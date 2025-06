Z. Kárpát Dániel: a már lezárt devizás szerződések alanyait is átverték, velük is tisztességesen el kellene számolni

„Felszólítom a kormányt, hogy ne legyen bankárkormány, ne álljon tovább a bankok oldalán!”

– kezdte keddi napirend előtti felszólalását a parlamentben Z. Kárpát Dániel, utalva a Pesti Központi Kerületi Bíróság elsőfokú ítéletére, mely az Európai Unió Bírósága (EUB) döntésének megfelelően úgy határozott, egy 2008-ben felvett devizahitelnek csak a tőkerészét követelhette volna az adóstól, az ezen felüli rész jegybanki kamattal növelve visszajár a hitelfelvevőnek.

A jobbikos politikus arra is felhívta a kabinetet, hogy ne próbálja meg a devizakárosultak ügyét afelé a néhány ezer ügy felé eltolni, amelyek még folyamatban vannak.

„Azt is átverték, aki végtörlesztett. Azt is átverték, aki az eszközkezelő ügyfele volt. Azt is átverték, akit kilakoltattak, és azt is átverték, akinek megromlott az egészsége vagy éppen elveszett az élete” – hangsúlyozta az ellenzéki honatya.

Z. Kárpát aláhúzta,

a már lezárt szerződések alanyait is átverték, és az EUB döntése értelmében velük is tisztességesen el kellene számolni.

Az ellenzéki képviselő azt is kijelentette, akik jobb családi háttérrel rendelkeztek, és ezért végtörlesztéssel szabadulni tudtak a szerződéstől, nem sajnálják tőlük, de

az Orbán-kormány őket is átverte, mert 160-165 forintos árfolyamon vették fel a hitelt, és egy sokkal kedvezőtlenebb árfolyamon tudták visszafizetni, a különbözet pedig visszajár.

Rámutatott, az EUB döntése nyomán egyértelmű a helyzet: a megkapott tőkeösszeget vissza kell fizetni, azonban

sem kamatról, sem árfolyamkockázat áthárításáról nem lehet szó!

Z. Kárpát szerint az „első fecske” azt üzeni a hitelkárosultaknak, hogy „igenis van remény”, és nem csak annak a pár ezer adósnak, akinek folyamatban van az ügye, hanem mindenki reménykedhet egy tisztességes elszámolásban. Elképesztőnek nevezte, hogy a kormány álláspontja szerint a forintosítás sikertörténet. „Önök azt üzenik a 165 forinton hitelt felvett embereknek, hogy ezt 256 forinton átváltani és vagyonokkal többet visszafizetni az indokoltnál az sikertörténet!” – emelte ki a képviselő, hozzátéve, ezt nem menti az sem, hogy utána még magasabb lett a svájci frank árfolyama.

Z. Kárpát egy alternatív gondolatmenettel arra is utalt, hogy ha a frank árfolyama alacsonyabb lett volna, arra az esetre a mindenkori kormányok biztosították az egyoldalú szerződésmódosításnak, a kamatok, költségek tökéletes áthárításának lehetőségét, ami a bankok számára biztosított előnyös szituációt.

„Nincs az a jogszabály és nincs az az etikai szabály, melynek próbáját kiállja az, hogy valaki 30 milliót vett fel, 109 milliót fizetett vissza, és most, júliusban elviszik az otthonát”

– emelte ki a Jobbik képviselője, aki hozzátette, az Orbán-kormány 2010 óta 37 ezer ember kilakoltatásáért felel.

Z. Kárpát azt mondta, ezt a hibás terméket korábban ki kellett volna vezetni, de ha már korábban elkövették ezt a történelmi hibát, akkor legalább most nézzenek szembe vele, a Jobbik ezért hozta a parlament elé a Lex Marczingóst. Elismeréssel szólt arról, hogy több kormánytag is nyitott arra, hogy a Lex Marczingósról tárgyaljon, azt kívánta a teljes kabinet és a kormánypártok is tegyék magukévá azt az előterjesztést.

A jobbikos képviselő azt is kiemelte, nem az államnak, az adófizetőknek kell helytállniuk a hibás termékért, hanem a pénzintézeteknek.

„Fizessenek a bankok!”

– hangsúlyozta Z. Kárpát, megjegyezve a szektor évi 2 ezer milliárd forintos profitjából bőven kijönne ez a rendezés.

Ismét kérte a kormányt, ne a Kúria jogegységi határozatára várjon, de addig is, amíg az megszületik – mivel nem tudni, hogyan dönt a legfőbb bírói fórum – az összes devizahitelre visszavezethető végrehajtás és kilakoltatás megszüntetését követelte.

Répássy Róbert miniszterhelyettes válaszában arra az 500 ezer családra hivatkozott, akik éltek valamely olyan lehetőséggel, mellyel a devizahiteltől valamilyen formában megszabadult. (És amelyről az EUB kimondta, ellentétes a közösségi joggal – a szerk.) A Igazságügyi Minisztérium államtitkára azt mondta, ő ügyvédként nem vállalna olyan ügyet, amelyben valaki lezárt szerződés után próbál valamilyen összeget visszakövetelni.

Répássy megköszönte a kormánypárti képviselőknek, hogy elfogadták a kormány forintosítási javaslatát, és azt mondta, az a néhány ezer ember, akinek folyamatban van a pere, azok meg fogják kapni az EUB ítélete szerinti elszámolás lehetőségét.

Orbán Viktor: a mostani jogszabályok elégségesek, aki érintett, forduljon a bírósághoz!

Kedden a délutáni órákban az azonnali kérdések órájában Z. Kárpát Dániel a miniszterelnököt is kérdezte a devizakárosultak ügyéről. Az ellenzéki képviselő azt mondta, a parlamentnek bővíteni kellene a családi csődvédelmet, felül kellene vizsgálni az elégtelen devizás törvényeket, de a legfontosabbnak azt nevezte, hogy

a tömeges perek elkerülésével biztosítsák, a bankok tisztességesen elszámoljanak a károsultakkal.

Orbán Viktor szerint „ami tehettek, azt megtették”, majd felsorolta a végtörlesztést, az árfolyamgátat, a Nemzeti Eszközkezelőt, a magáncsőd intézményét és a forintosítást.

„A szükséges jogszabályok elégségesek” – mondta a kormányfő, majd utalt arra, meg is született az első bírósági ítélet, a bírósági eljárásoknak kell végigmenniük. A miniszterelnök szerint az egyedi, konkrét ügyeket a bíróságnak kell megvizsgálnia, mert sem általános felmentést, sem általános súlyosbítást nem tud jogszabállyal létrehozni.

„Egyetlen megoldás van: aki érintett, és úgy gondolja, hogy igazságtalan helyzetbe került, fölhasználva a most megnyílt jogi lehetőséget a bírósághoz kell, hogy forduljon”

– közölte a miniszterelnök.