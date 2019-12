"Visszasüllyedtünk az inkvizitórius eljárásba" – Feleselő terrorok és a Horthy-korszak önmerényletszerű igazságszolgáltatása

December 9-én ismét a Clio Intézet Tanácsköztársaságról szóló előadás-sorozatának aktuális epizódján vettünk részt, mely témájában a kommunista uralom bukása utáni időszakra, azon belül is a fizikai és a jogi büntetőhullámra koncentrált.

Bödők Gergely, az intézet társ-ügyvezetője előadásában a fehérterror eszmetörténeti hátterére és a Szegedről kiinduló "büntetőexpedíció" bemutatására vállalkozott.

Leszögezte, hogy a jelenség korántsem volt egyedülálló: az első világháború nyomában a harctéri brutalizáció és a paramilitáris erőszak végigsöpört az összeomló Osztrák-Magyar Monarchián, de a szintén vesztes Németországon is. Az államhatalom megingása és összeomlása, a hazaérkező katonákat fogadó káosz, vagy káosz közeli állapotok, a területi veszteségek és a katonai fegyelem hiánya nem csak a politikai skála bal, hanem jobb szélén is éreztették hatásukat.

A történész kiemelte, hogy a katonák fizikai és lelki demobilizációjának (leszerelésének) egyaránt voltak akadályai – a magyar társadalom és egészségügy például nem volt felkészülve a háborús pszichózis és a poszt traumatikus stressz jelentette kihívásokra –, illetve sok esetben egyik sem sikerült. Ez pedig szintén táptalajául szolgáltak a háborús erőszak hátországi megjelenéséhez.

– szemléltette Bödők egy külföldi katonától származó idézettel az akkori visszatérők lelkiállapotát. Hozzátette: a bajtársiasság és a katonai presztízs frontélményei idehaza a vereség miatti szégyenérzettel és a társadalom ellenségességével találkoztak, ami komoly kognitív disszonanciát eredményezett a harctereket megjártak körében.

Az előadó azt is hangsúlyozta, hogy a már a háború előtt is létező antiszemitizmus a konfliktus alatt, illetve a vereség hatására csak fokozódott, és az erre fogékonyak esetében kellő táptalajra talált. A Tanácsköztársaság működése alatt a zsidóság fogalma pedig ezekben a körökben teljesen összeforrt a kommunista megjelöléssel és annak szinonimája lett (ahogy szociáldemokrata és bolsevik kategóriák közé is egyenlőségjel került az ő értelmezésükben).

Bödők Gergely elmondta, hogy 1919 augusztusában az országban három erőközpont létezett:

Az ellenforradalom központjaival kapcsolatban Bödők megjegyezte, hogy azok mögött a nagybirtokos arisztokrácia támogatása állt, szervezetileg pedig a következőképpen néztek ki:

Utóbbi vált az ellenforradalom tényleges hazai központjává, ennek szemléltetésére az előadó Kozma Miklós huszárhadnagy szavait idézte:

A Nemzeti Hadsereg gerincét adó tiszti századokról Bödők Gergely elmondta, hogy azok nagyrészt 100-150 fős alakulatok voltak, az egész haderő létszáma pedig, a későbbi toborzási kísérletek ellenére is nagyjából 3500-5000 fő körül mozgott.

A megtorló hadjáratban résztvevő századok hírhedt vezetői közül Prónay Pált, Héjjas Ivánt és Ostenburg-Moravek Gyulát emelte ki.

Hozzátette, hogy Prónayról és embereiről a szegedi katonai elit sem volt valami jó véleménnyel, az ekkor ezredesi rangban szolgáló Shvoy Kálmán így emlékezett meg róluk naplójában:

Az előadó külön kitért Horthy Miklósnak a fehérterrorban játszott szerepére, és a későbbi kormányzó naplójából származó több idézettel is alátámasztotta, hogy az ekkor fővezéri minőségben tevékenykedő tengerésztiszt tudott az általa parancsnokolt tisztek túlkapásairól és azokat később sem tagadta.

