Mátrai Erőmű: Nem érdekelte a fideszes képviselőket a Katasztrófavédelem tájékoztatása

Bár a Fenntartható Fejlődés bizottságának fideszes többsége nem tartotta fontosnak, hogy meghallgassa a Heves megyei Katasztrófavédelem képviselőit a Mátrai Erőműnél történt szennyezés ügyében, Nunkovics Tibor (Jobbik) és Schmuck Erzsébet (LMP) mégis tájékoztatást kapott a hatóságtól.

Schmuck Erzsébet jelezte: egyre több helyen derül fény olyan helyi vagy regionális jelentőségű környezetszennyezésekre, melyek akár az érintett területen élők egészségét is veszélyeztethetik. Ezek egyike a közelmúltban nagy nyilvánosságot kapott Mátrai Erőmű környéki szennyezés, amely miatt a parlament fenntartható fejlődés bizottságának kihelyezett ülését kezdeményezte Egerben.



A kormányoldali többség távolmaradása miatt a grémium nem lett volna határozatképes, így az ülés meghiúsult, ám az ügy fontosságára tekintettel Nunkovics Tibor (Jobbik) alelnökkel személyesen tájékozódtak a témában a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon - közölte a bizottság elnöke.



Elmondta: a Csontos Ambrus igazgatóval folytatott megbeszélés "hasznos volt és egy sor dolgot tisztázott".



Az egyeztetésen szó esett arról is, hogy az erőmű területén tapasztalt gázfejlődés idején nem csupán a levegő gázkoncentrációját mérte a katasztrófavédelem a cég területén és a környező településeken, hanem vízmintákat is vett az Őzse-völgyi víztározóból, valamint a Nyiget- és a Bene-patakból. Ezek elemzését Borsod megyében végzik, az eredmények még nem kerültek nyilvánosságra - hangsúlyozta Schmuck Erzsébet, megjegyezve: napokon belül meglátogatják a Borsod Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot is, ahol a vízminták eredményeiről tájékozódnak.



Az adatok ismeretében az illetékes kormányhivatalnál lépéseket tesznek a szennyezők kilétének és az Őzse-völgyi víztározóban kimutatott szervesanyag-felhalmozódás okainak felderítése, valamint a probléma mielőbbi, végleges felszámolása érdekében.

A Mátrai Erőmű mellől élőben jelentkező Nunkovics szerint megnyugtató válaszokat kaptak, így kiderült, hogy a baleset megtörténtekor a hatóságok megtettek mindent, hogy helyben tartsák a szennyezést. Emellett hozzátette, hogy a levegőbe került gázok ma már egyáltalán nem jelentenek veszélyt, ugyanakkor azt továbbra sem tudni, hogy a Bene patakot milyen szennyezést érte.

A helyszínen tartózkodó Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője emlékeztetett: a múlt héten azért vitt egy ivókútból származó palack vizet és adta oda Gulyás Gergelynek, hogy nyugtassa meg a helybélieket, miszerint a Greenpeace által szennyvíznek minősített patak vize nem szivároghatott át az ivókutakba vagy éppen a földekre.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a Mátrai Erőműnél november 6-án észleltek először szivárgást, amikor a kéntelenítő medence elromlott szivattyúját javították. Másnap reggel a munkások ismét érezték az irritációt okozó erős szagot, a délutáni mérések kiderítették, hogy azt kénhidrogén okozza.

A lakosságot csak november 12-én tájékoztatták először, mikor már egyre több panasz érkezett a környékbeliektől a szagok miatt. Hampó Norbert, az erőmű biztonsági vezetője a november 22-én tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a lakosság a bomlástermék szagát érezhette, de a kéntelenítő medence ötvenméteres körzetében a műszereik nem jeleztek veszélyes határérték-túllépést. Hozzátette továbbá, hogy a kénhidrogén szagát még nullás eredménynél is lehet érezni, de nem akar kémiaórát tartani.

November 27-én a már említett Greenpeace is közzétette a környékbeli vizekből vett mintáinak mérési eredményeit, amik szerint az erőmű telephelyéről kifolyó patakból vett vízminta szervesanyag-tartalma többszörösen meghaladta a vízfolyásokra megengedett határértéket és jelentősebb szulfát és molibdén koncentrációt is mutatott.

Greenpeace: gyakorlatilag szennyvíz folyt a Mátrai Erőmű melletti patakban A helyiek panaszát követően a Greenpeace Magyarország először adatigényléssel fordult a Katasztrófavédelemhez, hogy kiderítse, mi okozhatta a Mátrai Erőműben történt rosszulléteket és a közeli Bene-patak elszíneződését, majd miután választ nem kaptak, november 20-án mintákat vettek a környékbeli vizekből. Az akkreditált laboratóriumban bevizsgáltatott eredmények azt mutatják:

December 2-án a parlamentben több kérdést is intéztek Pogácsás Tibor államtitkárhoz az üggyel kapcsolatban, amire a képviselők ismét csak azt a választ kapták, hogy a vizsgálatok folynak, katasztrófa nem történt, amint szükséges lesz, a lakosságot is tájékoztatni fogják.

Gulyás Gergely nem mert belekóstolni a Mátrai Erőmű környékéből származó ivóvízbe Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője azonnali kérdéssel fordult Gulyás Gergely kancelláriaminiszterhez, a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mátrai Erőműben történt baleset, vegyianyag-szivárgás miatt. Arra emlékeztette a kormányt, hogy ez már a második hasonló eset. Hangsúlyozta azt is, hogy bár rémhírterjesztésnek nevezte a szivárgást Gulyás Gergely is, mégis több tucat ember lett rosszul az esettel összefüggésben, és vannak olyan szennyezett területek, amelyek még most sem látogathatóak.

Mint ismert, néhány nappal ezelőtt a visontai zagytározónál életét vesztette egy munkás. A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó veszteséges erőművet vélhetően az állam veszi meg.