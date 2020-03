Jakab: az beszél így a munkahelyek elvesztéséről, aki még egy percet sem dolgozott versenyszférában

Nem támadják a kormányt, hanem konstruktív javaslatokat próbálnak letenni az asztalra - mondta Jakab Péter, a Jobbik elnöke kedd este az ATV Egyenes beszéd című műsorában, ahol természetesen ezúttal is a koronavírus elleni védekezés volt a téma. Az Egyenes beszéd közvetítése most is élőben zajlott, ugyanakkor a koronavírus-járvány enyhítése érdekében a szerkesztők egyes vendégeket stúdiómegjelenés helyett Skype-os összeköttetés keretében hívnak meg a jövőben.

Jakab Péter egyelőre még személyesen jelent meg a stúdióban, ugyanakkor azzal a lendülettel el is mondta, hogy útja során ismét arról panaszkodtak neki Volánbusz-sofőrök, hogy

a cég nem tudja megoldani a fertőtlenítést a buszokon.

Ne jelentsen már problémát a tömegközlekedés fertőtlenítése! – kommentálta a párt elnöke a jelenséget, amiről az Alfahír pár nappal ezelőtt már beszámolt. Hozzátette: szerinte a kormány nagyon lassan, mondhatni öregurasan reagál a javaslatokra is.

A Jobbik több napig verte az asztalt azért, hogy zárják be az iskolákat, ezt végül péntekre fogadta meg Orbán Viktor. Eközben napokig magyarázták a közegészségügyi határzár bevezetését is, ezt a miniszterelnök végül hétfőn vezette be – magyarázta, megjegyezve, hogy az a baj, közben mennek a napok, és ő nem akar újabb napokon át küzdeni például a munkavállalók állami kisegítéséért, mert már nincsenek erre napok.

Az ellenzéki párt elnöke óriási problémának látja, hogy a magyar társadalom harmadának annyi megtakarítása sincs, hogy akár csak egy hónapot túléljen állás nélkül.

Márpedig Jakab szerint el fogják veszíteni az emberek a munkahelyeiket, ha Orbán Viktor továbbra is úgy áll ehhez a kérdéshez, mint ahogyan a parlamentben hétfőn tartott beszédéből kiderült: a kormányfő a kirúgások veszélyét annyival intézte el, hogy a munkavállalók és a munkáltatók üljenek le és egyezzenek meg egymással.

Ilyet csak olyan ember mond, aki még életében nem dolgozott a versenyszférában

– fogalmazott Jakab.

A műsorban kritizálta azt is, hogy a magyar kormány 30 milliárd forintos hitelt adott Moldáviának, valamint 7 milliárd forintot különített el templomfelújításra, miközben az egészségügyből most is hiányoznak a források. Pedig Orbán Viktor jelenleg „felülről nyitott” keretből védekezhet, magyarul nincs korlát arra, hogy mennyi pénzt költ el az intézkedésekre, és ezzel alapvetően a Jobbik is egyetért.

Jakabék ugyanakkor egy munkavédelmi alapot is létrehoznának ebből a forrásból azért, hogy a bajba került munkavállalók további megélhetését az állam garantálni tudja, azaz lényegében pótolja a kkv-szektor megszűnő munkahelyei okozta kieséseket.

A pártelnök azt mondta, javaslataikra számtalan nemzetközi példa van már, Olaszországban a gyermekekkel otthon maradó szülők 200 ezer forint körüli bónuszt kapnak, a csődközelbe került vállalkozásokon adó- és járulékelengedéssel segítenek, de Spanyolországban, Romániában és Bulgáriában is komoly lépéseket tettek, többek között jelentősen emelték az egészségügyi dolgozók béreit vagy a cégek terheit csökkentették, netán azt honorálják, ha nem bocsátanak el most senkit.

Azt az egyet már most is biztosan lehet látni a jobbikosok szerint, hogy Matolcsy György ötlete veszélyes, a jegybankelnök ugyanis azt javasolná, hogy minden család kétszer annyi hitelt vegyen fel, mint alapesetben tenné. Ugyanakkor válsághelyzetben, „amikor azt sem tudjuk, mi lesz holnap”, egy ilyen matematika Jakab szerint rendkívül rossz következményekkel járna.

A Jobbik a lakosság gazdasági nehézségein úgy segítene, hogy hiteltörlesztési, valamint számlafizetési moratóriumot adnának azoknak, akik a legnehezebb helyzetbe kerültek a vírus okozta fejetlenség miatt. Megemlítette a szerb példát is, ahol épp most vezették be a 90 napos hiteltörlesztési türelmi időt magánszemélyek és cégek esetében is.

A kormány végre a partnert lássa a szakmában, ne az ellenséget!

- kérte a stúdióban a jobbikos politikus, megjegyezve, hogy bár az elmúlt években már megszokták a szakmai javaslatokra érkező sorosbérencezést, de az komoly hiba, ha most a Magyar Orvosi Kamara javaslatait is politikai támadásnak veszik.

Jakab szerint ha a szakma most azt javasolja, hogy legyen lakhelyelhagyási korlátozás Magyarországon, akkor ezt meg kell fontolnia a kormánynak.

Az Egyenes beszédben ismét elhangzott az is, hogy a Jobbik hatósági árszabást javasol kivetni azokra a termékekre, melyekkel a lakosság maga is sokat tehet a koronavírus-járvány lassításáért; ilyen a kézfertőtlenítő vagy az arcmaszk. Mint mondta, nem nőhet egy orvosi maszk ára 50 forintról 800 forintra; ezt legjobb lenne ingyen osztogatni, de legalább normális áron kínálni.