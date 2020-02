"A magyar kultúra nem egy fideszes játékszer"

A Jobbik komoly kétségekkel figyeli azt a tervezési folyamatot, amely szerint a németek kiirtásán viccelődő műsort is finanszírozó Petőfi Irodalmi Múzeum alá kerülhetnek olyan magyar kulturális egységek, mint például az Országos Széchényi Könyvtár, a Cseh Tamás Archívum, illetve a Nemzeti Kulturális Alap könnyűzenei részlege – közölte kedden Brenner Koloman frakcióvezető-helyettes.

Az ellenzéki párt oktatási és kulturális kabinetjének vezetője arra a hírre reagált, miszerint egy Demeter Szilárdhoz, a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) igazgatójához köthető előterjesztés alapján jelentős mértékben átalakítanák a magyar kulturális intézményrendszert. Az Index úgy tudja, a javaslat szerint létrejönne egy csúcsintézmény, ami maga alá rendelne több, már létező intézményt, ösztöndíjat, ingatlant, valamint a kultura.hu portált is.

Demeter Szilárd Illyés Tibor/MTI/MTVA

A lap szerint a tervek arról szólnak, hogy az Országos Széchényi Könyvtárnak (OSZK) egy új épületet húznának fel, a PIM pedig kiköltözne a Károlyi-palotából, és a továbbiakban egy helyen lenne az OSZK-val. Demeter a PIM alá rendelné a zenész életművét gondozó Cseh Tamás Archívumot is, valamint létrehozna egy Magyar Könnyűzenei Központot, amely a PIM alatt álló Petőfi Irodalmi Ügynökség szervezeti egysége lenne, és átvenné a MANK könnyűzenéhez kapcsolódó feladatait.

A szakmai ösztöndíjakhoz is hozzányúlnának, a PIM-hez kerülnének a MANK kezelésében lévő Móricz, Örkény és Babits irodalmi, valamint az Oláh János szerkesztői ösztöndíjak, továbbá a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) ösztöndíja is.

Demeter Szilárd az Indexnek megerősítette, hogy van ilyen előterjesztés, és azt a kormány az előző héten tárgyalta is, azonban döntés nincs, még további utóegyeztetéseket kértek.

Az Index szerint létrejönne még egy Anyanyelvi Kulturális Társulás és Művészeti Tehetséggondozó nevű szervezet is, ami „a könyvkultúra, az irodalom, valamint a magyar kortárs alkotóművészeti és könnyűzenei területen szolgálhat iránymutatással”. Az elnök a PIM főigazgatója lenne, tehát ezt is Demeter irányítaná.

A Petőfi Irodalmi Ügynökséghez tartozik a Hajónapló című internetes műsor is, amit a néhai Echo TV-ből Jakab Péter „Jákob Péterezése” miatt kitiltott fideszes propagandisták vezetnek. A színvonal azonban itt sem javult, a Hajónaplónak már az első adásából botrány lett, miután a magyarországi németek elhurcolásának emléknapján a németek kiirtásáról viccelődtek. A vállalhatatlan kijelentéseknek a pártvezetés sem örülhetett, legalábbis Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is elutasította, hogy –pláne közpénzből – ilyen dolgok hangozzanak el. Az érintetteket az új műsortól is elzavarták.

A németek likvidálásán viccelődtek a NER megmondóemberei a magyarországi németek elhurcolásának emléknapján Újabb fantasztikus műsorral jelentkezett a NER. Ha valakinek nem volt még elég a Bayer show, a Sajtóklub, a Troll vagy esetleg a Keménymag színvonalából, akkor annak megérkezett a Gumiszoba, amiben helyet kapott az utóbbi műsor két megmondóembere, akiket tavaly tavasszal Jakab Péter lejákobozása miatt vett le az Echo TV a képernyőről.

A Jobbik szinte azonnal tiltakozott, a német közösség aktív tagjaként ismert Brenner Koloman jobbikos képviselő pedig arra szólította fel a kormánypárti illetékeseket, hogy határolódjanak el a műsortól és vonják vissza Demeter Szilárd minden tisztségét. Az ügyben Brenner többedmagával, például Keresztes László Lóránt LMP-s képviselővel együtt feljelentést is tett.

A mostani, átalakításokról szóló hírekre reagálva Brenner Koloman közölte: fontosabbnak látná, ha Demeter Szilárd inkább a PIM-ben tartana rendet, mintsem felforgassa a kulturális rendszert.

A magyar kultúra nem játékszer, nem Demeter Szilárd kísérleti terepe. Sokkal fontosabb, hogy a kultúra és annak szervezése, támogatása pártoktól független műhelyekben, szervezetekben történjen.

A jobbikos szakpolitikus úgy véli, a Nemzeti Kulturális Alap szakmai alapú támogatási rendszerét erősíteni kellene, nem pedig megszüntetni az önállóságát, ahogy az tavaly év végén a kulturális törvény módosítása során már felvetődött.

„A jelenlegi fideszes kormányzati tervek egy óriási központ létrehozásáról szólnak, amelyek további centralizációt jelentenének egy hiteltelen és vitatott vezetővel az élen. A néppárti Jobbik szerint viszont a kultúra nemzeti alap, amelyet nem vezethet egy, a Fideszhez - saját kijelentése szerint – ’120 százalékig hű’ pártkatona.” – közölte az ellenzéki politikus.