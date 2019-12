Egymásnak is ellentmondanak a miniszterek a Mátrai Erőmű környéki szivárgással kapcsolatban

Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője azonnali kérdéssel fordult Gulyás Gergely kancelláriaminiszterhez, a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mátrai Erőműben történt baleset, vegyianyag-szivárgás miatt. Arra emlékeztette a kormányt, hogy ez már a második hasonló eset. Hangsúlyozta azt is, hogy bár rémhírterjesztésnek nevezte a szivárgást Gulyás Gergely is, mégis több tucat ember lett rosszul az esettel összefüggésben, és vannak olyan szennyezett területek, amelyek még most sem látogathatóak.