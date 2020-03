Orbán Viktor: lezárják Magyarország határait, betiltják a rendezvényeket

Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalásban közölte az operatív törzs legfrissebb döntéseit a parlamentben hétfő délelőtt.

A legfontosabbak:

Az országhatárokat a személyi forgalom előtt lezárják, csak magyar állampolgárok léphetnek be az országba.

Éjféltől általánosan betiltják a különböző rendezvényeket, sporteseményeket is legfeljebb zárt kapukkal lehet megtartani, de azt tanácsolják a szervezőknek, hogy így se tegyék.

Bezárnak a szórakozóhelyek és mozik, az éttermek, kávézók pedig 15 óráig lehetnek nyitva. Kivételt jelentenek az élelmiszerüzletek, patikák és drogériák.

El kell halasztani minden rendezvényt a családi eseményeken kívül minden más összejövetelt - igaz, ez csak javaslat.

A magyar miniszterelnök az általános tájékoztató után elmondta, a magyar virológusok folyamatosan figyelik a 37 nagy gyógyszergyártó munkáját, és be is kapcsolódnak ebbe a munkába, ha kell, de egyelőre nincs vakcina a koronavírus ellen.

Elmondta azt is, mivel nincs vakcina, ezért nemzeti válságkezelési tervre van szükség, nem várhatunk másokra, csak úgy mint a migráció esetében is, de konzultálni fogunk a környező országokkal. Nemzeti szinten viszont széles cselekvésre, és összefogásra van szükség.

Úgy látja, hogy hosszú-hosszú hónapokig eltart a válság, ezért nagyon fontos lesz az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók munkája.

Kiemelte, a járványnak 3 szakasza van, egyedi megbetegedés, csoportos és tömeges,

Magyarország az első szakaszban van, de a következő napokban átlépünk a csoportosba

- hangsúlyozta.

Az eddigi döntések után Orbán Viktor ismertette a fent már hivatkozott döntéseket, hozzátéve, mivel a kormány nem tilthatja meg, hogy a 70 éveseknél idősebbek elhagyják az otthonukat, arra kéri az időseket, maradjanak otthon az önkormányzatokat pedig arra, hogy segítse az időseket.

Beszélt Orbán Viktor a gazdasági hatásokról is, ugyanis

az egész magyar gazdaság bajba kerül,

csak nem egyszerre, hanem fokozatosan. Felmérik a turizmus, a vendéglátás és szolgáltatásban okozott károkat. Itt gyors intézkedéseket vár Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztertől.

Viszont a következő hetekben komoly elbocsájtási hullám várható.

Arra kérte a gazdasági szereplőket a kormányfő, hogy védjék meg a munkahelyeket.

Orbán Viktor szerint minden szinte újra kell tervezni a a költségvetéseket, napokon belül megadják ehhez a támpontokat. Felvette a kapcsolatot Matolcsy György jegybankelnökkel, mert monetáris eszközökre is szükség lesz.

Az ellenzék együtt akar működni a kormánnyal, de nem csukja be a szemét

Szabó Tímea, a Párbeszéd politikusa szerint a kormánynak nagyon oda kell figyelnie a kommunikációjára, mert csak olajat öntenek a tűzre akkor, amikor arrogánsan nyilatkoznak. Ezzel Kovács Zoltán vasárnapi sajtótájékoztatójára célzott, aki értelmes válaszok helyett inkább az újságírókkal kötekedett. Szabó bírálta, hogy az elkülönített pénzkeretből még épületfelújításokra is költenek, miközben az egészségügynek lenne szüksége minél nagyobb forrásokra.

A párbeszédes politikus azt mondta, most mindenkinek a közös munka az érdeke, a kormány ne pártpolitizáljon, hanem rendesen dolgozzon és osszon ki minden érintettnek védőfelszerelést. Megjegyezte, továbbra is sokan jönnek haza úgy Olaszországból és Ausztriából, hogy nem szűrik őket, ez ellen pedig tenni kell. A párt az álláskeresési járadék növelését, jövedelempótló támogatás és közmunkabér-emelést kér, támogatást javasol az egyedül álló szülőknek és felfüggesztenék a következő hónapokra a hiteltörlesztéseket.

