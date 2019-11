"Az oligarchák elfelejthetik, hogy a jövőben is a dunaújvárosiak pénzelik majd az üzelmeiket"

Pintér Tamással, a Jobbik volt országgyűlési képviselőjével, Dunaújváros frissen megválasztott polgármesterével beszélgettünk arról, milyen érzés volt megélni a választási győzelmet, hogy halad az előző, fideszes városvezetés elszámoltatása, milyen fejlesztésekre, változtatásokra készülnek, illetve tényleg "sztálini tisztogatások" kezdődtek-e a városházán.

Milyen érzés volt október 13-án megtudni, hogy ön lesz Dunaújváros következő polgármestere?

Fantasztikus érzés volt, de egyből éreztem a felelősség súlyát is. Az emberek belém fektették a bizalmukat, nekem pedig az első reakcióm az volt erre, hogy megmutassam: mi nem visszaélni szeretnénk ezzel, ahogy a fideszes képviselők tették, hanem élni vele és rászolgálni arra.

De mindannyian nagyon örültünk, hiszen országszerte csak kevés helyen sikerült az, ami Dunaújvárosban: a 10 egyéni képviselői mandátum mindegyikét megszereztük, illetve én is az élen végeztem polgármesterként.

Számított ekkora arányú győzelemre?

Nagyon bizakodó és optimista voltam azzal kapcsolatban, hogy többséget tudunk szerezni, de ez a kiugróan szép teljesítmény azért meglepett. Ez azt mutatja, hogy a dunaújvárosi emberek már nagyon régóta gyökeres változást szerettek volna, ezzel a döntésükkel pedig egy nagyon erős jelzést adtak az elmúlt kilenc év városvezetése számára arról, hogy

"nem megfelelően végezték a munkájukat".

Mi viszont minden erőnkkel azon leszünk, és mindannyian azért fogunk dolgozni, hogy változtassunk a kialakult állapotokon. Biztos vagyok benne, hogy egy ilyen válogatott, kitűnő testülettel, amelyre az emberek többsége is igent mondott, ez sikerülni fog. Innentől mind egyes körzetnek valódi gazdája, és nem helytartója lesz.

A Fidesz viszont nem viseli túl nagy méltósággal a vereséget, a városi közgyűlés alakuló ülésén például világossá tették, hogy nem akarnak részt venni a bizottsági, szakmai munkában, majd az első adandó alkalommal el is hagyták a termet. Ez nem tűnik valami konstruktív hozzáállásnak...

"Ezzel a viselkedéssel leginkább azokat a dunaújvárosi polgárokat hagyják cserben, akik rájuk szavaztak."

A Fidesz szimpatizánsai sem a politikai csatározásra voksoltak, hanem arra, hogy a nekik szimpatikus közéleti szereplők az ő érdekeiket képviseljék a testületben. A kormánypárti politikusok most erre, illetve arra mondtak nemet, hogy eleget tegyenek a pozíciójukkal járó kötelességüknek, és a szakmai munkát segítve a saját választóikért dolgozzanak.

"Elképesztőnek tartom ezt a felelőtlen viselkedést, és biztos vagyok benne, hogy a Fidesz dunaújvárosi szavazóinak erről meg lesz a véleménye a jövőben."

Hozzá kell tenni, hogy az alakuló ülésen felkértem őket, hogy a város érdekében legyenek konstruktívak, vegyenek részt az érdemi munkában, mert az itt élőknek már nagyon elege van abból, hogy Dunaújváros egy politikai háború színtere lett. Ezt a korszakot én egyszer és mindenkorra le szeretném zárni, és mindent elkövetek azért, hogy közösen tehessünk a városunk fejlődéséért, együtt érhessünk el eredményeket. Most az ő térfelükön pattog a labda.

Volt ennek némi előzménye is. Az október 23-ai megemlékezés kapcsán a Fidesz feltüzelte a szimpatizánsait, hogy ne vegyenek részt "Pintér Tamás ünnepségén". Ennek végül is mi lett az eredménye, milyen hangulatban telt a nemzeti ünnep?

