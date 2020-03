Román népviseletben tüntettek a magyar nyelvi jogok ellen

Székelyföldön tevékenykedő román szervezetek vonultak fel a román fővárosban, már megint a magyar nyelvi jogok vélelmezett bővítése ellen demonstráltak. A több mint száz résztvevő között többen népviseletben, román lobogókkal érkeztek. Olyan feliratú táblákat tartottak a magasba, mint "A nemzetállamot a románok vérével írták az alkotmányba" vagy "A román nyelv Románia egyedüli hivatalos nyelve".

A tüntetés szervezője az eseményen arról beszélt, hogy az új közigazgatási kódex - azáltal, hogy a nyelvi jogok érvényesítését a központi közigazgatás helyi szerveitől is megköveteli - valójában a helyiről központi szintre emeli a kisebbségi anyanyelv használati jogokat, ami értelmezése szerint országszerte második hivatalos nyelvvé teszi a magyart. Az oktatási törvény módosítása ellen is tiltakozott, amely szerinte tannyelvtől függetlenül most már minden romániai egyetemet arra kötelez, hogy tegye lehetővé a magyar nyelvű felvételit és záróvizsgát.

A tüntetők petícióban követelték az államfőtől, hogy ne hirdesse ki a kifogásolt jogszabályokat, és vezetőjük bíztatására percekig A román nyelv az egyedüli úr jelmondatot skandálták.

Korábban egyébként a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is bírálta a közigazgatási törvénykönyv kormányrendelettel elfogadott változatát, arra hivatkozva, hogy csorbítja a kisebbségi jogokat, és visszalépést jelent a korábban hatályos anyanyelvhasználati rendelkezésekhez képest.

Tavaly nyáron román tüntetők az úz-völgyi magyar hadisírokat is meggyalázták, több síremléket megrongáltak. A tomboló románok arra hivatkozva rontott be a temetőbe, hogy ott román "hősök" is nyugszanak. Később azonban kiderült, hogy ez nem igaz, az állítólagos román sírokban a vizsgálatok alapján állati tetemek voltak.

(MTI)