Tóth Bertalan, az MSZP politikusa szintén bírálta Kovács Zoltán vasárnapi szavait, szerinte egy „fekete öves arroganciamestert” vezényeltek az operatív törzs ülése utáni sajtótájékoztatóra. A politikus szerint ez a bizalmat gyengítette, így arra kérik a kormányt, hogy a kommunikáció őszinte és nyílt legyen, de ne ellenséget keressenek.

Elfogadhatatlannak tartja, hogy a Magyar Orvosi Kamara által megfogalmazott javaslatokat és a kormány politikai támadásnak nevezi. A szocialisták egy ötpontos programmal állnak elő, kérik a kormányt, hogy fontolja meg.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke úgy fogalmazott, betegség esetén az ember immunrendszere vizsgázik, és ma az ország vizsgázik, de nem áll jól, mert az elmúlt évtizedben nem fejlesztették fel az egészségügyet, az oktatást és a béreket, ehelyett inkább propagandára fordították a pénzt.

Bírálta, hogy még most is milliárdokat költenének például templomrenoválásra, ami jelen helyzetben másodlagos, ezért az ilyen lépések aggodalommal töltik el. Szintén aggódik amiatt is, hogy Kásler Miklós emberi erőforrások minisztert még mindig nem váltották le a védekezés éléről, miközben nyilvánvalóan alkalmatlan, de Jakab szerint az sem normális, hogy Orbán Viktor a krízishelyzetben Moldovába utazik 30 milliárdos kölcsönt adni, amikor a vírus elleni védekezésre csak 8 milliárdot szánnak, és még védőfelszerelések sincsenek.

Jakab a szerb mintára mutatott, ahol béremelést kapnak köszönetképpen az egészségügyi dolgozók, hozzátéve, minden létező védőfelszerelést biztosítani kell. Üdvözölte, hogy a kormány megfogadta a Jobbik közegészségügyi határzárra vonatkozó javaslatát.

Hozzátette: garantálni kell az állami szektor béreit is, mert nem lehet fizetés nélküli szabira küldeni őket. A lakhatási krízis miatt az ellenzéki párt szerint hiteltörlesztési moratóriumot kell bevezetni, a bajba jutott családoknál pedig rezsifizetési moratóriumra van szükség. Ezeken felül a Jobbik hatósági árszabást vezetne be a kézfertőtlenítők és maszkok terén, hogy ne adhassák túl drágán a kereskedők a termékeket.

Jakab szerint 3+1 lábra van szükség: a költségeket az államnak, a multinacionális cégeknek és a multimilliárdossá tett oligarcháknak is viselniük kell, a +1 láb pedig az uniós források lehívása.

Megjegyezte, a Jobbik mindenben szükséges területen támogatja a kormányt és a védekezésben résztvevőket, de azt soha ne várják el, hogy csendben maradjanak, amikor a kormány hezitál, mert „ez most nem a Soros-terv, hanem a valóság.”

A DK-s Arató Gergely szerint a járvány első szakaszában a kormány nem bizonyította be alkalmasságát, például nem végzett megfelelő kommunikációt sem. Úgy vélte, a kormányzatnak most kiemelt feladata a társadalmi érintkezés lecsökkentése, a munkából kiesettek anyagi megsegítése, a munkaadók támogatása a távmunka ösztönzésében.

A Demokratikus Koalíció politikusa azt mondta, véget kell vetni a struccpolitikának, hibás eljárás az hogy nincs megfelelő mennyiségű teszt, és így ma még azokat sem tesztelik, akik bizonyíthatóan fertőzöttel érintkeztek.

Az LMP-s Keresztes László Lóránt az ellenzék felelőssége a konstruktív hozzáállás, nekik most olyan javaslatokat kell tenniük, amiket használni tud a kormány. Ő is bírálta Kovács Zoltán botrányos sajtótájékoztatóját, és arra kérte Orbán Viktort, hogy

az ostoba, politikai irányítású propagandát állítsák le, a közszolgálati tájékoztatás közszolgálati legyen, és az újságírók elé olyat állítsanak, aki nem politikát akar csinálni ebből az ügyből.

