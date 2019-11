Akkora káosz volt, hogy inkább feloszlatták a siófoki Fideszt

Nem működött megfelelően, zavaros döntéseket hozott, szivárogtatott, ráadásul nagyot bukott októberben a siófoki Fidesz-alapszervezet, ezért feloszlatják és újraszervezik. Az Indexnek Witzmann Mihály fideszes országgyűlési képviselő, választókerületi elnök megerősítette a feloszlatásról szóló hírt és azt is, hogy ő maga kezdeményezte az Országos Választmánynál a feloszlatást.

Az indoklás szerint az alapszervezetben túl sok inaktív tag volt, sokszor a határozatképesség is problémát jelentett, ráadásul voltak akik szivárogtattak. Mint fogalmazott,

"Arra is volt példa, hogy a tagság még ülésezett, de az ott elhangzottak már a közösségi média felületein voltak olvashatók. A tagságon belül az is köztudott, hogy vannak a siófoki Fidesz csoportban olyan tagok is, akik az utóbbi kampányokban (2014, 2018, 2019) a Fidesz-KDNP jelöltjeivel szemben, nyíltan támogatták politikai ellenfeleinket.”

– mondta, nem tagadva, hogy az önkormányzati választás eredménye is közrejátszott a döntésben.

A Fidesz ugyanis nagyot veszített október 13-án: az elmúlt években kormánypárti képviselők alkottak többséget a siófoki közgyűlésben, ráadásul ezt felhasználva meg is vonták a döntési jogköreit a független, de ellenzéki támogatottságú Lengyel Róbert polgármesternek. A legutóbbi önkormányzati választáson viszont jelentősen visszaesett a fideszesek száma, már csak négy képviselőt delegálhattak, szemben a hat ellenzékivel (Becsülettel Siófokért Egyesület) és egy függetlennel. A polgármester pedig a BSE színeiben Lengyel Róbert maradt.

A helyi Fidesz azonban nem csak szervezeti szinten volt zavaros, hanem döntései is következetlenek és furcsák voltak. Szeptemberben írtunk róla, hogy ellenszavazat nélkül, a siófoki fideszes képviselők egyhangú támogatásával indulhatott per a kormánypropagandába tartozó Ripost és Pesti Srácok nevű lapok ellen, miután azok arról cikkeztek, hogy –természetesen csakis a polgármester miatt, így a cikk vélhetően kampánycélokat szolgált- Siófokból „fertő” lett, ahonnan zsebtolvajok és prostituáltak riasztják el a pihenni vágyó családokat.

De önellentmondásba keveredtek az új kikötő kapcsán is: az Ezüstparton 146 férőhelyes, nagy tőkesúlyú hajók tárolására alkalmas kikötőt hozna létre egy vállalkozó, a közeli szabadstrandot pedig lídósítanák, homokkal töltenék fel. Érdekes módon az erre vonatkozó javaslatot a fideszes képviselők is támogatták a közgyűlésben, majd mégis kihátráltak mögüle. Úgy tűnik azonban, hogy az önkormányzat hatáskörén túlnyúló beruházásról van szó, így a már meglévő engedélyek birtokában sor kerülhet a fejlesztésekre. A helyi Fideszt addig is új, fiatalabb arcokkal akarják frissíteni.