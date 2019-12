A nyomozóhatóság már csak a kilövési parancsra vár a fideszes Boldog Istvánnal szemben

Nagy Szilárd exfideszes kengyeli polgármester vádalkuja révén derült fény Boldog István bizalmi körének pályázati üzelmeire, amelynek büntetőügyét a fideszes országgyűlés képviselő sem tudja majd megúszni - írja a 168 Óra.

A Boldog-féle korrupciós botrányban több házkutatás is történt, két nyertes konzorciumnak is tagja volt az álcivil egyesület Nemcsak Cserkeszőlőn, hanem több más helyen is házkutatást tartott az ügyészség a fideszes Boldog István „táskás embereként" elhíresült Fehér Petra ügyében - tudta meg az Alfahír. A nőt december elején helyezték letartóztatásba, majd nem sokkal később négy másik személyt is hatósági kényszerintézkedésnek vetettek alá: hármat letartóztatták, egy személy pedig nyomkövetőt kapott.

A lap szerint Boldog István bemártásával Nagy Szilárd megúszta a sikkasztásait egy felfüggesztettel, de a napokban máris újabb feljelentések érkeztek ellene, így neki is érik a letöltendő börtönbüntetés.

A 168 Óra próbált utánajárni, mi lehet a két politikus viszályának a hátterében, de a megkérdezett térségi polgármesterek név nélkül csak annyit mondtak: két dudás nem fér meg egy csárdában.

Ugyanakkor az ok minden valószínűség szerint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programokban (TOP) keresendő, amelyeken keresztül Boldog István egy hűbéri-bűnszövetségi rendszert alakított ki: vagyis, aki beállt a sorba, és az általa kijelölt közbeszerzési bonyolítóval végeztette el a pályázati eljárást, majd az általuk preferált kivitelezőt nyilvánították győztesnek, azok a települések kaptak fejlesztési támogatást. Ahol viszont nem álltak be a sorba, ott ugrott a pénz és nagy valószínűséggel a polgármester újraválasztásának esélye is.

A nyomozás során vették őrizetbe Boldog István jobbkezét is, Fehér Petrát, aki tagja a Szolnok megyei közgyűlésnek, illetve törökszentmiklósi fideszes képviselő. Egy nyomozó a 168 Órának azt mondta: Boldog sorsa meg van pecsételve, körbekerítették és már csak a kilövési engedélyre várnak.

Múlt héten a jobbikos Csányi Tamás azonnali kérdést intézett a Boldogot érint ügyben Orbán Viktornak a parlamentben: megkérdezték-e Boldog Istvánt, hogy mit szól a vádakhoz, ami miatt a bizalmasát őrizetbe vették. Orbán akkor azt válaszolta, hogy a legfőbb ügyészséget lehet kérdezni ezzel kapcsolatban, mert a kormány nem jár el büntetőügyekben, és nincsen hatásköre ilyesmiben. A miniszterelnök szerint a bűnüldöző szervek teszik a dolgukat.

„Amint az ügyet lezárták, tudni fogjuk, mi a valóság” - fogalmazott Orbán. Csányi Tamás nem elégedett meg a válasszal és tovább boncolgatta a kérdést, szerinte ugyanis a Fidesznek mondania kellene valamit, ha már Boldog és Fehér is a kormánypárt tagja.

Orbán erre azt mondta: „szemmel látható következményei vannak, hogy a Jobbik összeállt a volt állampárttal”, Magyarországon polgári demokrácia van, a kormány nem nyomoz, nem folytat büntetőeljárást, az Alkotmányban pontosan szabályozott rendben zajlik minden.

„Hogy az érintettek között vannak fideszesek is? Igen” - ismerte el a miniszterelnök.