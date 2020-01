Nem talál hazai kiadót az olasz-magyar történész az Orbánról szóló könyvének

Majdnem három hónapja jelent az apai ágon olasz, anyai ágon magyar Stefano Bottoni történész „Orbán. Egy despota Európában” című könyve Olaszországban, hazai kiadót azonban nem talál a magyar megjelenéshez.

Az MTA kutatóhálózatának átszervezését korábban élesen kritizáló Bottoni (tavaly februárban az Alfahírnek is interjút adott a témában) a Facebook-oldalán azt írja, minden erőfeszítése mellett sem akadt magyar kiadó a könyve iránt fokozódó érdeklődés ellenére. Szerinte ennek több oka is lehet, de ezzel most nem érdemes foglalkozni.

„A lényeg, hogy ezt a könyvet nem érdemes 3 év múlva kiadni. Ezt a könyvet most kell kiadni, olvasni és megvitatni”

- fogalmaz Bottoni a közösségi oldalán.

Olyan komoly szándékú kiadót keres, ami vállalja a fordítás költséget és a könyv promócióját.

„Aki el szeretné olvasni Orbánt magyarul is, és nem kizárólag szamizdatban gondolkodik, kérem MOST segítsen. Köszönettel várom az érdeklődök üzenetét.”

Tavaly novemberben a könyve kapcsán interjút adott a hvg.hu-nak, amelynek többek között kijelentette:

„A mai viszonyok mellett nehezen tudom elképzelni, hogy egyszerű választások útján leváltható lenne ez a hatalom, de a forradalmi hangulatot sem tapasztalom. Azonban sokasodnak a belső és a külső problémák is. A választási vereség mellett jöhet egy gazdasági recesszió is, ami azt jelenti, hogy Orbán arra fog törekedni, hogy még leválthatatlanabb legyen. A módszerekben pedig nem fog válogatni.”

Szerinte Orbán leváltásához egy ugyanolyan koncepciózusan gondolkodó politikus kellene, mint amilyen a kormányfő, de egyelőre nem lát ilyen embert. Azt mondta, Orbán nem holnap fog megbukni, az ellenzék pedig nem fogja megspórolni a váltáshoz vezető idegőrlő politikai munkát.

„Mert az nem munka, hogy »takarodjon Orbán«, ennél sokkal több kell. Orbán-ellenességből nem lesz pozitív vízió, abból csak zsákutca lesz”

- tette hozzá Bottoni.

Az olasz-magyar történész 2009-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tudományos munkatársa, 2012-től főmunkatársa. Részben az MTA körül kialakult helyzet miatt a Firenzei Egyetemen vállalt munkát, 2019 júliusától az intézmény oktatója.