Üdvözölte az új intézkedéseket, úgy vélte, jelenleg nincs olyan szigorú intézkedés, amit ne érne meg meghozni. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy az önkormányzatokban a falugondnokok sem rendelkeznek védőfelszereléssel, így nem tudják gondozni majd az időseket, noha övék lenne most a feladat.

Javaslatuk szerint azonnali, 30 százalékos béremelést kellene tenni az egészségügyben, míg a szociális ellátásban 50 százalékra lenne szükség. Szorgalmazzák, hogy egy több ezer fős, államilag finanszírozott idősellátó szolgálatot hozzon létre a kormány, növelje az álláskeresési és lakhatási támogatásokat, adjon távolléti díjat a munkavállalóknak és azonnal segítsenek a kis- és közepes vállalkozásoknak. Ezekre a feladatokra 600 milliárd forintot csoportosítanának át a költségvetésben.

Orbán Viktor: nem célja a kormánynak a kieső jövedelmek pótlása, a munkavállalók egyezzenek meg a munkáltatókkal

Orbán Viktor miniszterelnök válaszában megköszönte a pozitív hozzászólásokat, azonban szerinte még mindig vannak olyanok, akik nem értik a helyzetet, és nem tudnak túllépni a politikán. Azt pedig szamárságnak nevezte, hogy felróják a kormánynak, nem tudta megakadályozni a vírus betörését.



Rögzítette:

felülről nyitott, korlátlan keret áll az egészségügyi védekezés rendelkezésére,

és nem kell tételenként felsorolni a kiadásokat, gyorsan és azonnal igénybe vehető ez a forrás. Kiemelte a védőfelszerelések szerepét, ugyanis Kínában az egészségügyi dolgozók 4, Olaszországban pedig a 10 százaléka fertőződött meg - erre nekünk is fel kell készülni.



Döntött arról is a kormány, hogy

az egészségügyi felsőoktatásban tanulókat, és a rendvédelmi tisztjelölteket is szolgálatba állították.

Orbán Viktor beszélt a munkahelyek védelméről is: a munkavállalók minél hamarabb egyezzenek a meg a munkaadókkal, állapodjanak meg, mindenkit erre kér. Szerinte nem lesz meglepő helyzet a nagy munkanélküliség, 2010-ben is 12 százalékos volt a munkanélküliség.

Viszont, a kormánynak nem az a célja, hogy pótolja a kieső jövedelmeket, azon lesznek, hogy megtartsák a munkahelyeket.

Az a javaslata, hogy ha van olyan szülő, aki nem tudja felügyelet alatt tartani a gyermekét, akkor használja az iskolákat gyermekmegőrzőként, azért mentek be az igazgatók az intézményekbe. Amúgy a centralizált oktatási rendszer sikeresebb a járvány alatt - közölte.

A Magyar Orvosi Kamara javaslatait megvizsgálják, ami abból jó, átveszik.

Nem fogják leállítani a a folyamatban lévő beruházásokat, munkában akarja a kormány tartani az embereket, és nem fogják kifizetni a munkáltatók helyett a munkavállalókat.

Növekedéstámogatás lesz, beruházás lesz, munkában tartjuk az embereket - hangoztatta a miniszterelnök.

Szerinte örülni kell annak, hogy az egészségügyi miniszter székében Kásler Miklós ül, mert ő egy intézményi vezető volt.

A teszteléseket szerinte is lehet gyorsítani, de szűrni nem lehetséges. A tesztelésekkel csak bizonyos előrehaladt állapotú betegségeket tudnak kimutatni.

A kormány kommunikációja az emberekre összpontosul, ezért sunyi módon ne provokálják a védekezésben résztvevőket, így a kormány tagjait

- üzent Orbán Viktor.



Szerinte Ausztriához hasonlóan, a következő napokban meg fog ugrani az esetszám Magyarországon.