártja felfüggesztése kapcsán (amit a kormánypárt önfelfüggesztésként kommunikál) római látogatása során azt mondta, győzködik a Fideszt, hogy maradjon a pártcsaládban, de erről később fognak dönteni, ha letisztultak a viszonyok az Európai Néppártban.

A felfüggesztés ideje alatt a Fidesz nem vehet részt a pártcsalád találkozóin, nincs szavazati joga és nem állíthat jelölteket a Néppárt tisztségeire. Utóbbi kitétel nem érvényes a parlamenti frakcióra, például Járóka Líviát megválasztották az EP egyik alelnökének, továbbá több fideszes politikus is pozíciót szerezhetett a szakbizottságokban.

Amolyan gyámként „bölcseket” is kijelöltek (Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellárt, Herman van Rompuyt, az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőit összefogó Európai Tanács volt elnökét és Hans-Gert Pötteringet, az Európai Parlament volt elnökét) arra, hogy ellenőrizzék a Fideszt, meg tud-e felelni a jogállami és néppárti elvárásoknak. A bölcsek górcső alá veszik a Fidesz működését, és jelentést készítenének róla, ami alapján a Néppárt mérlegelheti a felfüggesztés visszavonását. Orbán Viktor először júniusban, majd múlt héten találkozott a bölcsekkel.

Azt nem tudni, még hány ilyen „vizsgáztatásra” kerülhet sor, de nem úgy tűnik, hogy a Fidesz a felfüggesztés visszavonása felé haladna. Az eddigi sajtóinformációk szerint a magyar kormánypárt ügyében még nem születik döntés az Európai Néppárt következő, november 21-i zágrábi kongresszusán.

A pártcsalád tisztújítás előtt áll: az előző elnök, Joseph Daul (aki többször is keményen bírálta Orbán Viktort) helyére minden valószínűség szerint Donald Tusk, az Európai Tanács leköszönő elnöke fog beülni, legalábbis jelenleg ő az egyetlen jelölt a tisztségre. Az Euronews egy cikkében azt írja: ez nem jó jel a Fidesznek. A brüsszeli hírportál emlékeztet rá: Tusk tavaly novemberben Helsinkiben, anélkül, hogy nevesítette volna, komoly kritikát fogalmazott meg Orbán Viktorral és politikájával szemben. Tusk szerint ugyanis nem kereszténydemokrata az, aki „ellene van a jogállamiságnak és a független igazságszolgáltatásnak, aki nem szereti a szabad sajtót és a civil szervezeteket, aki tolerálja az idegengyűlöletet, a homofóbiát és a nacionalizmust és az antiszemitizmust.”

Tusk azt is mondta, azok sem kereszténydemokraták, akik Vlagyimir Putyint támogatják és Ukrajnát támadják. Beszédében hangsúlyozta: senkinek nincs joga arra a politikai családjukban, hogy megtámadja a liberális demokráciát és alapjait.

További bírálatok és indulatok alapját képezheti az is, hogy a magyar miniszterelnök „keleti nyitás” politikája igencsak megfekszi a nyugat-európai politikusok gyomrát.

Johann Wadephul, a CDU/CSU frakcióvezető-helyettese a német közszolgálati televíziónak (ZDF) elítélően nyilatkozott arról, hogy a magyar kormány egy ideig blokkolta az Európai Unió elítélő nyilatkozatát a kurdok elleni török offenzíváról. (A Kereszténydemokrata Unió és a Bajor Keresztényszociális Unió is tagja az Európai Néppártnak.) A német kormánykoalíció politikusa szerint Magyarországnak meg kell tanulnia csapatban játszani, vagy el kell döntenie, hogy az EU valódi tagja akar-e lenni, és nem csak az EU pénzügyi támogatását akarja elfogadni, illetve hozzájárul-e ahhoz, hogy az EU erős legyen.

Johann Wadephul dorgáló nyilatkozata újabb sárga lap Orbán Viktornak, csakhogy az ország uniós tagságának csorbulása vagy megszűnése már az egész ország számára piros lapot jelentene.