Mindenekelőtt szögezzük le, én a magam részéről abszolút elítélem ezt a hozzáállást. Mindenkinek szíve joga saját rendezvényt tartani, ezzel semmi probléma.

"De a városi rendezvény nem "Pintér Tamás ünnepsége", hanem a dunaújvárosiak, az ország és a nemzet október 23-ai megemlékezése volt."

Ezzel a képtelen kijelentésükkel egyébként csak azt tették világossá, hogy az elmúlt évek városi rendezvényei szerintük nem az itt élők, nem a magyarság, hanem Cserna Gábor és a Fidesz ünnepségei voltak.

Én teljes egészében visszautasítom ezt a mentalitást, és garantálom, hogy a jövőben is Dunaújváros és az itt élők képviseletében veszünk majd részt a nemzeti ünnepeinken, remélhetőleg minél több honfitársunk társaságában. Ezeknek az események nem egy-egy pártól és a szimpatizánsaikról, hanem minden magyarról szólnak.

A választás előtt az ön egyik legfontosabb ígérete az elszámoltatás volt, hol tart jelenleg a gyanús ügyek feltárása?

Már nekikezdtünk a teljes körű átvizsgálásnak, ami igen komoly feladat lesz.

"Az már most látszik, hogy a Fidesz borzasztó károkat hagyott maga után: hála nekik, közel 400 millió forintos hiánnyal kell megküzdenünk a közeljövőben."

Ez az elmúlt időszak pazarló, felelőtlen politikájának a gyümölcse, de amennyire csak lehet, megpróbáljuk a hiányzó összegeket földeríteni és visszaszerezni a település számára. Ez minél előbb sikerül, Dunaújváros annál előbb állhat talpra.

"Sokan egyébként attól tartanak, hogy emiatt nem érkeznek majd meg a fizetések vagy a segélyek, de ez a veszély nem fenyeget. Számunkra elsődleges, hogy mindenki megkapja a juttatásait."

Én azon leszek, hogy jövőre már többlettel zárjuk az évet, de azzal is tisztában vagyok, hogy ez nagyon alapos és átfogó szakmai munkát igényel majd.

"Elsősorban az önkormányzati cégek átvizsgálására lesz majd szükség, hiszen láttuk, hogy leginkább ezeken keresztül folyt el a dunaújvárosiak pénze."

A szükséges kezdőlépéseket már megtettük, az elkövetkező közgyűléseken pedig már azokat a határozati javaslatokat is tárgyalni fogjuk, amelyek keretében külsős szakembereket bízhatunk meg a lehető legmélyrehatóbb átvilágítások lefolytatásával. Bízom benne, hogy ezek végül feltárják, hogy hová is lettek pontosan a hiányzó összegek.

Ahogy arról portálunk is beszámolt, az átadás-átvétel sem ment zökkenőmentesen. Tudni már, hogy mikor kerülnek vissza a volt fideszes alpolgármestertől a városházáról eltűnt adathordozók?

Ez nehéz kérdés. Az önkormányzat vizsgálatot indított az ügyben, a szükséges feljelentést megtettük. A helyzetet súlyosbítja, hogy nem csak egy egyszerű lopásról van szó, hanem ha hinni lehet Szepesi Attilának, akkor valaki minősített adatokat tulajdonított el. A rendőrség feladata, hogy felgöngyölítse ezt az ügyet, mi egyelőre nem tehetünk többet. A dologhoz egyébként hozzátartozik, hogy a winchesterek eltüntetésén kívül én azt tapasztalom, hogy egyes emberek az utóbbi hetekben nagyon sok mindent tettek annak érdekében, hogy ne tudjuk úgy végezni a munkánkat, ahogy azt a dunaújvárosiaknak megígértük. De szeretnék mindenkit megnyugtatni: teljes erőnkkel és a teljes szakértőgárdánkkal azon vagyunk, hogy fejlődő pályára állítsuk a várost.

