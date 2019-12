Utoljára szavazhatott a parlament a rabszolgatörvényről és a kilakoltatási moratóriumról

Az Országgyűlés kormánypárti többsége kedden elutasította, hogy a képviselők a plenáris ülésen érdemben tárgyaljanak a kilakoltatási moratórium meghosszabbításáról, valamint a rabszolgatörvény visszavonásáról.

Így szavazták le a kilakoltatási moratóriumot

A nevekért KATTINTSON IDE!

Ez önmagában nem is olyan óriási hír, hiszen mindkét javaslatot korábban elkaszálták a kormánypárti képviselők a szakbizottságokban (a kilakoltatási moratórium esetében ezt még csak meg sem indokolták), a jelenlegi szabályok viszont lehetőséget biztosítottak arra, hogy a parlamenti frakciók 6 elkaszált módosítót a plenáris elé vihessenek, így arról kialakulhat valamilyen vita - vagy legalábbis nagyobb nyilvánosságot kaphat egy-egy ügy (pl.: SMA-s betegek támogatása).

Természetesen, így arra is volt mód, hogy az olyan szimbolikus kérdésekkel is kompromittálhatják a kormánypártokat, mint amilyen a kommunista múlttal való szembenézés: az LMP már 20. alkalommal nyújtotta be az ügynökakták megismerésére irányuló javaslatát, a Fidesz-KDNP pedig ugyanennyi alkalommal mondott arra nemet.

A Jobbik az előző ciklusban szintén használta ezt a technikát, amikor folyamatosan elutasíttatta a Fidesz migrációellenes alaptörvény-módosítását.

A megszavazásra váró szájzártörvény azonban véget vetne ennek, és a bizottságokban elkaszált (ellenzéki) javaslatok ezután nem a plenáris ülés, hanem a Törvényalkotási Bizottság elé kerülnek majd.

Ha például már érvényben lenne a szájzártörvény, akkor nemcsak a két fenti javaslatot nem tárgyalhatta volna még ennyire sem a T. Ház, hanem a ma napirendre vett LMP-s klímavészhelyzetre vonatkozó határozatot sem. Schmuck Erzsébet javaslatát ugyanis korábban szintén leszavazta a Fenntartható fejlődés kormánypárti többsége..., aztán ma mégis igent mondtak rá.