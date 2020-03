Emmi: a 65 év feletti egészségügyi dolgozók ne találkozzanak közvetlenül a betegekkel!

Az idősek és az egészségügyben dolgozók fokozott védelmére hívott fel az Emberi Erőforrások Minisztériuma vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében. A tárca felszólította az ellátó intézmények vezetőit, hétfőtől szervezzék át egészségügyi tevékenységüket úgy, hogy a 65 év feletti egészségügyi dolgozók ne találkozzanak közvetlenül a betegekkel, és kollégáikkal is csak telefonon konzultáljanak.

A minisztérium közleményében kiemelte: az új típusú koronavírus az idősekre, a legyengült immunrendszerűekre és a krónikus betegségben szenvedőkre a legveszélyesebb. Emellett kiemelt figyelmet kell fordítani az egészségügyi dolgozók élet- és egészségvédelmére, különös tekintettel az idősebb kollégákra.

A terv - bár kétségtelenül érthető intézkedésről van szó - meglehetően nehéz feladat elé állítja az egészségügyet, lévén több tízezer szakemberről van szó, több mint 15 ezer orvos és 30 ezret is meghaladó szakdolgozó van ugyanis Magyarországon az állami egészségügyben, akik már betöltötték a 65. életévüket - írja ezzel kapcsolatban az Index.hu.



A jelenlegi fertőzésveszélyes helyzetben a legfontosabb, hogy drasztikusan csökkentsék az orvos beteg-találkozásokat - rögzítette a szaktárca.



Rámutattak: ezt a célt szolgálják a napokban meghozott intézkedések is. Eszerint a közgyógyellátásra való jogosultság a veszélyhelyzet időtartama alatt, majd annak megszűntét követő 90 napig fennmarad, a keresőképtelenségről szóló igazolásokat sem kell kéthetenként kiállítani.



Március 13-ától bárki kiválthatja hozzátartozója, ismerőse gyógyszereit, mert Kásler Miklós miniszter rendeletben egyszerűsítette az e-recept kiváltásának feltételeit. Emellett a stabil állapotú krónikus betegek szokásos gyógyszereit elektronikus vényen lehet rendelni, az emelt és kiemelt támogatással rendelhető gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok is érvényesek maradnak a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napig - írták.



Az Emmi azt kéri, hogy minden idős ember a saját érdekében minimalizálja a személyes találkozásokat.



Az emberi erőforrások minisztere utasítást adott ki arról is, hogy a veszélyhelyzet végéig az intézmények halasszák el az ütemezett műtéteket, és csak a tartós egészségkárosodást elkerülő beavatkozásokat végezzék el. Az Emmi kérte az intézmények vezetőit, hogy erről haladéktalanul tájékoztassák a betegeket - közölte a szaktárca.