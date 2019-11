"Nyitott városházát szeretnénk, ahol az emberek meg tudják osztani a problémáikat az önkormányzat vezetésével"

Hogy lesz valaki Hír TV munkatársából egy megyei jogú város szóvivője? Milyen mentalitást képvisel egy olyan szakember, akinek nagy tapasztalata van a korrupciós ügyek feltárásában? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Medgyesi Miklóssal, a dunaújvárosi önkormányzat új satószóvívőjével.

Ön az emberek számára leginkább a Hír TV-ből lehet ismerős, mesélne röviden arról, miként kezdődött ottani karrierje és milyen jellegű munkát végzett a csatornánál?

2013 nyarán-őszén, egy gyakornoki program keretében kerültem a Hír Tv-hez, a Híradó stábjába. Végül nem sok olyan műsora volt a csatornának, amiben ne dolgoztam volna, , de az örök szerelmem mindig is a Híradó marad, az ottani pályámat is ezzel fejeztem be, amikor elbocsájtottak.

Miért kellett távoznia?

Amikor augusztus elején az új vezetés átvette a Hír TV irányítást, akkor egyetlen konkrét ígéretet tettek:

"Mindenki továbbra is azt kérdezhet a megszólalóktól, amit csak akar. Igaz, hozzátették, hogy legfeljebb nem kerül adásba."

November közepén már napok óta vittem a Gruevszki-ügyet, amikor Halász János tartott egy sajtótájékoztatót, teljesen más témában, és többen is kérdeztük volna a volt macedón miniszterelnök körüli botrányról. Ő viszont, a sajtótájékoztató műfaját sajátosan értelmezve, úgy gondolta, hogy egy kérdésre sem válaszol, helyette inkább egyszerűen kisétált a teremből. Másnap volt egy nemzetbiztonsági bizottsági ülés, amin tagként ő is részt vett, én pedig arra számítottam, hogy akkor sem áll majd szóba velünk. Pont aznap jelent meg a Magyar Idők címlapján, hogy Gruevszki menedékjogi kérelmét pozitívan bírálta el a magyar hatóság, amiről Halász János nem tudott, és nem is volt rá hajlandó érdemben reagálni. Ezt követően hosszasan próbált megszabadulni tőlünk, és ahogy mondani szokás: amíg vitatkozott velünk, addig nyugodtan válaszolhatott volna a kérdésre.

"Egy óra múlva már csörgött a telefonom, hogy másnap vár a vezérigazgató-helyettes asszony, ennyi idő elég is volt ahhoz, hogy eldőljön a sorsom."

Végül indoklás nélkül, közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszonyom. Az, hogy vége van, megkönnyebbülés volt, tudtam, hogy nem fog ez már sokáig tartani az viszont meglepett, hogy ott tartunk, hogy egy ilyen pitiáner ügy miatt Halász János kirúgathat egy újságírót, még ha ő ezt le is tagadja. Hozzáteszem közvetlen főnökeim sem néztek a szemembe, mással intéztették az eltávolításom. Ennyit arról, hogy bármit lehet kérdezni a jelenlegi Hír Tv-nél.

Ön a Célpont című műsorban is közreműködött korábban, ahol számos korrupciós ügynek utána jártak, itt milyen tapasztalatokra tett szert?

Itt Dunaújvárosban is látszik, hogy a korrupció már nagyon rég nem azt jelenti, mint például Székely Zoltán volt kisgazda országgyűlési képviselő idejében, amikor valaki átvett egy bőrönd pénzt valakitől, majd ezért cserébe elintézett valamit az adott illetőnek.

"Manapság a gyanús ügyleteket jogszabályokkal is megtámogatják, körülbástyázzák, hogy ne legyenek teljesen illegálisak a visszaélések."

Épp ettől különösen nehéz feltárni, illetve bemutatni ezeket a korrupciós ügyeket, főleg ha a televíziózás keretein belül kell ezt megtenni. Az kifejezetten költségigényes. Ennek a Hír TV-nél sem volt adott minden feltétele. Ennek ellenére jó pár olyan ügy volt, amiről tudtunk beszélni, és erre büszke is vagyok.

"Az újraindult Célpont első adása épp azzal a Simonka Györggyel foglalkozott, akit azóta már költségvetési csalással gyanúsítottak meg."

De foglalkoztunk azzal is, hogyan akart a pécsi városvezetés beavatkozni a Zsolnay Porcelán Manufaktúra működésébe, és tulajdonképpen puccsot végrehajtani a cégen belül. Ami végül teljesen megbukott, és amiről a választók október 13-án egy igen markáns ítéletet mondtak, amikor nagyon nagy arányban leszavazták azt a garnitúrát. De szintén célpontos emlékem, hogy Czira Szabolcs, Nagykőrös polgármestere azon kevés fideszes politikusok egyike, aki le mert ülni a műsor kamerái elé, és elmondta, hogy a városvezetés tényleg másra költötte a csatornázásra befizetett lakossági önrészt, amit már nem tudott visszapótolni. Ő elismerte a problémát, megpróbált vele szembenézni, és végül újra is választották.

Mennyire vezetett egyenes út a Hír TV-től a dunaújvárosi sajtószóvivői beosztáshoz?

Tulajdonképpen én sosem készültem ilyen pozícióba, kissé még idegenül is mozgok a képzeletbeli barikád másik oldalán. De nagyon élvezem a helyzetet, hogy politika közelében lehetek. Sajnos az a sajtónyilvánosság, amiben én is tudnék érvényesülni, nagyon beszűkült ma Magyarországon.

