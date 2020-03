Háziorvosok: nem kell pánikba esni, kész protokollok vannak a koronavírus kezelésére

Megkapták a szükséges tájékoztatást a háziorvosok a lehetséges koronavírusos megbetegedésekkel kapcsolatban. Az Alfahírnek több háziorvos is egybehangzóan megerősítette, hogy részletes útmutatással látták el őket arra az esetre, ha bizonyíthatóan Magyarország területén is megjelenik a koronavírus.

A megbetegedések nemzetközi trendjéből kiindulva nagyon nagy esély van rá, hogy a vírus át fogja lépni az országhatárt, a kérdés csupán az, hogy mikor. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a háziorvosok a lehető legalaposabb tájékoztatással bírjanak a betegséggel kapcsolatban, hiszen ők jelentik az első vonalat az egészségügyi ellátásban.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) korábban már közölte, hogy minden szükséges információt megkaptak a háziorvosok és házi gyermekorvosok a koronavírus-járvány megelőzéséhez szükséges teendőkről, és most ugyanezt erősítették meg számunkra az érintettek is. Bár a leendő járvánnyal kapcsolatban nyilvánvalóan sok még a kérdőjel, szakmai oldalról a háziorvosok amennyire csak lehet, felkészültnek érzik magukat.

A legújabb protokoll szerint amennyiben már egy telefonos megbeszélés esetén komoly esély merül fel arra, hogy az érintett beteg koronavírus-fertőzött, a háziorvos helyett rögtön védőfelszereléssel ellátott mentők érkeznek. Ezzel némileg csökken az orvosok kitettségének kockázata is

– mondta az Alfahírnek dr. Bense Tamás.

Az esztergomi háziorvos közölte: alapesetben a családorvos első körben a regionális kórházba utalja a beteget, majd kimutatott vírusos megbetegedés esetén onnan kerül tovább a centrumkórházba. Ha erre szükség van, értesíteni kell a népegészségügyi szolgálatot, a kórházat ahol majd a beteget várják, de adott esetben még a mentőknek is jelenteni kell, hogy védőruhában érkezzenek. Ezen kívül egy több tucat kérdésből álló ívet is ki kell tölteni arról, hogy a beteg mit csinált, merre járt korábban – magyarázta érdeklődésünkre.

Bense szerint viszont éles helyzetben a családorvos szerepe jelképes marad, ami legfeljebb arra jó, hogy legyen egy plusz fertőzési lehetőség, még egy embert kiejtve az egyébként is hiányos orvosgárdából.

A központi ellátás sem igazán alakult ki, mint megtudtuk, egyelőre az orvosok saját költségükre szerzik be a védőfelszerelésüket, például kesztyűket, maszkokat, védőruhákat.

Bense Tamás a központi tájékoztatást egyébként megfelelőnek tartja. A háziorvosok több tájékoztatót is kaptak, az elsőket már hetekkel ezelőtt, a legfrissebbet most hétfőn. Ezekben szerepel minden szükséges elérhetőség, és a megfelelő eljárási rend is.

A háziorvos úgy látja,

„Ha valakinek negyven fokos láza van, és nyolc nappal ezelőtt jött haza Észak-Olaszországból, nagyon rossz a közérzete, elesett állapotú, erősen köhög, ott mindenképpen mentőt kell hívni és kórházba kell menni. Nem gondolom, hogy ilyen esetben az orvosnak szűrő szerepe lehet.”

Mint mondta, sajnos a teszt sem jelent megnyugvást, ugyanis a megbetegedés elején az sem mutat pozitív eredményt.

„Hiába van nekem csütörtökön negatív tesztem, ha még csak hat napja jöttem haza egy veszélyeztetett országból, mert lehet, hogy négy nap múlva ha megismétlik, már pozitív lesz”

Ugyanakkor a családorvos ennek ellenére sem tartja jónak, hogy az emberek egy része túlságosan megijed a vírustól.

Pánik van. Fölösleges pánik – mondja, hozzátéve, hogy az influenza-járvány esetén sem vesznek az emberek 20 kiló lisztet 15 kiló cukorral, meg két tábla szalonnával, miközben talán eszükbe sem jut, hogy beoltassák magukat.

Szerinte a háziorvosoknak most az is a feladata, hogy megnyugtassák az embereket, és ne legyen felesleges pánik.

Kérdésünkre dr. Domoszlai Éva, mátraderecskei és mátraballai háziorvos is megerősítette, hogy rendben megkapták a helyi népegészségügyi intézettől a tájékoztatást a vírussal kapcsolatban.

A helyzetet ugyanakkor nehezíti, hogy a tünetekben szinte semmi különbség nincs egy influenza, vagy más vírusfertőzéshez képest.

„Ha lenne megbízható, korrekt gyorsteszt ami ki tudná zárni vagy meg tudná erősíteni a vírus jelenlétét, akkor az sokkal jobb lenne. Enélkül a háziorvos szerepe nagyjából az anamnézis (orvosi jelentés) elkészítése, mást nem igazán lehet tenni, csak beutalni a helyi fertőző osztályra azokat a betegeket, akik érintettek lehetnek”

- magyarázta.

A pánik miatt nem lesz könnyű a helyzet kezelése – mondta, megerősítve, hogy a betegeket igencsak foglalkoztatja ez a kérdés, ami abból is látszik, hogy főleg az idősebb emberek szinte mindent felvásárolnak a boltokban. Tény: a vírus ismeretében ők vannak a legrosszabb helyzetben, a halálos kimenetelű megbetegedések jellemzően idősebbekre vonatkoznak.

„Napi százas betegforgalom mellett, úgy hogy az influenzaszezon és más köhögéses vírusok is most terjednek, nem egyszerű a helyzet”

Azzal azonban Domoszlai Éva szerint tisztában van a lakosság, hogy egyelőre Magyarországon nincsenek koronavírusos betegek, ezért nem jellemző, hogy valaki jelenlegi betegségét ennek tulajdonítaná.

Más kérdés, hogy mi lesz akkor, ha hivatalosan megerősítik a vírus jelenlétét az országban – jelezte.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a lakosságtól azt kéri, hogy mindenki, aki önmagát fertőzöttnek tekinti, maradjon otthon és csak telefonon hívja háziorvosát vagy a központi háziorvosi ügyeletet.