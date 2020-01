Volt barátnőjét szúrta nyakon egy férfi Budapesten

Fél órán belül elfogták azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy megkéselte volt barátnőjét - írja a Police.hu.

A 38 éves férfi péntek este ment be volt barátnője XI. kerületi lakásába. A nő beengedte a férfit, azonban hamar szóváltásba keveredtek. A férfi érkezését megelőzően a lakásban tartózkodott egy lakatos is, aki a nő kérésére éppen a bejárati ajtó zárját cserélte le. A férfi a nőt ütni kezdte, ekkor azonban a szakember a nő védelmére kelt, de ennek ellenére a támadónak így is sikerült a nőt egy késsel többször megszúrnia, majd elmenekült.

A rendőrök a férfit fél órán belül elfogták V. kerületi lakásában. Emberölés kísérletének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.