A történész Prónay Pál 1963-ban kiadott, szerinte is meglehetősen tendenciózusan összeválogatott (egyébként eléggé kétes forrásértékkel bíró – a szerk.) naplója alapján kifejtette, hogy Horthy bár írásban sosem adott parancsot a tisztogatásokra, szóban arra intette az első világháborús veteránt, hogy embereivel

Emellett a fővezér személyes közbenjárással és rendeletek útján is sok esetben fellépett a túlkapások ellen, de felelősségre vonás nem lett a dologból, sőt a különítményesek végül mind kollektív amnesztiában részesültek. Az előadós szerint Horthy Miklóst összességében a történtekért közvetett felelősség terheli.

Bödők a különítmények módszereiről az előadás során elmondta, hogy ezek a csapatok többféle funkciót töltöttek be: katonai és megtorló jellegük mellett agitációs és propagandafeladataik is voltak, egyes, civilbe öltözött tagjaiknak pedig kimondottan az volt a feladatuk, hogy "spontán népítéleteket" provokáljanak ki és lincshangulatot teremtsenek a különféle településeken.

Kifejtette továbbá, hogy a különítmények legtöbbször úgynevezett vésztörvényszékeket hoztak létre, melyek statáriális jelleggel, a vörösterror intézkedéseihez nagyon hasonló módon, a vádlottak védekezési lehetőségeit minimalizálva hozták többnyire halálos ítéleteiket. De voltak állomások, ahol csupán megakadályozták, hogy a helyi rendvédelmi szervek megakadályozzák, hogy a felheccelt lakosság kiélje dühét a Tanácsköztársaság hátramaradt funkcionáriusain, kollaboránsain vagy elűzze-meggyilkolja a településen élő zsidókat.

Bödők Gergely hangsúlyozta, hogy szerinte a fehérterror jóval ad hoc jellegűbb volt, mint vörös megfelelője, ezekben az akciókban pedig nagyobb szerepet játszott a véletlen. A különítmények ugyanis sokszor szóbeszédek, lakossági bemondások és a nagybirtokosok eligazításai alapján tájékozódtak.

Ez logikus, hiszen a tiszti századok mögött nem állt a vörös terrorbrigádokat koordináló besúgóhálózat és államapparátus, illetve az előadó arra is rámutatott, hogy fegyveres ellenállás hiányában az sem volt olyan egyértelmű számukra, hogy ki a likvidálandó-megbüntetendő ellenség.

A leghírhedtebb vérengzéseket Tabon, Csurgón, Lepsényben, Tolnán, Pakson, Simontornyán, Tamásiban, Ozorán és Szekszárdon követték el. Emellett a Dunántúlon – például Pápán és Siófok mellett – több internáló tábort is felállítottak, ahová mindenféle jogi eljárás nélkül, ezrével zárták be a kommunista vagy kommunistagyanús személyeket.

A történész érintőlegesen a vörös- és a fehérterror áldozatai körül folyó számháborúról is beszélt. Mint fogalmazott: a vörös emigráció által közölt 5000 fős adat aránytalanul túlzó, a jelenlegi kutatások becslései szerint a tiszti alakulatok nagyjából 1000-2000 főt gyilkolhattak meg ebben az időszakban.

Az előadó röviden arra is kitért, hogy a Tanácsköztársaságot követő Peidl-kormány helyébe lépő Friedrich-kabinet már augusztus elején megkezdte a felelősségre vonás jogi kereteinek kidolgozását, mely során a vörös uralom alatt tett rendszerszintű intézkedéseket is kriminalizálta:

A kommunistaellenes intézkedéseknek köszönhetően a fővárosi és a vidéki gyűjtőfogházak és büntetés-végrehajtási intézetek megteltek, a helyzet pedig majd csak 1922-ben enyhült valamelyest, amikor az addig ki nem végzett, jelentősebb szerepet betöltött kommunista és szociáldemokrata funkcionáriusokat egy fogolycsere-akció keretében kiadták a Szovjetuniónak – hadifogoly magyar tisztekért és katonákért, illetve az 1848-as magyar hadizászlókért cserébe.

