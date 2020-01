Nem tudják, ki hamisította az aláírásokat tizenkilenc kamupártos közokiratra

Huszonegy ajánlóíven szerepelt egy pócsmegyeri hölgy ajánlása a 2018-as kampány során, holott ő csak két jelöltet ajánlott. Az általa tett feljelentést a rendőrség eredménytelenül lezárta, mert nem tudni, ténylegesen ki volt a hamisító. Jogászok és politikusok szerint jogi szigorítással kellene fellépni a kampánypénzre hajtó hamisítók ellen.

Tizenkilenc kamupár élt vissza a pócsmegyeri Topits Judit nevével, ez derült ki abból a megkeresésből, amit az asszony adatigényléssel kért ki a Pest megyei 3. választókerület választási irodájától 2018 márciusának végén. A hölgy azonban mindössze két, nem kamu jelöltet (egyikük az akkor még létező Együtt, másikuk egy független aspiráns volt) ajánlott, ezért feljelentést tett a rendőrségen, akik most, 2020. januárjában zárták le a nyomozást.

Eredménytelenül!

Az Index cikke szerint a rendőrségi határozatból kiderül, némely érintett kamupárt aláírásgyűjtőit gyanúsítottként hallgatták ki. Egy részük viszont nem kívánt vallomást tenni. A lap szerint volt, ahol az érintett pártok vezetőjét vagy éppen az aláírásgyűjtő ívet átvevő – tehát jogi felelősséggel tartozó – személyt nem azonosították gyanúsítottként, és

elfogadták az érvelést, hogy nem lehetett tudni, kinek adták át az íveket a konkrét gyűjtéshez.

Az Index a határozat alapján olyan esetről is beszámol, ahol a konkrét aláírásgyűjtő beazonosítható volt, írásmintát vettek, éppen úgy, mint a feljelentőktől, akiknek az adataival visszaéltek. Persze a rendőrök megkeresték valamennyi érintett pártot, amelyek ajánlóívein hamis aláírás szerepelt, de a legtöbb esetben az aláírásgyűjtő személy „nem került beazonosításra”, sőt a megkeresésekre érdemi válasz sem érkezett.

A felkért írásszakértő eközben megállapította, hogy a kérdéses ajánlóíveken szereplő hamis aláírás (az ívet az ajánlásgyűjtő személynek is alá kell írnia) nem az ügyben szereplő gyanúsítottaktól származik, azaz nem azoktól a kevesektől, akik papír szerint gyűjtötték egyes kamupártoknak az aláírásokat.

A határozat – nem kicsi malíciózus mosolyt az arcunkra csalva – azt írja:

a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy az ajánlóíveken szereplő hamis aláírások nem az ügyben szereplő gyanúsítottaktól származnak, valamint az eljárás során nem sikerült olyan adatot beszerezni, amely azt bizonyítaná, hogy a gyanúsított személyek tudata ténylegesen átfogta, hogy valótlan aláírásokat is tartalmazó aláírásgyűjtő íveket használnak fel, így az eljárás megszüntetésének van helye.

Topits Judit a Facebookon így kommentálta a hatósági döntést:

Sajnos büntetőjogilag teljesen helytálló a rendőrségi megállapítás. Megkeresésünkre Borbély Andrea jogász, a Nemzeti Választási Bizottság tagja azt mondta, a büntetőjog szempontjából

csak akkor lehetett volna megállapítani a tényleges elkövetőt, ha például egy tanú ott lett volna, és rendőrségi jegyzőkönyvbe mondja, hogy „igen, XY tette oda a hamis aláírásokat”.

Így azonban elkövető megállapítása nélkül kellett lezárni a nyomozást.

A jogász szerint viszont sokkal pikánsabb az ügy választási jog szempontjából. A választópolgár ugyanis kikérheti a nevében tett ajánlásokat, és ha olyat talál, amilyet ő nem tett, akkor kérheti azok érvénytelenítését. Azonban ilyen esetben is

– tette hozzá. Borbély Andrea is úgy véli, jogi szigorítással lehetne fellépni a kamupártok ellen, így például a jogalkotó előírhatná, hogy a választások előtt bizonyos idővel korábban legyen bejegyezve azért, hogy látszódjon, hogy az valóban működik, adott székhelyen megtalálható stb. Ilyen előírás lehetne például, hogy legyen egy lezárt teljes, január 1-től december 31-ig terjedő pénzügyi éve – mondta. A jogi szakember úgy vélte, a jelölő szervezettől nyilvántartásba vételkor vagy a kampánytámogatás előtt lehetne kérni letétet, biztosítékot, bankgaranciát, vagyonnyilatkozatot abból a célból, hogy biztosítva legyen a kampánytámogatás esetleges visszafizetése. Ha nem tudják ezt biztosítani, akkor akár korlátozni is lehetne a kampánypénz mértékét.

Az esetleges internetes, például ügyfélkapun keresztül történő ajánlásgyűjtésre vonatkozó felvetésünkre Borbély Andrea úgy válaszolt, ha olyan lenne az elektronikai rendszer, akkor valamilyen szinten megoldás lehet az ügyfélkapun keresztül történő elektronikus ajánlás. De akkor is kellene egy olyan nyilatkozat is az ügyfélkapus felületen, hogy az adott választó csak ezen a platformon keresztül ajánl, és papír alapon nem. A jogász úgy vélte,

sérülhet az általános választójog elve, ha megszűnne a papír alapú ajánlásgyűjtés,

és azt kizárólag ügyfélkapun keresztül lehetne megtenni.

A szentendrei választókerületben is számos kamupárt indult, ahogy országosan is – mondta Pál Gábor, a Jobbik akkori jelöltje, aki ma Szentendrén önkormányzati képviselő.

Több kamujelöltet és kamupártot is bejelentettünk, többen is kikérték az adatokat, így számos kamupárt is lebukott a kampány során. A hatóságok és az NVI egyiket sem vizsgálta ki, így a magyar emberek futhatnak összességében 3,3 milliárd forint közpénz után