Novák Katalin a Fidesz néppárti tagságáról is egyeztetni fog Berlinben

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Facebook-oldalán közölte, hogy Berlinbe utazik, ahol izgalmas találkozókra számít vezető német politikusokkal.

„Téma lesz a Fidesz és a Néppárt, illetve a Fidesz és a német testvérpártok kapcsolata (CDU/CSU - szerk.), jövőbeli együttműködése. A múlt, a jelen és a jövő arra késztet bennünket, hogy értsük meg egymást, és koncentráljunk a közös pontokra. Azt is el fogom mondani, mi az, amiből nem tudunk engedni”

- fogalmazott a fideszes politikus a Facebook-oldalán.

Szombaton a Magyar Nemzetnek adott interjújában azt mondta: nem jártak Magyarországon a felfüggesztett Fideszről jelentést készítő Európai Néppárt bölcsei, és nem vizsgálódott senki sem. Arról is beszélt, szeretnék látni, hogy az új Európai Parlamentben a néppárt képes-e megmaradni a klasszikus kereszténydemokrata értékek mellett vagy véglegesen elhagyja azokat, és a bevándorláspárti irányba tolódik.

„A Fidesz a magyar emberek többségének akaratát képviseli, nekünk ez és Magyarország a legfontosabb: kiállunk a nemzetek Európája és a keresztény kultúra mellett, és nem támogatjuk a bevándorlást. Szívesen együttműködünk azokkal, akik hasonlóan felelősségteljesen gondolkodnak az európai emberek jövőjéről. Ha ez a politikai közösség a néppárt, akkor a néppárton belül, ha viszont nem, akkor a néppárton kívül”

- nyilatkozta Novák Katalin.

Azt is mondta, hogy elvi alapon fognak együtt dolgozni a szövetségeseikkel a jövőben is. „Ha a néppárttal, akkor a néppárttal, ha másokkal, akkor másokkal”, majd hozzátette: szóba jöhet egy új politikai közösség létrehozása is.

Csütörtöki évindító sajtótájékoztatóján újságírói kérdésekre válaszolva Orbán Viktor a Fidesz és a Néppárt viszonya kapcsán elmondta, drámai változások vannak az EP-választások óta, a szerkezetátalakítások már megkezdődtek az európai pártok életében, hiszen a szociáldemokraták és a Néppárt együtt már nem ad többséget. Ez egy hosszabb folyamat vége, amely átalakítja az európai pártéletet.

Orbán Viktor szerint az Európai Néppárt zsugorodik, veszít az erejéből, mert rossz az irány, és egyre inkább liberális, szocialista, centrista irányba tart. Hozzátette: ha az irány rossz, akkor nem a mai formájában érdekli a Fideszt a Néppárt, hanem egy jövőbeni formájában. Ugyanakkor, ha a Fidesz nem tudja elérni a változást a pártcsaládban, akkor egy új, kereszténydemokrata kezdeményezés kell. A kormányfő úgy fogalmazott: a kilépés nem taktikai, hanem stratégiai kérdés.