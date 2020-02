Mészáros Lőrinc perelne a HVG-s hangfelvétel miatt

Ügyvédje segítségével vetetné le Mészáros Lőrinc nagyvállalkozó a Magyar Hangról azt a hangfelvételt, amelyen indulatosan próbálja lerázni a hvg.hu újságíróját - erről az érintett lap számolt be. Mint kiderült, több más sajtóorgánum, köztük az Alfahír is ilyen megkeresést kapott a nagyvállalkozó ügyvédjétől.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opustól megveszi az állami MVM a hat milliárdos vesztességgel terhelt Mátrai Erőművet. Az Alfahíren is beszámoltunk arról csütörtökön, hogy a hvg.hu újságírója ezzel kapcsolatban próbálta kérdezni a kormányközeli milliárdost a Fehova vadászati kiállításon. Nem sok sikerrel. Mészáros indulatosan hárította az újságíró érdeklődését a témában, és arra hivatkozott, hogy ő nem közszereplő, csak egy „polgár”.

hvg.hu: Jó napot kívánok, elnézést a zavarásért, a HVG újságírója vagyok.

Mészáros Lőrinc: Tudom.

hvg.hu: Egy kérdést megenged? A Mátrai Erőmű kapcsán.

M. L.: Nem engedek meg kérdést, mert én a Fehován vagyok, jó? Ne zavarjanak, legyenek szívesek. Nem vagyok közszereplő, úgyhogy ha lehet, akkor egy kicsit távolodjon el tőlem, jó?

hvg.hu: A Mátrai Erőmű kapcsán…

M. L.: De még egyszer, távolodjon el tőlem, jó? Azonnal távolodjon el!

hvg.hu: Akkor nem lehet a vételárat esetleg?

M. L.: Mondom, távolodjon már el tőlem! Hát kicsoda maga, hogy engem zaklat?

hvg.hu: Én egy újságíró vagyok.

M. L.: Én meg egy polgár vagyok, nem közszereplő, nagyon kérem, hogy fáradjon el.

A beszélgetésről készült hangfelvételt a hvg.hu jelentette meg, de a sajtó nagy része is átvette. A Magyar Hang csütörtökön írta meg, hogy a nagyvállalkozó ügyvédje megkereste a lapot, mert szerinte a hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához is Mészáros engedélyére lett volna szükség. A Magyar Hangnak azt írta, Mészáros a Fehován magánemberként vett részt, a hangfelvételhez nem adta hozzájárulását, ezzel pedig a lap megsértette a nagyvállalkozó személyiségi jogait. Az ügyvéd kérte a hangfelvétel törlését, és felszólította arra is a Magyar Hang szerkesztőségét, hogy ne használják a továbbiakban. Emellett bírósági eljárást és sérelemdíj-igényt is kilátásba helyezett arra az esetre, ha a lap nem enged a felszólításnak.

Kiderült, hogy ezt a levelet az Alfahír és más sajtóorgánumok is -, melyek szintén feldolgozták a hvg.hu cikkét, és hivatkoztak a hangfelvételre - megkapták.

A HVG jogásza a hvg.hu oldalon megjelent írásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a közszereplő szó egy gyűjtőfogalom: magába foglalja mindenekelőtt a közhatalmat gyakorlókat, illetve ezeken túl azokat a közéleti szereplőket, akik tevékenységükkel, megnyilvánulásaikkal befolyásolják a közvéleményt, közügyekben vesznek részt. Hozzátette: ezt mutatta az elmúlt 30 év bírósági gyakorlata is. A jogász kitért rá, hogy Mészáros olyan cégeket irányít akár közvetlenül, akár közvetve, amelyek egymás után húzzák be a közbeszerzési pályázatokat. A HVG jogásza emlékeztetett rá, korábban Mészáros Lőrinc maga mondta: abban, hogy eljutott idáig, bizonyára szerepet játszik Orbán Viktor személye is.