– fogalmazott Bödők Gergely, majd hozzátette: a fizikai atrocitások, önkényes igazoltatások, verések egészen az 1920-as évek közepéig Budapesten is folytatódtak, ám a konszolidáció részeként a különítmények többségét feloszlatták, leszerelték, volt akik ellen büntetőeljárás is indult, volt akiket elcsaptak a hadseregtől.

A vezetők egy része politikai karrierbe kezdett, de többségük leginkább jogi botrányairól, egymással folytatott pereskedéseiről, párbajairól és egyéb kényes ügyeiről vált híressé-hírhedtté a korszakban.

Jákfai Gömbös János főhadnagy, ő vezényelte le a szekszárdi népítéletet

A Tolna megyei vörösterror karmesterei - Tánczos Vendel vádbiztos, Krammer Sándor karhatalmi parancsnok és Soós Sándor megyei direktóriumi elnök

A szekszárdi direktórium tagjai kivégzésük előtt

Zay Dezső, a 44-es vörös dandár parancsnoka

Az előadáson fölmerült a kérdés, hogy a megtorlások mennyiben érintették azokat, akik úgymond rászolgáltak. Az est mindkét előadója hangsúlyozta, hogy az ostor általában olyanokon csattant, akik maguk nem játszottak vezető vagy döntéshozói szerepet a Tanácsköztársaság alatt, vagy éppenséggel teljesen ártatlanok voltak.Amellett, hogy ez az esetek jókora részében kétségtelenül igaz, illetőleg a szemet-szemért elv alkalmazása, valamint a nyilvánvaló jogtalanságok minden körülmények között elítélendőek, a kép árnyalása érdekében meg kell jegyezni, hogy a bosszúhadjárat elszenvedői nem kizárólag a történelem vétlen statisztái közül kerültek ki. A megtorlások véletlenszerű jellege pedig valószínűleg csak korlátozottan érvényesült az atrocitások során.Ahogy Romsics Ignác korábbi előadásában elmondta, a Duna-melléki ellenforradalmárok egy része Szegedre szökött a terrorfiúk elől, ők pedig nagyon is jól tudhatták, hogy kit, milyen felelősség terhel a helyiek és az oda vezényelt karhatalmisták közül a kommunista terrorban, így sok helyen az ő helyismeretükre is hagyatkozhattak a tiszti századok.Tolna megyében a szekszárdi direktórium kivégezését szokták a legmegrázóbb és legindokolatlanabb rémtettnek beállítani, de a későbbi szocialista értelmezés mellett figyelembe kell venni, hogy az agyonlőttek között volt például az a Tánczos Vendel vádbiztos, aki a megye több településén is számos embert – például két ellenforradalmár paksi csendőrt – kivégeztetett, illetve az a Soós Sándor, aki megyei direktóriumi elnökként még júliusban is szabályosan könyörgött, hogy ne vezényeljék el a kegyetlenségéről hírhedt Krammer Sándor karhatalmi alakulatát a régióból. Szintén az áldozatok között találjuk Aranyos György kormányzótanácsi biztost és Mautner Gyulát, akik a szekszárdi forradalmi törvényszék tagjaiként és vezető helyi funkcionáriusokként a parasztság és a város szisztematikus sarcolását is koordinálták.Szintén Prónay különítménye végzett a szadizmusáról és vérszomjáról hírhedt Zay Dezső huszárfőhadnaggyal, aki a somogy-baranyai 44-es vörös dandár élén maga is részt vett az ellenforradalom leverésében. Prónay naplójában így írt erről az esetről:Az is könnyen elképzelhető, hogy a különítmények tolnai tagjaiban a bosszú nem túl nemes indíttatása is dolgozott, amikor büntetőhadjárat keretében hasonló kegyetlenségeket követtek el a somogyi vidékeken, mint az onnan verbuvált vöröskatonák a Duna mentén (pláne, ha azt vesszük, hogy a kivégzettek közül sokaknak része volt az ellenforradalmárokkal szembeni megtorlásokban).