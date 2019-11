Jobbik: a Fidesz-KDNP ismét a gyermekmolesztáló bűnözők oldalára állt!

A Igazságügyi bizottság keddig ülésén a Fidesz-KDNP-s képviselők - Czunyiné dr. Bertalan Judit, dr. Bajkai István, dr. Kovács Zoltán, dr. Vitányi István és bizottsági elnökként dr. Vejkey Imre - nemmel szavaztak arra a jobbikos törvényjavaslatra, amelyet Szilágyi György és Bencsik János országgyűlési képviselők nyújtottak be a kitüntetésekről szóló törvény módosítása érdekében.



A jobbikos képviselők szerint erre azért van szükség, hogy törvényi lehetőség legyen arra, hogy a gondozására bízott gyermekekkel szemben elkövetett szexuális bűncselekmények miatt 8 év szabadságvesztésre ítélt bicskei gyermekotthon igazgatójától vissza lehessen vonni a korábban részére adott állami kitüntetést.

Visszavonhatóvá tenné a Jobbik az érdemrendek kiadását. Mint ismert, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóját nemrégiben, jogerősen 8 év fegyházbüntetésre ítélték gyermekek ellen folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak és szexuális visszaélés miatt. Vásárhelyi János 2016-ban Magyar Bronz Érdemkeresztet kapott, de a szabályozás hiányosságai miatt ezt szörnyű tetteinek napvilágra kerülése és a bírósági ítélet után is megtarthatja.

Szilágyi György a bizottsági ülésen elmondta:

"Ez az ember egyértelműen - és úgy gondolom, Önök is így gondolják - érdemtelenné vált arra, hogy egy állami kitüntetés birtokosa legyen"

A Jobbik szerint a kormánypárti képviselők nem a társadalom, hanem a bűnözők oldalára álltak nemleges szavazatukkal, és így ez a szexuális ragadozó megtarthatja a részére korábban adott állami kitüntetést.



Szilágyi szerint csupán azért utasították el a javaslatot, mert azt a Jobbik nyújtotta be.

"Még akkor is, ha az ország érdekét szolgálja, még akkor is, ha egy társadalmi igényt fejez ki egy javaslat, ők akkor is leszavazzák azt"