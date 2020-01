Facebookozó mezőkövesdieket jelentett fel a játszóteret sittel feltöltő fideszes önkormányzat

12 embert jelentett fel Mezőkövesd önkormányzata azért, mert megosztottak egy-egy Facebook-posztot. Tóth Bélát, a posztok szerzőjét szintén perbe fogták, a feljelentés szerint az érintettek nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétséget valósítottak meg.

Megosztásért feljelentés? Mi van?

A bonyodalom egy ártatlan, félreeső helyszín megbolygatásával kezdődött. A város úgynevezett „Hatházi” játszótere egy évtizedekkel ezelőtti sóderkitermelésből keletkezett mély árokban feküdt, a helyiek kedvelték, mert az autóforgalom elől elzárt, biztonságos játszóhelyet nyújtott a gyermekeknek.

Az október 13-i, egyébként fideszes győzelemmel végződő önkormányzati választásokat követő napokban viszont a játékok –melyek közül némelyik még újszerű volt- hirtelen eltűntek, a helyükre pedig kamionok kezdtek sittet hordani a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő közelében fekvő építési területről.

Videós riportunk:

Természetes, ha ilyenkor felmerül az emberben, hogy mégis mi a fene történik, miért kerül szemét a hinta, meg a focikapu helyére?

Tóth Béla gyakorlatilag erről a jelenségről számolt be a Kövesden láttam, hallottam nevű csoportban, majd találgatni kezdte, hogy mennyi pénzt spórolhatnak a felelősök azzal, ha a hagyományos hulladékelszállítás helyett inkább a játszótér helyére hordják be a földet. A felvetés egyáltalán nem alaptalan, ha azt nézzük, hogy itt hulladéklerakó helyett tényleg egy önkormányzati telekre került az anyag, a helyi lakók közvetlen szomszédságába.

Mindenesetre az önkormányzat az eseményekre azzal reagált, hogy feljelentette a Mezőkövesdi Járásbíróságon a poszt szerzőjét és az összes embert, aki az írást megosztotta, ugyanis szerintük abból egy szó sem igaz, és a Facebookon keresztül sérült a jó hírnevük.

Itt kéne leállítani a kis Rákosit

Ami már kevésbé vicces, hogy a nyilvánvalóan abszurd és jogi szempontból is bohózatnak számító eljárást egy olyan feljelentéssel indították meg, amiben

nem csak a megosztók nevei, de még lakcímük is szerepelt.

Márpedig elég jó kérdés, hogy a mezőkövesdi önkormányzat hogyan, milyen indíttatásból, és milyen adatbázist felhasználva nyomozta le a Facebook-felhasználók személyes lakcímeit. Ez ugyanis nem csak jogilag vet fel aggályokat, de etikailag is, már ha lehet egyáltalán morális mércéről beszélni ott, ahol a szólásszabadsággal szembeállított politikai erőfitogtatás az '50-es éveket idézi vissza.

Az ügyben persze az is érdekes, ahogy az önkormányzat ragaszkodik ártatlanságához, így ahhoz, hogy a játszótér helyére hordott föld nem hulladék. A feljelentésükben azt írják, az önkormányzat

„a területet hasznosítani, fejleszteni kívánja, azon játszóteret, parkot kíván létesíteni, ezért a jelenleg úgynevezett 'Hatházi gödör' feltöltéséről döntött, természetesen nem hulladékkal”.

Tehát az önkormányzati retorika szerint volt egy gödör, benne egy játszótér, és ezt azért szedték szét és kezdték feltölteni a helyét földdel, hogy ugyanott legyen egy játszótér, csak kicsit magasabban. Világos, ha nekem lenne közpénzem, én is talajszintet növeltetnék belőle, de persze nem azért, hogy eltüntessem a strandom melletti hatalmas sitthalmot -amin amúgy ma is munkagépek dolgoztak-, hanem csak úgy, mert ez a hobbim: olyan mint másnak a kisvasút vagy a kokós jacht, csak ez talajszint. Ez is jó.

A probléma csak annyi, hogy közben így néz ki a „természetesen nem hulladéknak” nevezett töltőanyag:

Az önkormányzat szerint ez tiszta föld Harmati András/Alfahír

Ráadásul birtokunkba jutott a megyei kormányhivatal Miskolci Járási Hivatalának, azon belül is az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának vizsgálati anyaga is. Eszerint a környezetvédelmi hatóság novemberben, egy bejelentést követően helyszíni szemlét folytatott le, és megállapította, hogy a kb. 50x100 méteres területen

„A feltöltés anyaga föld (helyenként beton, tégla és cserép darabokkal). Az elhelyezett mennyisége kb.: 1000 tonna. A területet munkagéppel rendezték.”

Közölték azt is, hogy a tényállás teljes körű tisztázását követően a hatóság a hatáskörébe tartozó intézkedéseket megteszi.

Tehát itt nem csupán arról van szó, hogy a mezőkövesdi önkormányzat peres eljárással fenyegeti a közösségi médiában kritikus hangot megütő helyi lakosokat, de a kormányhivatal szerint is betonnal, téglával és cseréppel szennyezett földről is állítja, hogy az szennyeződésmentes. Ezen a ponton megjegyezzük, hogy helyszíni bejárásunk során betonvastól a gumiabroncsig, az üvegen át a műanyag csövekig szinte mindenféle hulladékot találtunk.

Ráadásul az önkormányzat számára csak decemberben állította ki a Miskolci Járási Hivatal a terepátalakításról, valamint terepfeltöltésről szóló építési engedélyt, miközben a munkák október 17-25 között zajlottak, majd feltételezhetően a helyi botrány hatására leálltak. Ugyanakkor ebben az engedélyben is egyértelműen szerepel, hogy a terepfeltöltés kizárólag szennyeződésmentes földdel végezhető.

Az önkormányzat szerint ez is tiszta föld Harmati András/Alfahír

Ha az ügy eddig nem volt elég érdekes, akkor a város jegyzője tovább színesítheti: az N1TV megkeresésére ugyanis azt üzente, ő nem is tud arról, hogy a település perben áll több mint egy tucat lakosával. Mezőkövesd polgármestere, az érdemi ellenzéki kihívó nélkül induló dr. Fekete Zoltán a Fidesz-KDNP színeiben 70 százalékos eredményt ért el októberben. Kérdés, hogy a játszótér lerombolásának és a sitt behordásának időzítése véletlenül esett-e pár nappal a választások utánra, és mit szóltak volna a helyiek, ha előre tudják:

hamarosan koszos sitt és fenyegető pereskedés váltja fel a gyermekkacagást.