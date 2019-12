Jakab: ma az oktatásban 6-16 éves korig csak rabszolgákat készítenének a multik gyártósoraira

Rendszerszinten kritizálta a Fidesz-kormány oktatáspolitikáját Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője hétfőn a parlamentben. A politikus szerint a kormánypártok

bedarálták a törvényhozást, mert úgy van kétharmados többségük, hogy valójában a többség nem rájuk szavazott,

bedarálták a végrehajtást, hiszen nem kormányoznak, csak próbálnak hatalmon maradni,

bedarálták az igazságszolgáltatást, mert még szabadlábon vannak,

bedarálták a médiát, mert sorosozós álhírekkel hülyítik az embereket,

ugyanakkor ezeket a hatalmi ágakat hiába tették tönkre, október 13-án mégis "bődületes pofont" kaptak a választóktól - mutatott rá. Mint Jakab fogalmazott,

a magyar társadalom immunrendszere erősebb volt, mint a Fidesz-vírus.

Éppen ezért -véli- a kormány most egy ötödik ágat igyekszik tönkretenni, ez pedig a gondolkodás képessége, ugyanis Jakab szerint ez az a "veszélyes magyar terv", ami még kárt okozhat a Fidesznek.

"A hatalmi gőg és a társadalmi párbeszéd hiánya határozza meg a kormány oktatáspolitikáját" A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Szűcs Tamás szerint a hatalmi gőg és a társadalmi párbeszéd hiánya határozza meg a kormány oktatáspolitikáját. A szakszervezet vezetője a "Szabad Oktatást!" elnevezésű rendezvény záró eseményén úgy fogalmazott, hogy a parlamenti henger átmegy mindenen, a szakma véleményére pedig egyáltalán nem kíváncsi a kormányzat.

A jobbikos politikus arról beszélt, hogy növekvő bérekre, modern oktatásra és minőségi egészségügyre kell koncentrálni, de a kormány ehelyett igyekszik olyan rabszolgákat faragni a dolgozókból és a diákokból,

akiknek a gyártósor mellett nem gondolkodásra van szükségük, csak tűrésre és rossz munkakörülményekre, hogy minél többet termeljenek a kormánnyal stratégiai partnerségben működő külföldi multicégeknek.

Jakab itt kitért az oktatási rendszerre is, mint mondta,

fogy a rabszolga, ezért már hatévesekkel kell növelni az iskolák létszámát, akiket hullafáradt tanárok képeznek, majd otthon még tovább tanulnak -így már 12 óránál tartanak egy nap-, aztán másnap minden kezdődik elölről. Ezáltal Jakab szerint a gyermek tíz év alatt eléri a 16 éves korhatárt, hogy mehessen végre robotolni a multikhoz. Ugyanakkor -tette hozzá- mivel ez nem mondható éppen a fiatalok jövőképének, ők inkább külföldre mennek.

A frakcióvezető felszólalásában rámutatott arra is, hogy ma már 30 ezer forinttal magasabb egy román pedagógus bére mint magyarországi kollégájának, a kormánypárti képviselők pedig nemzetközi magániskolákba járatják gyermekeiket, miközben az állami intézményekben "rohad a vécé". Jakab úgy vélte, valójában olyan minőségi oktatásra van szükség, ami minden anyagi helyzetben lévő gyermek számára egyformán elérhető. A jobbikos politikus megragadta az alkalmat arra is, hogy üdvözölje a hétvégi pedagógustüntetést is, aminek részesei szerinte már a „sokadik lépést” tették meg tiltakozásaik során azért, hogy javuljanak a körülmények.

A napirend előtti felszólalásra Orbán Balázs államtitkár válaszolt: szerinte sokkal több pénzt fordítanak oktatásra mint korábban, majd elkezdett a 2010 előtti szocialista kormányzásról beszélni, noha erre senki nem volt kíváncsi, hiszen 2019 decembere van.