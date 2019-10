Az oroszok meg a Fidesz-holdudvar jár jól az egyiptomi vonatbiznisszel

Több furcsaságot is talált a Direkt36 tényfeltáró csapata abban az üzletben, mely során Magyarország és Oroszország közösen 1300 vasúti kocsit gyártana Egyiptom részére. Az ügy előzménye, hogy a tendert (még 700 kocsira) a magyar Ganz nyerte el, ám az idő előrehaladtával

az orosz Transmasholding „betette a lábát az ajtórésbe”, majd ki is pöckölte onnan a magyar céget.

Magyar helyett orosz cég gigabizniszét támogatják Orbánék A magyar adófizetők tulajdonában álló Eximbank hitelét a magyar Ganz helyett inkább az orosz Transzmasholding üzletének finanszírozására használja az Orbán-kormány. Emiatt a hazai cég egy többszázmilliárdos külföldi megrendeléstől esett el. Nagy üzletet nyert el 2016-ban a magyar Ganz-csoport: egy 700 vasúti kocsi beszerzéséből álló egyiptomi tenderen lettek győztes pályázók.

Eximbank az orosz érdekekért?

Az üzlethez az exporthitelt az állami Eximbank biztosítaná, aminek feltétele, hogy legalább fele arányban magyar hozzáadott érték legalább 50 százalék. Ennek érdekében az oroszok a – most még – magyar állami tulajdonú Dunakeszi Járműjavítóval (DJJ) kooperálnának, de úgy, hogy közben az is az orosz cég birtokába kerülne leányvállalata, a Transmasholding Hungary Kft. (TMH) révén. Az üzletet a kormányzat elő is készítette, de akkor az a tranzakció még meghiúsult.

Egyelőre nem adták el a Dunakeszi Járműjavítót az oroszoknak Május végén derült ki, hogy a tomboló szabadságharc jegyében hazánk egyik legfontosabb vasúti nagyvállalatát az orosz Transzmasholdingnak adják el. A határidő júniussal együtt elmúlt, ám az Iho.hu szerint semmit nem tudni arról, hogy eladták volna a Dunakeszi Járműjavító többségi állami, plusz a MÁV kezében lévő részesedését, és az utóbbihoz tartozó ingatlanokat.

A TMH-t 2016-ban hozták létre 3 millió forintos tőkével, tulajdonosa pedig az orosz Transmasholding volt. A TMH feladata lenne a többmilliárdos üzletnek a levezénylése.

Több, a Direkt36 által megkérdezett, állami finanszírozású exportügyleteket ismerő szakember is érthetetlennek nevezte, hogy a több milliárd forintos egyiptomi megrendeléssel miért ezt a kis céget bízták meg. Az ilyen projektek esetében több mint tíz évre szóló garanciát kell biztosítani a különböző alkatrészekre, emiatt logikusabb lett volna, ha a szerződést közvetlenül a gyártó céggel kötik meg – fogalmazott az oknyomozó csapatnak az egyik forrás.

Az Egyiptomiaknak a kocsik megvásárlásához hitelre van szükségük, ezt biztosítaná az állami Eximbank. A külügy szerint a hitelszerződést még idén aláírhatják, az 50 százalékos magyar hozzáadott érték pedig az Egypt Today szerint úgy fog teljesülni, hogy az 1300 kocsiból 650 készül a DJJ-ben, 500 Oroszországban, 150-et pedig Egyiptomban gyártanak orosz felügyelettel.

A Direkt36 forrásai szerint ez nem logikus, sokkal inkább úgy kellene gyártani, hogy a konzorciumi partnerek közösen vegyenek részt az előállításban. Az orosz TMH nagyságrendekkel nagyobb vállalat, mint a magyar DJJ, ráadásul a kocsik terveit is az oroszok készítik. Emiatt

az Oroszországban gyártott kocsikban valószínűleg nem lesz jelentős a magyar hozzáadott érték. Az egyik Direkt36-os forrás szerint ez olyan, mintha az Eximbank az orosz exportot finanszírozná.

Az Eximbank erről azt írta a Direkt36-nak, hogy ha egy áru több országban készül, akkor a származási országnak azt kell tekinteni, ahol „az utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt” munkát elvégzik. A gépgyártás területén ez a kocsik összeszerelését jelenti. Ebből az következik, hogy csak azok a kocsik lesznek magyar származásúak, amelyeket itthon szerelnek össze. Csakhogy – írja a portál – a DJJ viszont nem tud minden alkatrészt saját maga előállítani. Ezeket – például a belső berendezést, a villamos rendszert, a fékeket – meg kell vásárolnia magyar vagy külföldi beszállítóktól.

Na, csak felbukkannak a fideszes zsebek!

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az ügyletben megjelentek az Orbán-kormányhoz köthető üzletemberek is. A TMH tulajdonosa ugyanis 2018. június 6. óta a svájci Zugban bejegyzett, az ismeretlen tulajdonosi összetételű TMH International AG, valamint 2019. június 19. óta Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt. is. Utóbbinak tulajdonosa pedig a fideszes Századvég korábbi feje, jelenlegi londoni nagykövet Szalay-Bobrovnizky Kristóf. A TMH jogi képviseletét az Illés Géza Márton Ügyvédi Iroda látja el, aki annak a Tombor Andrásnak is ügyvédje, aki Habony Árpádnak adott kölcsönt. Szalay-Bobrovniczky és Habony korábban együtt dolgozott a horvátországi üzleteket lebonyolító Adriatiq Island Groupnál, illetve a V4NA nevű fizetős hírügynökségnél, mely a Fidesz-propaganda kedvenc forrása migránstémában.

Szerdán Magyarországra látogat Vlagyimir Putyin orosz elnök, az egyiptomi vonatbiznisz vélhetőleg téma kettejük megbeszélésén.