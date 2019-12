Molnár Zsoltot, a Nemzetbiztonsági bizottság MSZP-s tagját zsarolták meg

Nem akármilyen bejelentéssel indult az Atv Start című műsora hétfőn. Az MSZP országgyűlési képviselője, Molnár Zsolt élő adásban ismerte el, hogy ő az a szocialista politikus, akit megzsarolt az Angyal ügyvédje nevezetű blog, amely a Borkai-ügyhöz hasonló leleplezést ígért az ellenzéki oldalon.

Mint mondta, nincs eltitkolt lakása, nem drogozott soha, nem vett részt szexpartikon sem. Közölte azt is, hogy a stúdióból Molnár egyenesen a rendőrségre megy feljelentést tenni, név szerint is tudja, ki akarta zsarolni, de az adásban nevet nem mondott. Molnár Zsolt elmondta azt is, hogy milliós értékben kért tőle pénzt a zsaroló, akiről annyit árult el, hogy részt vett az MSZP kampányában, újságírónak tartja magát, és korábban büntetőeljárásba is keveredett.

Adott is egy lezárt borítékot a műsorvezetőnek, de azt ígérte, hogy először a rendőrségen fogja megnevezni a zsarolót, azt viszont nem tudta cáfolni, hogy az ügynek lenne köze Német Gáborhoz, az Egyenlítő blog korábbi szerkesztőjéhez.

Állítása szerint a meg nem nevezett "fiatal, frissen megválasztott ellenzéki polgármester" személyét csak azért keverték bele a történetbe, hogy a Molnár elleni támadást hitelesítsék.

Szolgálat

Attól függetlenül, hogy történt-e szexparti, vagy sem, de Molnár Zsolt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának tagja, ami azt jelenti, hogy nemzetbiztonsági védelem alatt áll. Információt gyűjteni róla, vagy megzsarolni újabb kérdéseket vet fel. Emlékezetes, korábban a szintén nemzetbiztonsági védelem alatt álló Demeter Mártanak az orvosi dokumentumait szivárogtatták ki a Honvédkórházból.