Zúgolódnak a dolgozók: mintha elfeledkeztek volna a béremelésről a BKV-nál

Több nagyvárosban és a fővárosban sem tárgyaltak még a közlekedési cégek a béremelésről.

"Ilyen még nem volt: az év utolsó napjaiban sem került szóba a jövő évi béremelés a BKV-nál és több nagyvárosi közösségi közlekedési cégnél sem, holott a szakszervezet az elmúlt hónapokban többször is sürgette a tárgyalások megkezdését"

- írja közleményében az Egységes Közlekedési Szakszervezet.

Az érdekképviselet szerint ráadásul ott feledkeztek meg a dolgozókról, ahol az önkormányzat élén váltás történt, és a cégvezetésben is várható személycserékről hallani - írja a közleményt szemléző Portfolio.hu.

"Úgy tűnik, teljesen megfeledkeztek az illetékesek a közösségi közlekedésben dolgozókról, legalábbis a béremelésükről" – állítja közleményben az ország több nagyvárosi szolgáltatójánál is jelen lévő Egységes Közlekedési Szakszervezet. Az EKSZ elnöke nem is emlékszik olyan évre, amelyet úgy zártak volna, mint a mostanit, vagyis, érdemi bértárgyalások nélkül.

Naszályi Gábor rossz tapasztalatként a BKV-t emeli ki, amely – szerinte – most olyan, mintha nem is lenne vezetője. Az EKSZ többször is felszólította a vezérigazgatót, Bolla Tibort, hogy álljon ki a dolgozókért, tegyen béremelési ajánlatot, hogy mielőbb le lehessen zárni az egyezkedést, s az emberek a jövő év elejétől már a megemelt bérüket kaphassák. Erre azonban nem érkezett válasz.

"Vége az évnek, s a BKV dolgozóknak fogalmuk sincs, kapnak-e egyáltalán valamennyi emelést, ezért egyre nagyobb a zúgolódás" – mondta az elnök. Az EKSZ tapasztalata szerint olyan, mintha a városvezetésben bekövetkezett váltás óta a BKV vezetői csak a saját pozíciójuk megtartásával foglalkoznának, s azok sem törődnek a dolgozók jövő évi béremelésével, akiknek ez kötelességük lenne.

Hasonló a helyzet más olyan nagyvárosban is, ahol az önkormányzat élén változás volt – mondta Naszályi. Tatabányán például úgy hírlik, a városi közlekedést mindössze két éve biztosító kft. élén várható személycsere, s ott vélhetően ezért nem foglalkozik senki a dolgozók béremelésével, holott a kollektív szerződés szerint december 15-e volt a határidő az ajánlattételre. Ez a kft. jelenlegi vezetőjének lenne a kötelessége, érthetetlen, hogy mégsem teszi – háborog az elnök.

Naszályi Gábor felhívja az illetékesek figyelmét: kockázatos éppen azokkal a dolgozókkal így bánni, akik naponta utasok ezreinek a biztonságáért, sőt életéért felelnek. De az sem biztató, hogy a bértárgyalások elmaradása miatt csalódott legtapasztaltabb járművezetőktől is egyre többször hallani: ha nem lesz emelés, odébbállnak.

Országszerte szaporodnak a gondok

Miskolcon jelentős járatritkítást eredményezett a menetrendváltás. Így több, ideiglenesen törölt busz- és villamosjáratot véglegesen megszüntettek, emellett a bérletpénztárak nyitva tartását is csökkentették. A VEKE szerint amíg nincsenek jegyautomaták és nem lehetséges az elektronikus jegyvásárlás sem, addig ez teljesen elfogadhatatlan és kifejezetten kontraproduktív lépés. A járművezetők már így is arra panaszkodnak, hogy túlságosan leterheli őket a jegyértékesítés, és ez késésekhez vezet, ez a helyzet így még inkább a fokozódni fog, és a bliccelők száma is meg fog ugrani. Az MVK Zrt. azután, hogy a járatritkításokra tett indítványaival a saját szolgáltatását folyamatosan építi le, most már az ahhoz történő hozzáférést is korlátozza - írja az egyesület.

"Tragikussá vált a helyzet az MVK. Zrt.-nél, több évnyi nemtörődömség és szakmaiatlan hozzáállás miatt az utazók igényeivel összeegyeztethetetlen járatritkítást jelentettek be, ezért válságmenedzsert nevez ki Miskolc új vezetése a helyzet megoldása érdekében"

- mondta november elején a város új polgármestere, Veres Pál.

Az ellenzéki városvezető nem is túlzott: a munkaerőhiány, a bérfeszültség és az ezt megfejelő amatőr szervezés az összeomlás szélére juttatta a város tömegközlekedését. Ezt jelzi, hogy az utóbbi hónapokban már hetente változott a menetrend, ami értelemszerűen totális zűrzavart eredményezett a városban.

Úgy tűnik, hogy az új menetrend sem nyújt majd megoldást a problémákra.

Összeomlás szélén a vidéki közösségi közlekedés, a kormány egyelőre nem változtat a rendszeren Több nagyvárosban és Budapesten is egyre nagyobb gondot okoz a közösségi közlekedés finanszírozása, miközben a versenyképtelen fizetések okozta munkaerőhiány és az elöregedő buszállomány miatt egyre több járat marad ki. Eközben a kormányzat nem kíván változtatni a finanszírozási rendszer. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt a helyi tömegközlekedés finanszírozására.

Ahogy arról korábban írtunk: a közösségi közlekedés finanszírozása évek óta megoldatlan kérdés. A kormányzat láthatóan továbbra sem akar lépni az ügyben, amit jelez, hogy szándékaik szerint marad a mostani finanszírozási rendszer, miközben óriási problémák jellemzik a területet.

Miskolc mellett Győrben is hasonló a helyzet. A városban tavaly több száz buszjárat maradt ki (kevesebb, mint egy hónap alatt 680 járat), ráadásul szinte kivétel nélkül a reggeli és a délutáni csúcsidőben.

Mint kiderült, a kimaradások oka a munkaerőhiány. A Volánbusz ráadásul nem tudja pótolni a kiöregedő, nyugdíjazás előtt álló sofőröket, lévén képtelen versenyképes fizetést adni a multinacionális cégekkel szemben.