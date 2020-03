Hármas gólátlag az NB I zárt kapus fordulójában

Még nem halasztották el a koronavírus-járvány miatt a magyar labdarúgó bajnokság fordulóit, de a mérkőzéseket mind zárt kapuk mögött rendezték. Nullagólos meccs is volt, de akadt olyan összecsapás is, ahol hat találat is született.

Az eredmények:

Debrecen–Zalaegerszeg 0–3

Budapest Honvéd–Kisvárda 1–5

Ferencváros–Kaposvár 5–0

Mezőkövesd–Puskás Akadémia 0–0

Újpest–Paks 1–1

MOL Fehérvár–Diósgyőr 1–1

A tabellát a Ferencváros vezeti 53 ponttal úgy, hogy két mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint az őt követő, 50 pontos MOL Fehérvár. Harmadik helyen a Mezőkövesd áll 45 ponttal.