Hogy kell elképzelni ezeket az akadályoztatásokat? Dunaújvárosban is működtek az iratdarálók, mint például Jászberényben?

"Ezt teljes bizonyossággal egyelőre nem állíthatom, de ha elvégeztük a teljes átvilágítást, akkor látni fogjuk, hogy hiányoznak-e bizonyító erejű dokumentumok."

Ugyanakkor bízom abban, hogy ilyen mélyre azért már nem süllyedtek le egyesek.

A városi médiában is elég intenzíven zajlott ön ellen a lejárató kampány, hogy érzékeli, a győzelem után alábbhagyott a rágalomhadjárat?

Engem a kampány során sem keserítettek el különösebben ezek az aljas cikkek, most sem érdekelnek különösebben. Minden egyes mocskolódást sztoikus nyugalommal fogadtam, hiszen a dunaújvárosiak ismernek, ismerik a képviselőinket is, és pontosan tudják, hogy milyen hátsó szándékok állnak az ilyen írások mögött.

De a helyiek október 13-án válaszoltak is ezekre a próbálkozásokra, méghozzá a lehető legfrappánsabb módon: a választási eredménnyel. Azt üzenték a lakosok, hogy aki ilyen módszerekkel operál, arra nincs szüksége a városnak, és akik ilyen lejárató cikkeket megrendelnek, azokat nem szavazzák be a testületbe.

Ahhoz mit szól, hogy a kifejezetten az ön befeketítésére létrehozott egyik blogocska "sztálini tisztogatásokat" és "fasiszta terrort" vizionál a városházára, és az erről szóló irományt Cserna Gábor kenetteljes mártírkodás közepette, tömeges kirúgásokról írva osztotta meg a közösségi médiában?

Nem követem a volt polgármester Facebook-oldalát, de azt azért tudni kell, hogy azok közül, akiket a cikk a "tisztogatás" áldozatainak igyekszik beállítani,

"már többen is jelezték, hogy az életben nem tettek olyan kijelentéseket, mint amiket most a szájukba adtak".

Az egész írás merő kitaláció, amivel azonban annyit sikerült elérniük, hogy ráijesztettek néhány önkormányzati munkatársunkra, kollégánkra, akikre én természetesen számítok. A nemrég tartott állománygyűlésünkön is elmondtam: én nem végzek politikai tisztogatást.

Akik szakmai munkát végeztek Dunaújvárosban, akik a tehetségükkel hozzájárultak otthonunk fejlődéséhez, azokra nagy szükségünk van. Mi az értékteremtésben, a munkában és a rátermettségben hiszünk. Azokra viszont tényleg nem számítunk, akik érdemben semmit sem tettek a városért, csak a fizetésüket markolták föl. Ezúton is üzenem minden dunaújvárosi lakosnak és önkormányzati dolgozónak:

"Ne dőljenek be ezeknek az aljas hazugságoknak, jó szándékkal viseltetünk irántuk, bízunk bennük, illetve abban is, hogy az ő szaktudásuk is hozzájárul majd ahhoz, hogy egy sikeres várost építsünk."

Térjünk vissza a megörökölt hiányra, ez mennyiben hátráltatja majd az önök fejlesztési terveit? Mínusz 400 millió forint azért nem egy félvállról vehető kihívás.

Nem lesz könnyű, de meg kell találnunk azokat a forrásokat, amelyek biztosítják, hogy a legégetőbb problémákat orvosolni tudjuk. Ugyanakkor valamilyen szinten jobb helyzetben is vagyunk, mint azok, akiknek ezt a hiányt köszönhetjük:

"Mi ugyanis nem tettünk felesleges ígéreteket, nem kell értelmetlen látványberuházásokra elszórnunk a pénzt."

