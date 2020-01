Iránban több közmédia-riporter is felmondott a hazugságok miatt

A Guardian összefoglalójában olvasható, hogy az iráni közmédia három újságírója is felmondott, mert elegük lett a hazugságból.

Nagyon nehéz volt elhinnem, hogy a mieinket gyilkolták meg

- ezek Gelare Jabbari szavai, az ügy, amiről szó van, az az ukrán utasszállító lelövése.

A tragédia 177 halálos áldozattal járt, Teherán először tagadta, hogy közük lenne hozzá, végül elismerték: az iráni légvédelem véletlenül rakétát indított a gépre. A közfelháborodás és a bizalmi válság tüntetésekben csúcsosodott ki.

Jabbari elnézést kért azért, mert 13 éven keresztül hazudott a televízióban, Saba Rad 21 évig dolgozott a médiában, ő és Zahra Khatami adásban köszönt el a nézőktől, szintén bocsánatkéréssel.

Az Iráni Újságírók Szövetsége szerint a közmédia tekintélye amúgy sem volt túl erős, most pedig ennél is jobban eltemethetik a közbizalmat. A Riporterek Határok nélkül szervezet listáján a 180 ország körül Irán a 170. helyet foglalja el a sajtószabadság-listán. Számításaik szerint 1979 - tehát a mostani rendszer fennállása - óta legalább 860 újságírót börtönöztek be Iránban.

Az iráni vezetés már bejelentette, hogy bíróság elé állítják a repülőgép lelövésének felelőseit.