Jakab Péter: "a Jobbiknak kell lennie a legnagyobb szakszervezetnek!"

Jakab Péter, a Jobbik frissen megválasztott elnöke kedden egy háttérbeszélgetésen vázolta fel az elnökség által képviselt legfontosabb célkitűzéseket. Ahogy azt már korábban hangsúlyozta, a Jobbik ideológiai szempontból megmarad jobboldali konzervatív nemzeti néppártnak, azonban elsősorban olyan ügyeket fognak képviselni, ami azokon segíthet, akiket magára hagyott a rendszer.

A politikus megfogalmazása szerint

"a Jobbiknak kell lennie a legnagyobb szakszervezetnek".

A párt a rendszerváltás vesztesei számára kíván úgymond érdekképviseletet biztosítani, ami a pártelnök szerint nem generációs kérdés: ebbe a társadalmi csoportba tartoznak azok a mostani fiatalok is, akik vidéken vagy nem találnak egyáltalán, vagy pedig nem találnak tisztességes megélhetést. De ide sorolta azokat az értelmiségieket is, akik például pedagógusként dolgoztak le egy életet, és most kisnyugdíjasként mégsem tudnak megélni.



Példaként felhozta, hogy a mai napon parlamenti határozati javaslattal élt annak érdekében, hogy a kormány eltörölje a kiskeresetűek személyi jövedelemadóját. Erről ebben a cikkünkben írtunk:

Jakab Péter többek között az alsóközép osztály megszólításától is azt várja, hogy a Jobbik legyen az ellenzéki oldal vezető ereje 2022-re. Természetesen szóba került az ellenzéken belüli pozicionálás is. A Jobbik elnöke úgy látja, a kormányváltást a legjobban az szolgálja, ha az ellenzéki pártok a 106 egyéni választókörzetben beállnak egy hiteles és integratív jelölt mögé, ugyanakkor lehetőséget kell biztosítaniuk azoknak a kormányváltást akaró szavazóknak is, akik nem a régit, hanem valami újat szeretnének.

Jakab Péter szerint azonban két listánál többre nincs szükség.

Kálló Gergely országgyűlési képviselőjelölt (Fejér 4., Dunaújváros) is arról beszélt, hogy a siker receptje egyszerű, és azt szeretné, ha az egész országban minta lenne a dunaújvárosi központú választókörzet (amelyet a jobbikos Pintér Tamás 2018 áprilisában egyéniben is megnyert, majd 2019 októberében úgy lett polgármester az iparvárosban, hogy az ellenzék mind a tíz választókörzetet elhozta): a jobbikos politikusokra minden társadalmi rétegből szavaztak, mert hitelesnek tartották őket arra, hogy képviselni tudják a közösségüket.