Amint sikerült stabilizálnunk Dunaújváros gazdasági állapotát, szép sorban megvalósítjuk a programunkban meghirdetett fejlesztéseket is. Azt viszont nem szeretném, hogy a helyieket bármi kár érje amiatt, hogy az előző vezetés képtelen volt felelősen bánni az ő pénzükkel, elsőként ezt kell garantálnunk.

Ennek kapcsán azt is érdemes megemlíteni, hogy a fideszes politikusokhoz köthető egyes emberek vagy érdekkörök még a legutóbbi időszakig is úgy kaptak kölcsönt a város kasszájából, hogy ezeket az összegeket nem is várták vissza tőlük. Hónapok, évek óta hosszabbítgatták a visszafizetési határidőket, gyakorlatilag a végtelenségig.

Mi nem fogjuk ilyen indokolatlan kockázatnak kitenni a közösség vagyonát.

"Ezeket a kölcsönöket pedig vissza fogjuk kérni, és szigorúan ügyelni fogunk arra, hogy a helyi lakosok visszakapják a pénzüket. Az oligarchák pedig elfelejthetik, hogy a jövőben is a dunaújvárosiak pénzelik majd az üzelmeiket."

Melyek lesznek a legsürgősebb intézkedések, amelyeket legelőször végrehajtanak?

"A legfontosabb, hogy rendbe tegyük a jelenlegi balesetveszélyes közvilágítást."

Ennek már a következő közgyűlések valamelyikén neki fogunk látni. De az önkormányzati cégek működését is észszerűsíteni akarjuk. Az átvilágításon túl meg szeretnénk szabadulni azoktól a vezető pozícióba helyezett pártkatonáktól, akik a szakmaiatlan döntéseikkel eddig csak megkárosították a várost. Szeretnénk mielőbb elérni, hogy a városi cégek ismét a lakosságért működjenek, ahogy annak normál esetben lennie kell, és ne egy szűk érdekkör kifizetőhelyeiként funkcionáljanak.

A kormányzat részéről milyen hozzáállásra számít? Nem fél attól, hogy megbüntetik a várost, és elzárják a pénzcsapokat, ahogy azzal a választás előtt fenyegetőztek?

Nem számítok ilyen retorzióra. Hamarosan tárgyalásokat fogok kezdeményezni a kabinettel az állami források ügyében, ha ők ettől elzárkóznak, akkor a Fidesz itt hosszú évekre elvágja magát attól, hogy bármi köze legyen a dunaújvárosiakhoz.

"Ha elzárják a pénzcsapokat, akkor az egyértelműen az ő felelősségük lesz, az itteni polgárok pedig ismét nem fognak szó nélkül hagyni egy ilyen lépést."

Mi a városlakók érdekében szeretnénk állami támogatással fejlesztéseket végrehajtani és munkahelyteremtő intézkedéseket hozni, egy ilyen helyzetben pedig a kormánynak kutya kötelessége, hogy ehhez minden lehetőséget biztosítson számunkra.

Hiszen az államnak akkor is kötelessége biztosítani a magyar emberek megélhetését, megfelelő életkörülményeit, illetve azt, hogy ne kényszerüljenek külföldre menekülni, ha egy ellenzéki vezetésű város polgárairól van szó.

Azzal, hogy ön elnyerte a polgármesteri címet, le kellett mondania országgyűlési képviselői mandátumáról. Lehet már tudni, hogy mikor tartanak időközi országgyűlési választást a dunaújvárosi körzetben, illetve ki száll majd harcba a képviselőségért?

A jogszabály szerint a lemondásomat követő 120 napban belülre kell kiírni az időközi választást, ám az illetékes választási bizottság egyelőre még nem tűzött ki pontos időpontot.

Ami a jelölt személyét illeti, ezzel kapcsolatban még folynak az egyeztetések. De annyi biztos, hogy a Dunaújvárosban már bizonyított, teljes ellenzéki összefogás jegyében most is egy közös jelöltet szeretnénk indítani.