Pintér Tamás kereste meg, hogy vállalja el az állást?

Polgármester úr munkáját segítő emberek kerestek meg és kértek föl erre, de természetesen vele is ismertük már egymást korábbról. Ebből gondolom, hogy ő is emiatt tudott igent mondani az én személyemre.

Milyen munkára készül, illetve mik a távlati céljai az önkormányzati munkában?

A városvezetésnek is az az elvárása felém, hogy a városháza ne csak fizikailag legyen jelen a helyiek életében, hanem együtt éljen velük, a közösség szerves része legyen.

"Fontos, hogy elérhetőek legyünk a dunaújvárosiak számára, a döntéseket világosan kommunikáljuk az emberek felé."

Utóbbiban sajnos még van hová fejlődnünk, ki kell mondani, hogy a kezdeti nagy elvárásoknak még nem sikerült teljes egészében megfelelni. De azt is látni kell, hogy irtózatos munka zúdult a város új vezetőire, jelenleg a napi működést kell tudni biztosítani. Az október 13-a utáni átadás-átvételeknél sok helyen elhangzott, hogy a Fidesz ennyi és ennyi milliárddal adja át az adott önkormányzatot, Dunaújváros esetében is elhangzottak számok, de ha ezek mögé nézünk, akkor látni fogjuk, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet.

"Azt viszont a városvezetők nevében is megígérhetem, hogy mostantól egy egészen más kommunikáció következik, mint amit eddig a dunaújvárosiak megszoktak."

A Vasmű úti fákkal kapcsolatban ezt már el is kezdtük (az elmúlt viharos időszakban Dunaújváros főutcáján több platánfa is kidőlt, ami a növények állapotának szakértői vizsgálatát, illetve a parkolás ideiglenes korlátozását tette szükségessé - a szerk.).

"Nyitott városházát szeretnénk, ahol az emberek meg tudják osztani a problémáikat, kéréseiket az önkormányzat vezetésével és ne elmismásoljuk ezeket, hanem választ adjunk rájuk."

Hogy látja, erre mutatkozik is igény a lakosság részéről?

Abszolút. Nagyon sok hétköznapi gondja van az embereknek, amiket jelenleg – jobb híján - a közösségi médiában osztanak meg. Én azt szeretném, hogy néhány hónapon belül mindenki tudja, hogy az ilyen jellegű problémáival hová kell fordulnia az önkormányzatnál, kommunikálni tudjon a képviselőjével és minden megkeresésre megnyugtató válaszok szülessenek. Úgy gondolom, hogyha valaki egy üggyel a képviselőjéhez vagy a polgármesteréhez fordul, akkor annak igenis súlya van, az adott pillanatban neki az a legégetőbb problémája, amire a választott képviselőinek kötelessége megoldást találni, de minimum válaszolni.

Az elmúlt években, különösen a politikai kampányok alatt elég sajátos légkör uralkodott Dunaújváros közbeszédében, különös tekintettel a média viszonyaira és hangvételére. Ezzel kapcsolatban milyen meglátásai vannak?

Szerencsére olyan értelemben nekem nem kell foglalkozni a helyi médiával, hogy annak a konkrét viszonyaiba beleszóljak, ez nem is célom. Jó lenne, ha a helyi médiumok valódi szerkesztőségként tudnának működni.

"Egy kampányban óhatatlanul mindig mérgező a légkör, bár az kétségtelen, hogy Dunaújvárosban nem egy határon ment ez túl."

A kampánynak viszont vége, akár tetszik a választás eredménye, akár nem, Mindkét oldalnak az a dolga és az érdeke, hogy a dunaújvárosi emberekért dolgozzon. Ha pedig jól végezzük a feladatunkat, akkor az öt év múlva esedékes újabb kampány már nem abban a hangnemben fog eltelni, ahogy az eddigiek.

A nyitott önkormányzat koncepció országosan is érvényes, például a kormánypárti sajtóorgánumokra?

Természetesen. Bár nem hiszem, hogy az ő hozzáállásukban bármi pozitív változásra számíthatnánk, de azon leszek, hogy ők is választ kapjanak a kérdésekre.

Nem dunaújvárosiként nem tart attól, hogy nem fogadják majd el az itt élők és bizalmatlanok lesznek önnel szemben?

Abból gondolom, hogy elfogadtak, hogy ez senki részéről nem merült föl témaként, aminek nagyon örülök. Egyébként az a település, aminek nevében szerepel a Duna szó, már alapból kedves a szívemnek, Dunaújváros pedig már még különlegesebb, hiszen már itt is élek. Régóta szerettem volna egy vidéki városban élni, de a munkám miatt ez nem volt lehetséges, most a helyükre kerültek a dolgok. Nagyon sok érdekes és értékes dolog található itt, amit jó lenne, ha a jövőben meg is tudnánk mutatni a világnak. Lehet, hogy a messziről jött embernek nem feltétlenül ez a benyomása, de Dunaújvárosnak mindene megvan, aminek egy modern nagyvárosban meg kell lennie.

"Számomra különösen kedves, hogy kültéri alkotásokban ennyire gazdag a település."

És rengeteg benne a potenciál! A Vasmű melletti skanzen például méltatlanul elhanyagolt, pedig számos ipari érdekesség található itt. De szintén érdekes az a sok kísérleti épület, ami a város területén található. Hiszen ne felejtsük el: a paneles és lakótelepi építkezésformának Dunaújváros volt a prototípusa, ami a modern építészet rajongói számára is igazi kincsesbányává teszi a várost.