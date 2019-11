Pintér Tamás: A Fidesz előre elköltötte a dunaújvárosiak pénzét, közel 1,5 milliárdos a kár

Egymást vádolja a jelenlegi és az előző dunaújvárosi városvezetés, többek között az eddig tudottnál is nagyobb pénzügyi hiány kapcsán. Cserna Gábor, volt fideszes polgármester a közösségi médiában fogalmazta meg állításait, melyekre Pintér Tamás, volt jobbikos országgyűlési képviselő, jelenlegi városvezető egy rendkívüli sajtótájékoztatón reagált.

Cserna szerint az ellenzéki többségű közgyűlés november 21-i ülésén elfogadta, hogy Dunaújváros 2 milliárd forint hitelt vegyen fel az OTP-től, amit szerinte 2020 év végéig kellene visszafizetni. A volt polgármester azt állítja: erre a lépésre azért volt szükség, hogy a képviselők saját fizetésemelését és "az új, Pestről jött szakemberek szóbeszéd szerinti 700.000 forint körüli havi díját kifizessék". Az október 13-án megbukott egykori városvezető azt sugalmazta, hogy az ellenzék a kampányplakátjai miatt verte tartozásba Dunaújvárost.

Erre is reagálva Pintér Tamás mai rendkívüli sajtótájékoztatóján elmondta: meglátása szerint az előző fideszes városvezetés – törvénysértés gyanúját is fölvető – intézkedései miatt van az eddig sejtettnél is rosszabb anyagi helyzetben Dunaújváros.

"A bizonyítékokat összegyűjtöttük"

– jelentette ki Pintér, a sajtótájékoztatón bemutatott, vaskos dokumentumkötegre utalva, amely szerinte

"egy olyan bizonyítékhalmaz, amely olyan beruházások szerződéseit tartalmazza, amelyeket úgy kötöttek meg az elmúlt időszakban, hogy nem volt rájuk fedezet Dunaújváros kasszájában".

A polgármester szerint az iratok fölvetik annak az alapos gyanúját, hogy az előző városvezetés és személyesen Cserna Gábor

több ízben is megsérthette az államháztartási törvényt.

Pintér Tamás kiemelte, hogy a korábbi önkormányzati vezetés 2019. elején "egy 1,5 milliárd forintos hitelfelvételt tervezett be". Hozzátette: a hatályos törvények szerint a hitelfelvétel csak úgy történhet meg, ha az önkormányzat erre engedélyt kér az államtól, és ennek birtokában köthet szerződést egy bankkal.

"Az előző városvezetés betervezte ezt a hitelösszeget a város öltségvetésébe, ám anélkül kötöttek szerződéseket, sőt eszközöltek kifizetéseket, hogy ezt megkapták volna"

– árulta el a polgármester. Hozzátette:

"Olyan fedezet nélküli szerződéskötések történetek, melyek összege pontosan 1 milliárd 436 millió 682 ezer 129 forint."

Pintér szerint ezzel jelentős károkat okoztak Dunaújváros minden lakosa számára, ezzel pedig az új városvezetésnek kell szembenéznie és megküzdenie.

Pintér Tamás a bizonyítékként bemutatott dokumentumokkal Béli Balázs

Hozzátette továbbá, hogy idén több olyan közgyűlés is volt, melyen Cserna Gábor szerinte hazugságokat állított a 1,5 milliárdos hitellel kapcsolatban. Példaként a május 30-i testületi ülést említette, amikor képviselői kérdésre az akkori polgármester azt mondta: a hitel részletes lebontása csak azután történhet meg, ha a város megkapta az összeget.

"Amikor ő ezt kimondta, addigra már nem csak szerződések köttettek meg, de már kifizetésekre is sor került"

– mondta Pintér Tamás, aki szerint ez onnan tudható, hogy amikor benyújtották az igénylést az állam felé, részletes listát adtak le arról, mire költenék a pénzt. Ebben több, már megkötött szerződés szerepelt, melyek feladatait összegekkel megjelölve részletezték.

"Az október 13-ig megvalósult kifizetések összege pontosan 770 millió forint volt"

– jelentette ki a polgármester, aki szerint a fideszes politikusok olyan kötelezettségeket vállaltak, amelyeket az új városvezetésnek is el kell szenvednie.

"Így okoztak 1 milliárd 436 millió forintos kárt Dunaújvárosnak"

– fogalmazott Pintér.

