Jakab: Igenis a szemükbe mondjuk azt, hogy "tolvajok vagytok, hazugok vagytok, gyilkosok vagytok!"

Hazugságvizsgálóra kötve is válaszolna-e a Mészáros Lőrinc vagyonosodását firtató kérdésekre? – többek között ezt is megkérdezte Jakab Péter Orbán Viktortól a parlamentben, választ persze nem kapott az egyre inkább előre megírt válaszokat felolvasó miniszterelnöktől. A Jobbik frakcióvezetője a képviselői tiltakozásokat ellehetetleníteni szándékozó szájzártörvény vitája során ismét elfoglalta a kormányfő székét a parlamentben, holott ezért legutóbb több mint egymillió forintra büntették.

Jakab Péter az ATV Egyenes beszéd című műsorának volt hétfő este a vendége, ahol arról beszélt, hogy a szigorítás után Kövér László házelnök akár ötmillió forintra is büntetheti a tiltakozó ellenzéki képviselőket.

„Arra szerettem volna rávilágítani, hogy teljesen mindegy, milyen házelnöki önkénnyel fogunk szembe találkozni, milyen Kövér László fog bennünket fogadni a pulpituson, minket senki és semmi nem akadályozhat meg abban, hogy kimondjuk az igazságot – akkor is, ha esetleg ezért fizetnünk kell."

A bírságról szólva azt mondta: természetes, hogy fájó ekkora összeget kifizetni, de ők mégiscsak azt választották, hogy képviselni fogják az embereket akkor is, ha éppen egy rezsim épül ki.

Jakab ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a karcos vélemények kifejtése csak a folyamat része; a munka mindig azzal kezdődik, hogy kulturáltan, elvárható minőségben leírják az igazságot a javaslataik során, de azokra a Fidesz nem kíváncsi. Ilyen például az is, hogy szerintük 600 milliárd forint többletre van szüksége az egészségügynek, mert az OECD felmérése szerint most már évente 38 ezer magyar ember hal meg a rossz minőségű egészségügy miatt.

„A Fidesz nem csupán leszavazza ezeket az indítványokat, de vitát sem hajlandó nyitni róluk”

- tette hozzá. Éppen ezért nem lehet beszélni sem a korrupcióról, sem a vendégmunkások számáról – utóbbit már négyszer kérdezte meg hivatalos úton a jobbikos képviselő, eredménytelenül. Így mindössze az Eurostat adataiból lehet kiindulni, ami szerint már negyedmillió, Unión kívülről érkezett gazdasági bevándorló érkezett Magyarországra.

„Igenis a szemükbe mondjuk azt, hogy tolvajok vagytok, hazugok vagytok, gyilkosok vagytok, akiknek a lelkén 38 ezer ember halála szárad évente, mert fontosabb a lopott pénz, mint ez emberek élete.”

A beszélgetés során szóba került az is, hogy az ellenzéki pártnak elmaradt a tisztújító kongresszusa, amin Jakab a pártelnöki pozícióért indult volna. Erre legközelebb vélhetően májusban kerül sor, a frakcióvezető a műsorban azt mondta, újra meg fogja mérettetni magát, ugyanakkor kompromisszumos feltételei továbbra is lesznek.