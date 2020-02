Koronavírus: megpróbálják hazahozni a tenerifei szállodában ragadt magyarokat

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzeti megjelenítéséért felelős államtitkára csütörtöki sajtótájékoztatóján újabb részletekkel szolgált a koronavírus-járvánnyal, és a Tenerifén létrehozott karanténnal kapcsolatban.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, miután egy olasz állampolgárnál koronavírust diagnosztizáltak, a kanári-szigeteki szállodát karantén alá helyezték. Ez körülbelül ezer embert érinthet.

Tenerifei szállodában jelenleg 5 magyar állampolgár tartózkodik: egy idős házaspár és egy kisgyermekes család, akik jól vannak. Az idős házaspár fontos gyógyszereket szed. Abban az esetben, ha a magyaroknak ott kell maradniuk, akkor a létfontosságú gyógyszereket a konzul segítségével biztosítani fogja a magyar állam, ha a szálloda ezt nem teszi meg.

A Külügyminisztérium államtitkára ugyanakkor kijelentette, hogy jelenlegi információk szerint

lehetővé teszik a koronavírus miatt lezárt tenerifei szálloda elhagyását a nem spanyol állampolgárok számára.

Menczer Tamás leszögezte, hogy a Külügyminisztérium arra utasította a tiszteletbeli konzult és a Madridból odaérkezett konzult, hogy "kezdjenek el beszélgetni" a szomszédos országok megbízottaival arról, ők szervezik-e állampolgáraik hazahozatalát.

Az államtitkár már tájékoztatta a spanyol elképzelésről az operatív törzset, és Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, "ha az a járható út", akkor Magyarország fog repülőt küldeni az öt magyar állampolgárért.

Menczer Tamás kiemelte, hogy az észak-olaszországi lombardiai, fertőzött gócpontnak minősülő területen nagy az átmenő kamionforgalom, több magyar kamionsofőr is járt az utóbbi időben arrafelé. Szijjártó Péter miniszter utasításának megfelelően egyeztetés történt a fuvarozószövetséggel, amelynek főtitkárától azt kérték, hogy e-mailben és minden csatornán juttassanak el 2 felhívást a kamionsofőröknek.

Ha egy kolléga járt Észak-olasz területen, és tüneteket produkál, tehát köhög vagy lázas, akkor azonnal jelezze az egyesületnek, és hívja fel a háziorvost, vagy jelentkezzen a zöld számon.

A másik kérés az, hogy mindenki regisztráljon a helyi konzulátuson védelemre. Ajánlják az ezzel kapcsolatos honlapon, amelyen látni lehet, hol lehet regisztrálni, illetve jobb felső sarokban egy budapesti call center telefonszáma van.

Olaszországgal kapcsolatban egyébként megjegyezte, hogy a jelenlegi adatok szerint Lombardiában 305 eset, 10 halott van, Venetóban 71 eset, 1 halott, míg Emilia Romagna tartományban 47 eset és 1 halott van eddig.

Olaszországban karanténban van egy magyar kamionsofőr is, aki eddig kiváló egészségnek örvend, étkezése és tisztálkodása is biztosított, a további kérdésekre a konzuli szolgálatnak úgy felelt: "jelenleg is jó kedélyű".

A külügyi államtitkár szerint a japán óceánjárón megbetegedő magyar állampolgár jelenleg kórházban van és várja a 2. teszt eredményét. A másik két magyart is leszállították a hajóról, jelenleg tünetmentesek, azonban karanténszállásra vitték őket újabb 2 hetes megfigyelésre.

Az ázsiai kontinensre térve elmondta, hogy Kínában jelenleg 174 magyar tartózkodik, míg Dél-Koreában 35, de egyikük sem jelezte, hogy bármilyen egészségügyi problémájuk is lenne.