A polgármester hozzátette: szerinte ez fölveti a közokirat hamisítás és a csalás gyanúját is, mivel úgy terjesztették a közgyűlés elé ezeket a szerződéseket, hogy nem mondták el a képviselőknek, hogy azokat az említett hitelből akarják kifizetni. Kiemelte:

"Ezeket a dokumentumokat, a szerződéskötések és kifizetések dátumát ügyvédek bevonásával folyamatosan vizsgáljuk, és a jelenlegi információink szerint úgy néz ki, hogy feljelentések fognak születni."

Pintér Tamás szerint "a Fidesz az elmúlt évek arrogáns és felelőtlen gazdálkodásával" felmérhetetlen károkat okozott Dunaújvárosnak, ugyanakkor hozzátette:

"Minden dunaújvárosi lakost meg szeretnék nyugtatni: nem csak azokat az egyéneket fogjuk eltávolítani az önkormányzattól, akik megkárosították a városunkat, de azt sem fogjuk engedni, hogy a jövőben sor kerüljön hasonló csalásokra és lopásokra."

Újságírói kérdésre válaszolva Pintér Tamás azt is kifejtette, hogy a szerződések kapcsán történtek teljesítések is, a fideszesek ennek keretében szerinte közel félmilliárd forintot költöttek kampányberuházásra. Az ő meglátása szerint ugyanis például a megvalósult parkolóépítéseket úgy állították be a kormánypárti képviselők, mintha az nekik lenne köszönhető, "miközben ezekre nem volt meg a fedezet a városkasszában".

Az először kommunikált 400 millió forintos hiány kapcsán elmondta: eleinte még nem látták, hogy valójában mekkora is a baj, ez fokozatosan, a számlák beérkezésével derült ki számukra.

A Cserna Gábor által emlegetett, a város folyószámláján az átadáskor meglévő 2,5 milliárd forintos összegről szólva kiemelte:

"A város számláján valóban több milliárd forint található, ám ez későbbi beruházásokra lekötött és elkülönített összegekből tevődik össze. A fideszes városvezetők gyakorlatilag a valódi működésre és városfenntartásra szánt összes pénzt elköltötték."

Pintér Tamás azt is megerősítette, hogy több olyan kölcsönt is vissza várt a fideszes vezetésű önkormányzat, melyekről tudták, hogy az adott szervezetek, sportklubok nem fogják tudni törleszteni azokat. Ilyen volt szerinte

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiának adott 335 millió forint,

a Dunavetnek adott 150 millió forint,

az Energo-Vitermnek adott 94 millió forint vagy

a felszámolás alatt álló Dunaújvárosi Szennyvíztisztító és Szolgáltatónak adott 270 millió forint.

Medgyesi Miklós sajtószóvivő Cserna Gábor vádjaira reagálva hangsúlyozta:

"Az új városvezetés egy fillér hitelt sem vett föl. A csütörtöki döntés arról szólt, hogy a város számlavezető bankja egy folyószámla hitelkeretet biztosít az önkormányzat számára."

Szerinte ilyen hitelkerete nagyon sok embernek van, és úgy gondolja: Cserna Gábor szándékosan mosta össze a két dolgot.

Hozzátette: a kérdéses testületi ülésen a volt polgármester részt sem vett, helyette a Fidesz pártközpontjába utazott, "a vitát pedig a közösségi médiába terelte". Szerinte

"mindenki meg tudja ítélni, hogy a közösségi média, vagy a városi közgyűlés-e a vita megfelelő helyszíne".

A város számláján szereplő 2,5 milliárddal kapcsolatban ő is hangsúlyozta:

"A pénz valóban ott volt az önkormányzat számláján, viszont tulajdonképpen mégis elköltötték, hiszen ezeket folyamatban lévő vagy tervezett fejlesztésekre kell költeni, városüzemeltetésre nem használhatók fel."

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az október 13-ai ellenzéki győzelmet követően Pintér Tamás polgármester bejelentette, hogy a város előző vezetése jelentős anyagi hiányt hagyott a megyei jogú településre és az új képviselő-testületre:

Dunaújváros első embere az Alfahírnek adott interjúban arról beszélt, hogy a jelenlegi ellenzéki többségű képviselő-testülettel együtt a hiányzó összegek felkutatásán és a felelősök megtalálásán dolgozik:

Az október 31-i közgyűlésen meg is kezdődött az elszámoltatási munka, amely – mint látható – már elkezdte éreztetni hatását: