Kulcsember távozott a Mi Hazánkból – belső konfliktus feszíti szét a pártot

Mint mondta, szeretett volna csendesen távozni, azonban fontosnak tartotta tisztázni távozása hátterét, és bejelentette azt is, hogyan kívánja folytatni politikai tevékenységét.

Elmondta:

„Kezdettől fogva voltak szituációk, melyeket másként ítéltem meg, mint a pártvezetés.”

A Szatmárnémetiben született politikus hozzátette:

„Az én politikám szilárd világnézeti talapzaton áll, mely – mint a székely gerinc – nem hajlik, inkább kettétörik. Ahogy annak idején hibátlanul megfogalmazásra került: a politikai pártok köthetnek kompromisszumokat, világnézetek sohasem. A kereszténység nem alku tárgya, az életvédő politika nem változik.”

Megvallotta:

„Egyes idézőjeles apróságokat még tűrtem”,

de a határmódosítás elutasítása volt az a pont, amely miatt besokkalt.

Vékony utalt egy korábbi, Corvin közi felszólalására is, amelyben arról beszélt, hogy a politikát alapjaiban szeretné megváltoztatni. Mint mondta, szerinte

„minden életvédőnek köztük a helye.”

Ezzel arra célzott, hogy saját egyesületet is alapított.

A Telex felidézte, hogy korábban Budaházy György is felháborodásának adott hangot a Mi Hazánk határmódosítással kapcsolatos álláspontja miatt. Budaházy emlékeztetett: egykor Toroczkai László és Novák Előd is támogatták a határmódosítást. „A régi Toroczkai még a bajtársam volt, az újat már nem tudom hová tenni” – írta.

Vékony Csongor neve két évvel ezelőtt a Tompa utcai pad átfestésével kapcsolatban is előkerült. Nem sokkal azután festette át a padot, hogy az Amnesty International szivárványszínűre festette azt – korábban a pad zöld-fehér és barna színű is volt. Az akkor tartott sajtótájékoztatón Vékony kijelentette: bárhol Magyarországon szívesen segítenek „az LMBTQ-színek eltávolításában”, és nem engedik, hogy „ránk erőltessék” az ezek által fémjelzett propagandát. Az ügy miatt később rabosították is.